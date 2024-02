Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition teszt

Pár évvel ezelőtt a Soulsborne, kvázi műfaj a virágkorát érte. Sorra jelentek meg az egymásra nagyon hasonlító, de mégis eltérő alkotások: Sekiro, Lords of the Fallen, Nioh 1-2, satöbbi. Aztán ugye az Elden Ring ezt az egészet egy másik polcra helyezte és ezt a sémát folytatja az idén márciusban megjelenő Rise of the Ronin is. Viszont ezeknek az árnyékában megbújik még egy érdekes cucc, ami talán kisebb médiafigyelmet kapott annál, mint amit megérdemelt volna.

Ő volna a Wo Long: Fallen Dynasty, ami szűk egy évvel ezelőtt került fel a boltok polcaira. Noha sem a zsánert, sem magát a piacot nem rengette meg, így azért radar alatt maradt, de egy szűkebb tábor így is nagyon kedvelte a stuffot. Alapvetően volt is mit, mert a gameplay egy nagyon érdekes elegyet alkotott a szinte villámsebességű közelharcokkal, valamint a különféle mágiák és egyéb skillek bevetésével.Persze finoman szólva sem volt hibátlan az alkotás, mert például a külcsín helyenként a PS3 éra közepét is alig ütötte meg, illetve a. Az eredeti kiadással itt a GC hasábjain idő hiányában nem foglalkoztunk, most viszont beszereztünk egy példányt a Complete Edition-ból, ami az alapmű mellett tartalmazza mindhárom megjelent DLC-t, szóval elvben egy csomó problémát ezzel orvosolni tudunk, de azért

Jóvan, nyugi, tudom merre kell menni

Ha anno sokat játszottál a Dynasty Warriors-szal akkor a történetben lesznek ismerős elemek és szereplők. Ázsiában vagyunk, de nem Japánban, hanem Kínában, egészen pontosan a "Három királyság" korában. Ez az időszak nagyjából Krisztus után 220-tól egészen 280-ig tartott és a DW-ből ismert szereplőket vonultatja fel: Liu Bei, Lu Bu, Cao Cao, satöbbi.A sztori a sárgaturbánosok lázadásával indul, aminek kivédésében hősünk aktív szerepet játszik egészen addig, amíg egy lándzsa át nem fúrja a tüdejét. Valami miatt azonban héroszunk nem ment végig az alagúton, hanem magához tér pár pillanattal később a csatamezőn, hogy a már emlegetett hősökkel az oldalán. A rossztól szerencsére messze volt az elbeszélés, de tény, hogy nem ez volt az a pont, amivel a marketingesek eladták a terméket.Hiába tűnt elsőre bőségesnek a tartalom az elérhető extra csatamezőkkel, az állandó online jelenléttel (PvE és PvP is, ofkorsz) meg még pár nyalánksággal, de nagyjából 12-14 óra alatt szinte maximumra volt pörgethető, ami azért finoman szólva sem sok, főleg, ha melléteszünk mondjuk egy Sekirót, Elden Ringet vagy épp a Nioh-t. Ahogy a bevezetőben említettem, a harcrendszer tartogat jópár érdekes elemet, bár bevallom, hogy hozzám közelebb áll a Dark Souls megközelítése.

Igen, akkor kérek egy új zoknit

Mindenki rendelkezik egy úgynevezett "Soul Gage" -el és nekünk ezt kell először levernünk különféle kombókkal. Ha ez megvan, akkor egy pillanatra lebénul a delikvens mi meg egy embereset sebezhetünk rajta. A gond az, hogyha valami miatt mondjuk mellé ütünk, túl passzívak vagyunk esetleg bénázunk, akkor meg a miénk csökken és simán belenézhetünk valami megahalál retorzióba.Stamina ellenben nincs, szóval a, emiatt meg a tempó van az egekben. A rendszer egyébként többé-kevésbé működik és még szórakoztató is tud lenni, viszont a főellenségeknél ez átbillen a túloldalra és sok esetben teljesen irányíthatatlan káoszba fullad.Nyilván egy szakajtónyi egyéb dolog van, amin a sikeres bunyó múlik (állandó loot, kovácsolás, szintlépegetés, a meglepően gyenge mágia használata, specifikus skillek, totemállatunk megidézése, hogy csak néhányat soroljak fel) viszont ezeknek a részletes bemutatását kihagynám, mert egyrészt akkor teleírnám az internetet, másrészt sosem jutnék el a három kiegészítő tartalom bemutatásáig. Előtte azonban kicsit rúgjunk még bele a külcsínbe. Szóval a szereplők még hagyján, mert azért az ő nívójuk megüti a PS5 szintjét (szőr mentén, épphogy). De a környezet, főleg az effektek

Fura helyen laksz haver

Szinte sírtam ahogy a nyitó jelenet után megkaptam névtelen hősünk fölött az irányítást: egy égő faluban kezdünk, aminek meg kellene adnia az alaphangot a sötét mesének, de a lángok animálását és pixelességét látva a táj helyett inkább a játékmenetre koncentráltam. Valamiért a nappali szakaszok sokkal élesebbnek hatnak, pompázatos színekkel - mielőtt nagyon feldobódnánk, nyugtázzuk, hogy a cucc. Ez lenne tehát az alap, erre érkezett meg a Complete edition, benne három darab bővítménnyel.Időrendben haladva az első a Battle of Zhongyuan. Talán ez a leggyengébb, mert ugyan kapunk egy rövidke sztorit-elemet, de nincs benne például új lokáció, csak a régebbieket hasznosították újra. Lesz új fegyver (Cestus), új, extra nehézség (Path of the Soaring Dragon) de úgy nagyjából ennyi. Ezzel szemben a második cucc, a Conqueror of Jiangdong bőven jobb. Összesen 10 új pályát kapunk, ráadásul itt meglehetősen pörgős a kezdet. A Sun-klán sztoriját meséli el a bővítmény, ami kategóriákkal izgalmasabb, mint a BoZ volt.Mivel DLC-ről beszélünk, nyilván a sztori-új fegyver-új ellenfelek szentháromságán kívül nem nagyon mutat újat, bár itt megjelent néminemű endgame kontent is, szóval ebbe nem rúgnék bele feleslegesen. Az eseményeket az Upheaval in Jingxiang zárja, ahol végre nem mindenféle politikai zűrzavar közepébe csöppenünk, hanem egy új provinciába visz minket, ahol meglepően sok démon lófrál és terrorizálja a lakosságot. Nekünk természetesen a végére kell járnunk ennek és azért bőven találunk majd rút dolgokat.

A pirosan világító boss az baj?

A fentiek mellett érkeznek új szereplők, akikkel bandázhatunk, de növekszik a bejárható terep mérete is, valamint végre megjelennek az új környezeti elemek. Ez lenne tehát a tripla bővítmény-csomag, ami a CE része. Nyilván menet közben rengeteg patch meg miegymást is kapott a Wo Long, szóval első beüzemelés után jó kis adatmennyiséget fog leszipkázni. Ezt érdemes tehát tudni erről a kiadásról.Az alap mechanikákhoz nem nyúltak hozzá, inkább még tovább bővítették a lehetőségeket, meglehetősen komplex élményt kreálva ezzel. A tartalom így már azért rendben van, mert tempó függvényében egy-egy DLC azért 5-7 órát hozzá tud adni az egészhez. Viszont a külcsín az továbbra is átlagos (erős jóindulattal), a verekedés hipergyors és darálós ez meg simán lehet, hogy nem fogja a megfontoltabb Souls playerek tetszését elnyerni. Én azt mondom, hogyha eddig halogattad a vásárlás, de amúgy érdekel, most érdemes lehet beruházni rá, de azért ne várj tőle Elden Ring minőséget. Ahogy említettem, pár hét és érkezik a fejlesztők új programja, aminek a Wo Long fényében nagyon kíváncsi leszek.