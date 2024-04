A Microsoft a hírek szerint azt tervezi, hogy a hagyományos nyári Xbox bemutatóján új Gears of War és Call of Duty játékokat mutat be - ezt írja a The Verge, amely azt szerint az eseményt június 9-re, vasárnapra tervezik.

Tom Warren újságíró értesülései szerint a Microsoft a nyári nagy Xbox-bemutató tervezgetésének kellős közepén van és. Így az esemény ugyanarra a hétvégére esne, mint a Summer Game Fest és egy nappal a Ubisoft Forward előtt.A Microsoft eseményén nem csak egy Gears of War bejelentés jöhet, hanem kiderülhet a Microsoft Flight Simulator 2024 , az Avowed , az Indiana Jones and the Great Circle megjelenési dátuma és az új Call of Duty, amely még idén debütál.