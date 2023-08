Közel 20 év után bezárja kapuit az Xbox 360 Store

A Microsoft úgy határozott, hogy bár nagyon közel van már a huszadik évforduló, azonban az időközben lezajlott generációváltások miatt indokolatlanná vált az Xbox 360 Store működése, ezért bezárják a kapukat.

Erre egészen pontosan jövőre,, és aggodalomra semmi ok, a korábban digitálisan megvásárolt játékok vagy DLC-k továbbra is letölthetők maradnak a konzolra, de átvihetjük őket Xbox One-ra, illetve Xbox Series X/S-re, tehát tartalmakat senki sem veszít majd el.Aki tehát régóta szeretne bevásárolni digitálisan az Xbox 360 Store-ról, az most még tegye meg, mert a vásárlási lehetőség az említett időpontban véget ér, ellenben az ilyenmódon beszerzett játékok elérhetősége egyelőre nincs veszélyben.