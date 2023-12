Mindenki visszatérítést kap a katasztrófális The Day Before után

The Day Before kiadója, a Mytona bejelentette, hogy a Steammel együttműködve visszatérítést kínálnak és elnézést kértek azoktól, akik úgy érezték, hogy a játék nem felelt meg az elvárásaiknak.

Közleményükben azt írták, jelenleg amindazoknak, akik úgy érzik, hogy a játékidőtől függetlenül sérelem érte őket. Mindez alig néhány órával azután történt, hogy a fejlesztő Fntastic bejelentette , bezárja kapuit, arra hivatkozva, hogy a játék "anyagilag megbukott".Azt is közölték, hogy kapcsolatban állank az Fntastic-kal a játék jövőjét illetően, bár utóbbi már tegnap megerősítette, hogy nem tudnak javításokat, vagy tartalmi frissítéseket kiadni a címhez. Még ha a Mytona úgy is dönt, hogy egy új fejlesztővel próbálja megmenteni a The Day Before t, akkor is egy Cyberpunk 2077, vagy No Man's Sky méretű erőfeszítésre lenne szükség.