Még a Trónok harcánál is többe kerül a The Last of Us-sorozat

Semmit sem bíz a véletlenre az HBO csapata a The Last of Us-sorozattal, a The New Yorker információi szerint ugyanis a költségvetés tekintetében a Naughty Dog játéka alapján készülő alkotás még a Trónok harcát is túlszárnyalja majd.

Az említett lap szerint ugyanis az HBO szeretné, ha a The Last of Us-sorozat a minőségi adaptációk táborát erősíti, amihez nemcsak az eredeti alkotók bevonására van szükség, hanem arra is, hogy elég pénzt öljenek az egészbe, ésHa ez az állítás igaz, akkor a The Last of Us-sorozat nagyjából 50-90 millió dolláros költségvetésből készülhetett, lévén ennél drágább egyetlen Trónok harca évad sem volt, ez pedig határozottan arra enged következtetni, hogy valóban valami nagy dolog formálódik a háttérben.