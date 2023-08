Több mint 220 játék eltűnhet, amikor bezár az Xbox 360 Store

A Microsoft bejelentette, hogy jövő év július 29-től már nem lehet több játékot, vagy DLC-t vásárolni az Xbox 360 Storeból , bár sok cím más módokon elérhető lesz, a VGC számításai szerint legalább 220 játék lényegében örökre eltűnik.

Jelenleg közel 500 játék található az Xbox 360 Store Games on Demand szekciójában, fizikai kiadással is rendelkeznek és digitálisan elérhetőek lesznek az Xbox One és az Xbox Series X/S áruházakban a visszafelé kompatibilisnak köszönhetően. Ugyanakkor a Xbox Live Arcade részlegben csak digitális címek vannak, ezek eltűnésének nagyobb a veszélye.A visszafelé kompatibilis és a korábban törölt játékokat kivéve a számításból a VGC szerint 220, kizárólag digitálisan elérhető játék lényegében. Ezek egy része azért a hardverek későbbi generációin jobb verziókat kaptak, vagy például három Worms is Worms Collection címen jelent meg.Íme néhány az érdekesebb címek közül, amelyek veszélyben vannak:Burnout Crash!Call of Duty ClassicCrimson AllianceDuke Nukem 3DFruit Ninja KinectHow to SurviveLife is StrangeResident Evil 0State of DecayStreet Fighter II: Hyper FightingStreet Fighter III: Online EditionSyberia 2Valiant Hearts: The Great War