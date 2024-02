Még legalább egy évet várni kell a Fable rebootra

Egy friss pletyka ütötte fel a fejét a világhálón a Fable reboot kapcsán, így a korábban több szóbeszéd kapcsán is megbízhatónak minősített Nate the Hate csatorna úgy értesült, hogy idén még nem várhatjuk a legendás sorozat visszatérését.

Azonban nem is kell beláthatatlan ideig várni rá, hiszen úgy tudni, hogy legkorábban 2025-ben érkezhet majd a Fable reboot, azonban a forrás szerint ez a legoptimistább forgatókönyv, lévén előfordulhat, hogy menet közben 2026-ra vagy még későbbre tolják a fejlesztők a premier időpontját.Akárhogyan is alakuljon,, hiába készülődik a játék már hosszú évek óta, a háttérben ugyanis súlyos fejlesztési problémák adódtak, ami a megjelenés időpontját is negatívan befolyásolta.