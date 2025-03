A Nightdive még lát esélyt a No One Lives Forever remasterére

A Nightdive stúdió vezetője kijelentette, optimista, hogy egy nap remasterelhetik a klasszikus shootert, a The Operative: No One Lives Forevert, annak ellenére, hogy az eredeti fejlesztő Monolith Productions nemrég bezárt.

A No One Lives Forever egy FPS akciót hozott el, amikor 2000-ben megjelent PC-re és 2002-ben PS2-re. A Nightdive - amely az 1990-es évek végéről és a 2000-es évek elejéről származó játékok modernkori remasterére specializálódott - korábban már jelezte, hogy a No One Lives Foreverrel is foglalkozni szeretne, de jogi problémák bonyolulttá tették az egészet.A bonyodalmakat fokozza, hogy a Warner Bros Games bezárta három belső stúdióját, köztük a Monolith Productions-t. A Nightdive stúdió vezetője, Stephen Kick és az üzleti fejlesztési igazgató, Larry Kuperman a VGC magazinnak most elmondta, még mindig reménykednek abban, hogy egy nap remasterelni tudják a játékot.Elmondásuk szerint minden alkalommal, amikor az iparban egy váltás történik, az időnként kinyit néhány ablakot az ilyen dolgok előtt, ebben bíznak. Úgy gondolják, legalább van esély arra, hogy ebből valami jó süljön ki, de