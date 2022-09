Kiszivárgott pár videó és screenshot a Grand Theft Auto VI korai verziójából

A Rockstar Games következő nagy dobásának, a Grand Theft Auto sorozat új részének a korai, kezdetleges változatáról szivárogtak ki videók a netre, amikben megnézhetjük a főszereplő párost és a kezdetleges játékmenetet.

A Grand Theft Auto VI igencsak foglalkoztatja a gamerek fantáziáját, a Rockstar eddig nem igazán volt bőbeszédű a játékkal kapcsolatban, találgatásokra és pletykákra alapozhattunk csak. A korábbi szivárgások után nem is kellett sokat várni a következő adag új infóra, a Twitteren kezdett el terjedni a legfrissebb kiszivárgott anyag a játékról.A GTA6 Leaks Twitter-oldal által közzétett felvételeken meg is nézhetjük a játék kezdetleges verzióját., egy másik videóban pedig ellátogatnak egy sztriptízbárba. A felvételek alapján beigazolódni látszanak a korábbi pletykák, miszerint két főhőse is lesz a játéknak.A szivárogtatók állítása szerint a felvételek 2021-ben készülhettek, a mozgás, az animációk, a karaktermodellek és a textúrák még korántsem véglegesek. Hiába tűnnek hihetőnek, nem árt őket fenntartásokkal kezelni, emellett nagy valószínűséggel a Rockstar hamarosan töröltetni is fogja ezeket az anyagokat.