A State of Decay 3 is ott lehet a következő Xbox-eseményen

Ha minden a tervek szerint halad, akkor a nyári időszakot a korabeli E3-ak mintájára egy saját eseménnyel indítja majd útnak a Microsoft, amely Xbox Showcase címmel várhatóan június 9-én kerül megrendezésre a rajongók legnagyobb örömére.

Bár a redmondi óriás hivatalos részletekkel még nem szolgált, ellenben egymás után érkeznek a pletykák, így most például maga Jez Corden, az ismert riporter kürtölte világgá, hogy belsős információi szerintCorden szerint a játék a Gears of War 6 társaságában bukkanhat majd fel, szóval lesznek izgalmak és meglepetések a júniusi expón, most már csak amiatt kell izgulnunk, hogy valóban igazak is legyenek ezek a hírek, hiszen az egy újabb aranykor kezdetét jelenthetné a Microsoft számára.