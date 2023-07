A GTA VI egyik kiszivárogtatással gyanúsított hackerét tárgyalásra alkalmatlannak ítélhetik

Arion Kurtaj, a 18 éves fiatalembert, akit azzal vádolnak, hogy feltörte a Rockstar rendszerét és kiszivárogtatta a GTA VI-ról szóló anyagokat, a pszichiáterek alkalmatlannak találták a tárgyalásra.

A fiatalt a bíróság most nevezte meg, miután betöltötte a 18. életévét és azzal is vádolták, hogy az Nvidia, az Uber , a Revolut, a BT és az EE ellen elkövetett kiberbűncselekményekkel milliós károkat okozott. Egy 17 éves állítólagos bűntársa is bíróság elé fog állni ezekért a vádakért, azonban Kurtajt a pszichiáterek alkalmatlannak ítélték a tárgyalásra.A brit törvények szerint ez azt jelenti, hogy a vádlottés nem tudna saját nevében vallomást tenni, ugyanakkor a 17 éves társa feltehetően a feltételezett kiberbűncselekmények miatt fog bíróság elé állni.Kurtaj ellen három rendbeli zsarolással, két rendbeli csalással és a számítógépes visszaélésekről szóló törvény hat megsértésével emeltek vádat. A 17 éves fiatalembert kétrendbeli zsarolással, kétrendbeli csalással és a számítógépes visszaélésekről szóló törvény három vádpontjával vádolják.