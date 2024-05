A Microsoft emlékeztet: hamarosan bezár az Xbox 360 Store

Egyre közelebb kerülünk az Xbox 360 áruház végéhez: a régi piactér júliusban bezárja kapuit és a Microsoft az elmúlt órákban emlékeztetőket küldött minden Xbox-felhasználónak a változásról.

Konkrétan arról van szó, hogyaz Xbox 360-on és a marketplace.xbox.com oldalon már nem támogatja a vásárlásokat. Ez magában foglalja a játékokat, próbaverziókat, kiegészítőket, avatárelemeket, alkalmazásokat, trailereket és videókat.Természetesen az ezen időpont előtt megvásárolt játékok és tartalmak továbbra is rendeltetésszerűen használhatóak. A Microsoft megemlítette, hogy az ajándékkártyák és előfizetési kártyák nem lesznek érintettek a változásban.Azt is megismételték, hogy a visszafelé kompatibilis Xbox 360 játékok a bezárás után is megvásárolhatók lesznek Xbox One, Series X és Series S konzolokra. Bár sok cím más módokon elérhető lesz, a 360-as áruház bezárásával legalább 220 játék lényegében örökre eltűnik