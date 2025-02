Három fejlesztőstúdióját is bezárja a Warner

Óriási tisztogatást hajt végre fejlesztőcsapatai között a Warner Bros, így a pletykák után a kiadó hivatalosan is megerősítette egy közleményben, hogy három stúdiójukat végérvényesen és kíméletlenül bezárják.

Ezek közül az egyik a Wonder Woman-játékon ténykedett Monolith Productions, akik mellett, valamint az egyik belsős stúdióra is, amelyet Warner Bros Games San Diego név alatt ismerhetünk.A bezárás legfőbb oka az volt a Warner szerint, hogy nagyobb figyelmet szentelhessenek a fontosabb franchise-oknak, így kiemelték például a Harry Pottert, a Mortal Kombatot, a DC univerzumot és a Trónok harcát is ebből a szempontból.