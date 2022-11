AAA játékot készít a Netflix PC-re!

A streaming szolgáltató bejelentette, hogy tapasztalt játékigazgatót vesz fel, hogy "segítsen megalkotni a játék irányát és kreatív elképzeléseit egy vadonatúj AAA PC-s játékon", továbbá tehetségeket is keres a technológiai óriás.

Komolyan vizsgáljuk egy felhőalapú játékkínálat lehetőségét, hogy az előfizetőket tévén és számítógépen is elérhessük.

A Netflix Games Studio Los Angelesben található irodája műszaki igazgatót, művészeti igazgatót és elemzőt is felvesz, emellett a vezető mérnök munkaköri leírásában "egy izgalmas, új, harmadik személyű akció-RPG-re" is hivatkoznak.Olyan munkatársakat keresnek, akiklövöldözős játékok terén szerzett tapasztalattal, valamint kiterjedt tapasztalattal az élő játékok terén. A "társadalmi rendszerekkel" és az "együttműködő és kompetitív" játékmenettel kapcsolatos tapasztalatok mellett az Unreal Engine gyakorlati ismerete is fontos.Az ideális jelölt az álláshirdetés szerint "legalább 10 éves játéktervezési tapasztalattal rendelkezik", beleértve a kreatív igazgatói, játékigazgatói vagy hasonló vezetői munkákat is. A sikeres jelöltek valószínűleg Chacko Sonnyval, a Blizzard Overwatch franchise korábbi ügyvezető producerével fognak dolgozni, ugyanis a Netflix főnöke, Mike Verdu a múlt hónapban felfedte, hogy Sonnyt felvették az új los angeles-i stúdió vezetésére.A tripla A-s PC játék beleillik abba a tágabb jövőképbe, amelyről Verdu beszélt a múlt hónapban a TechCrunch Disrupton: