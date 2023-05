2026 végéig legalább tíz játékot befejez a PlayStation Studios

Hermen Hulst, aki a PlayStation Studios égisze alatt az összes first-party csapatot irányítja, nemrég a GamesIndustry.biz-nek beszélt a Sony legutóbbi felvásárlásáról, a Firewalk Studiosról és részletezte, hogy milyen típusú projekteken dolgoznak.

A PlayStation anyavállalata, a Sony már többször megerősítette, hogy további befektetéseket tervez a live-service piacra és vállalta, hogy 2026 végéig tíz ilyen játékot dob piacra first-party stúdióitól. Hulst egy kérdésre válaszolva elmondta, a készülő címek különböző műfajokat, megjelenési ütemezéseket és közönséget céloznak meg.Jelenleg öt olyan címről tudunk, amelyek a PlayStation Studioson belül készülnek és amelyek valószínűleg élő szolgáltatásúak lesznek, vagy már megerősítették, hogy az lesz: a The Last of Us multiplayer játék , a Horizon online projektje, a London Studio fantasy co-op játéka , a Haven online közösségi játéka és a már említett Firewalk Studios online multiplayer címe.