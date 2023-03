PlayStation 4-re is készülhet a The Last of Us Multiplayer

Bár az új címről továbbra is kevés információ áll rendelkezésre, a Naughty Dog honlapján lévő álláshirdetésből arra következtethetünk, hogy a The Last of Us Multiplayer ugyanúgy megjelenik PS4-re, mint PlayStation 5-re.

A jelenlegi információk alapján egy multiplayer lesz a Naughty Dog következő nagy projektje, a cég weboldalának egyik bejegyzése pedig örvendetes hír lehet. A cég legfrissebb álláshirdetése többjátékos minőségbiztosítási tesztelőt keres, a követelmények és készségek között az állásajánlatban szerepel a "PS4 és PS5 rendszerekkel kapcsolatos munkatapasztalat".Bár a felhívás nem emeli ki külön a The Last of Us multiplayer játékát, a Naughty Dog már, így elég valószínű, hogy ez valóban a folyamatban lévő projekthez kapcsolódik. Az is igaz, a cég még nem tett hivatalos közlést a be nem jelentett többjátékos projektről, mivel csak a The Last of Us-szal kapcsolatos tervei ismertek.