A Netflix bezárta az egyik AAA játékstúdióját

A Netflix váratlanul feloszlatta a cégen belül Team Blue néven ismert tripla-A stúdióját, amint arról Stephen Totilo Game File hírlevele beszámolt, a dél-kaliforniai stúdió egyszerűen már nem létezik.

A Netflix az elmúlt években számos veterán fejlesztőt szerződtetett a stúdióhoz, amely az akkori hírek szerint egy. A Team Blue nem is olyan régen, 2022 októberében indult és az Overwatch korábbi vezető producerét , Chacko Sonny-t bízták meg a vezetéssel.Hozzá csatlakozott még a Halo-veterán Joseph Staten, majd Raf Grassetti, a Sony Santa Monica Studiojának korábbi művészeti igazgatója, aki korábban a God of War-sorozaton dolgozott. Most, Totilo beszámolója szerint már mindhárman távoztak a Netflixről és a stúdiójukat is bezárták.