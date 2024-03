A System Shock Remake fejlesztője felélesztené a No One Lives Forevert

A kétezres évek elejének egyik legötletesebb lövöldéje nem elérhető a Steamen, a GOG-on vagy bárhol máshol, azonban nem mindenki felejtette el, ugyanis az ilyen esetekre specializálódott Nightdive alig várja, hogy visszahozza.

A No One Lives Forever lemezes változatának futtatásához régi hardverre és illesztőprogramokra lesz szükségünk, bár létezik konzolos port, de az gyengébb, mint a PC-s verzió. A Star Wars: Dark Forces , a System Shock , a Turok és a Blood felújítását követően a Nightdive felkészült arra, hogy visszahozza a No One Lives Forevert, aStephen Kick, a Nightdive alapítója a PCGamesN-nek elmondta, a Fox Interactive a Vivendi része volt, amely aztán egyesült az Activisionnel, majd levált és a Fox egy része most a Disney-hez tartozik. A Blizzard most a Microsofthoz tartozik és a Monolith, az eredeti fejlesztő a Warner Bros.-é.Kifejtette, a cím visszatéréséhez az is kell, hogy minden érintett fél azt mondja: "igen, folytassuk." Larry Kuperman üzletfejlesztési igazgató szerint ha valami csoda folytán megszületne a megállapodás, - vagyis nem perelnék be őket később, - akkor "drámaian megváltozna a menetrendünk."