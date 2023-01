A kulisszák mögé nyerhetünk betekintést a The Last of Us sorozat legújabb előzetesében

Már nincs sok idő hátra a The Last of Us élőszereplős adaptációjának a megérkezéséig, ennek örömére egy új előzetest kaptunk a sorozathoz, amiben a forgatási folyamatokba és a kulisszák mögé nyerhetünk egy rövidke betekintést.

Január 15-én debütál végre a The Last of Us élőszereplős adaptációja egy extrém hosszú epizóddal a HBO Max kínálatában. A friss előzetesben a készítők és a színészek is megszólalnak a karakterekkel kapcsolatban, emellettpár pillanat erejéig. Továbbra is elképesztően látványosnak ígérkezik a játékadaptáció, aminek a költségvetése a hírek szerint még a Trónok Harcát is felülmúlja Az eddigi hírek szerint a sorozat első évada a The Last of Us első részére koncentrál, a készítők nemrég a Hollywood Reporternek adott interjúban a jövőbeli terveikre is kitértek, a második évad állítólag a The Last of Us Part 2 cselekményét követi majd. Természetesen ez még a jövő zenéje, annyi biztos, hogy alig egy hét múlva, január 15-én végre megtapasztalhatjuk Joel és Ellie kalandját immáron élőszereplős változatban is.

