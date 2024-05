Undead Inc. teszt

Mikor indie játékot érez a kopó orrom, akkor azonnal beindul a pavlovi reflex, csak nem a számban, hanem a bőrömön; vagyis lever a víz. Az izgalomtól és a rettegéstől egyszerre, hisz itt néha azt sem lehet tudni, hogy milyen játékot kapunk, nemhogy milyen minőségűt. Tény, ez manapság már a tripla A-s alkotásoknál sem egyértelmű, de azért ott általában van elképzelésem, mikor elindítom a szóban forgó tesztalanyt.

Például, mikor megláttam az Undead Inc. címet, nekem valamiféle kórházas, kutatós, katasztrófás dolog villant fel a szemeim előtt. És tény, annyira nem találtam messzi attól a bizonyos fától, azonban hiába figyel az orromon egy szemüveg, nem láthattam előre, hogy az a fa nagyon rohadó állapotban van; pedig még mintha fel sem nőtt volna.A játékos egy Endswell nevű magánkórház-franchise részeként "látja meg a napvilágot" egy cyberpunk-os, kissé futurisztikus világban. Feladatunk rém egyszerű:, majd, Teréz anyát megszégyenítő emberségességgel eltelve lépjünk le, mikor túl naggyá válik a rendőrség, a média és a közvélemény ellenséges hozzáállása felénk. Aztán egy másik helyen újra felállíthatjuk a kis üzletünket, ami azért felvet olyan kérdéseket, mint például mi az Endswell nevét viseljük: őrajtuk sosem csattan a mi hibánkból az ostor? Vagy a kenőpénz és az eltusolás tényleg ilyen hatékony tud lenni?A játék elindulását követően a főmenüből ki tudjuk választani a kampányt, négy pályával, egy szcenárió módot, individuális helyszínekkel, illetve egy "Sandbox" is elérhetővé válik később, ahol mindenféle megkötés nélkül építhetjük és rombolhatjuk a bizniszünket. Érdemes a "tutorial" pályával indítani, illetve vadul nézni a világhálón megtalálható végigjátszásokat és tanácsadó honlapokat, ugyanis. A többit pedig kénytelenek leszünk mi kitalálni. Mivel én szeretek veszélyesen élni, ezért megpróbáltam feltalálni magam, azonban ennek hála most pszichológushoz kell járnom.

A gyógyszer, ami a megfázás és influenza ellen jó, mellékhatásként megfázást és influenzát okoz. Ahh egészségügy...

Az irányítás oldalnézetből történik. Egy pályán kapunk egy relatíve nagy területet, melyen megtalálhatóak különféle épületek. Egy-kettő már a mi bérlésünk alatt van, és ezekben üres termek találhatóak, melyeket kialakíthatunk különféle pénztermelő, vagy azt támogató helyiségekké. Orvosi szobává, váróteremmé, kutató laborrá, termelő egységgé, vagy akár személyzeti hálóvá is varázsolhatjuk ezeket többek között, ha bírjuk pénzzel. Az elsődleges pénztermelő az orvosi részleg, így abból egy-kettővel ideális indítani, és persze kell egy váróterem is, ahová a betegek letehetik magukat, így kicsit tovább bírva türelemmel a várakozást, a recepción való ácsorgással ellentétben.Az orvosok csak diagnosztizálnak, gyógyítani nem tudnak (biztos online szerezték a képesítéseiket), ezért a teljes körű egészségellátás miatt jó lenne, ha lenne a közelben gyógyszertár is, ahol azonnal tudnának venni a mi logónkkal ellátott gyógyszereket a páciensek. Nem jobbak, mint a sima tabletták, melyeket fele annyiért is be tudnak szerezni, de ezt nekik nem kell elmondani, csupán felírni, hogy bizony az Endswell produktumait tessék zabálni, és lám lám, itt van egy gyógyszertáruk a földszinten.Azonban gyógyszerből így. Úgyhogy húzzunk fel egy vagy több különböző típusú kutató részleget, hisz több fajta kutatási terület van (fogyasztói, állati, növényi, illegális stb.) és egy kutatólabor csak egy ághoz tartozó technológiát vagy találmányt tud fejleszteni.

A szobák berendezése pillanatokon belül megvan. Ahh drónok...

Amint kész a gyógyszer receptje, fel kell húznunk termelőegységeket, illetve raktárakat, ugyanis valahol fel kell halmozni a sok terméket. Ezek szerencsére, viszont sem a gyártósor, sem pedig a rágcsálóknak otthont adó raktártermek sem tudnak a végtelenségig üzemelni: előbb-utóbb fel kell újítani őket. És valamiért ebben a világban nagyon hamar tönkre mennek nem csak ezek, de a többi szobaféle is.Ergo egy dróntároló helyiségre is szükségünk lesz, ahonnan a szerelő és karbantartó kollégák fel tudnak kapni egy-egy drónt, hogy azok segítségével 100%-ra tolják egy terem tartósságát. Mondjuk drónra mindegyik személyzetnek szüksége lesz, ha szeretnének például biomasszát gyűjteni (kutatók), vagy sérült pajtásokat összefércelni (orvosok). Egy legálisan működő szervezetnek bizony minden követ meg kell mozgatnia, hogy legyen profitja.Viszont egy franchise-tagnak az élete nem mindig játék és mese. Hallottatok már a gonoszról, a csúf, kopasz, hónap végi törlesztőrészletről? Nos, ilyennel mi fogunk találkozni, és néha egyszerűen nem lehet legálisan összeszedni a szükséges zöldhasút hozzá. Úgyhogy a sötét világ útjait is meg kell ízlelnünk: íme a feketepiac. Itt nem tesznek fel kérdéseket, csupán leadják a rendelést és fizetnek. Ehhez, azonban, szükségünk lesz egy logisztikai központra (lehetőleg föld alá építve, feltéve, ha sikerült kitalálni, hogyan is kell azt csinálni), majd fel kell pörgetni a gyógyszertermelést, a feleslegeset pedig eladni. Persze eszközöket és fegyvereket is készíthetünk embereinknek, melyekre szükségük is lesz, ha a rendőrség, egy rivális banda vagy zombik támadnak rájuk.

A civilek még akkor is hajlamosak ellenünk fordulni, mikor nincs semmi okuk. Ahh civilizáció...

Ki hitte volna egy klinika ennyire veszélyes terep tud lenni? Pedig, ha egy elrontott kísérlet, vagy egy mókás mellékhatás zombit csinál egy páciensből, akkor el kell kezdeni takarítani. Annál is inkább, mert a média, a zsaruk és saját alkalmazottjaink is megneszelhetik, hogy valami rosszban sántikálunk és felnyomhatnak az illetékeseknél. Ha pedig túl magas a "Gyanú"-szint, akkor nem jönnek betegek hozzánk, leáll a termelés, kommandósok jelennek meg rosszalkodni, a profit pedig fejest ugrik a földbe. Ilyenkor kell olajra lépni.Mivel az Endswell megacég tagjai vagyunk, ezért ők segítenek elmenekülni, ha túl forróvá válna a talaj, feltéve, hogy már megejtettünk nekik legalább egy pénzutalást (a haver, aki nem tejel, az nem haver hanem pióca és arra nincs szükség). Ezt bizonyos időközönként kell megcselekedni, de egy pályát más célok teljesítése is le tud zárni. Persze a leggyakrabban a fizetésben merülnek ki ezek, de, mint például "adományok" küldése a rendőrségnek (haggyatokmánbékiben), egy bizonyos számú drón legyártása, vagy a "Gyanú" szintek minimálisan tartása sokáig.A játék alapjai eléggé szolidnak tűnnek: kapunk egy kórházmenedzselő-féle mókát, ahol diagnosztizálunk betegeket, eladunk nekik gyógyszereket, kutatunk, feketepiacozunk, és közben próbáljuk magunkat távol tartani az illegális tevékenységekből adódó beégéstől. De, ha láttátok az oldal tetején figyelő pontszámot, akkor tudni fogjátok, hogy hiába a jó ötlet, ha

Egy kávéscsésze mutatja, mikor van két és fél órás szüneten egy terem alkalmazottja. Ahh beosztottak...

És ez most bizony eléggé botrányosra sikeredett. A Steam-es értékelés, mely általában nem tökéletes tükre egy alkotásnak, ugyanis nagyon érzékeny a "Review Bombing" fenoménra (vagyis önkényesen lehúznak valamit a játékosok, néha teljesen indokolatlanul), most jogosan áll a negatív oldalon. Kezdjük azzal, hogy az Undead Inc. prezentációja eléggé gyenge. Igaz, én mindig azt hangoztatom, hogy a grafika legyen másodlagos a tartalommal szemben, de nehéz volt nem fintorogni a karakterek láttán, akik úgy néztek ki, mint a Two Point játékokban látható szereplők, ám azok egyedi és karakterisztikus mivoltainak teljes hiányával.Én sosem voltam oda a Cyberpunk zenei stílusért, de még mindig jobb lett volna, mint a totál némaság, amit itt kapunk. Bár belátom, egyszer hallottam zene átvezetést egy gyógyszer kifejlesztése után és azonnal visszasírtam a némaságot. Hangból viszont túl sok volt, és azok nem voltak kellemesek. Ha mondjuk ég az egyik termem, vagy lövik az alkalmazottjaimat, elég csak egyszer elmondani ezt és mondjuk valami finoman villogó felkiáltójellel mutatni, ha baj van; nem kell másodpercenként belekárogni a fülembe. Illetve a készítők AI generálta hangokat adtak a karaktereknek; ez elég sokmindent elmond róluk.Igen, belátom, nem nagyon fogjuk az alkalmazottakat nyomogatni, hisz a legtöbbször képesek maguk elvonulni a munkájukat csinálni, így ezeket a hangokat szinte sosem fogjuk hallani. Mindegy, engedjük el, a prezentáció csak látvány, a hangszórót meg le lehet halkítani; nagyobb irritációt jelentett, hogy a rendszert alig bírtam értelmezni.; véletlenszerűen, önkényesen bukkantak fel események, ráadásul olyan opciókat, mint például a föld alatti ásást, mint már említettem, semerre sem találtam.

Ha kell, akkor bizonyos ideig vásárolhatunk bónuszokat, de minden pozitív egy negatív hatást is hoz. Ahh ekvivalencia...

Egy enciklopédia segít alkalomadtán, de vannak olyan dolgok, melyeknél totál haszontalan: mondjuk, amikor a kampány legelső küldetésének főfeladatait óhajtottam megérdeklődni. Szimbólumokat láttam, de hogy azok mit jelenthettek, sosem tudtam meg. Ha nem lenne ez a zavar már elég, a "Gyanú" szisztéma egyáltalán nem működik. Én megértem, hogy ha illegális tevékenységeket csinálok, mint fegyverkészítés, fekete piacozás, vagy etikátlan kísérletezés, akkor előbb-utóbb nem fog szeretni engem senki.Azonban, ha teljesen legálisan, gyógyszerkészítéssel és eladással keresem a kenyerem, akkor miért nő a médiás "Gyanú"-mérce? Miért támadnak embereimre rendőrök, mikor NULLA szinten vagyok velük ilyen téren? Jó, odaküldöm a nagyfőnök karaktert, az lelövi a rendőrt, és még mindig nullán áll a "Gyanú" szint. Mivan? Arról nem is beszélve, hogy a kimenekítési mechanika sem mindig működött a "tutorial" küldetésen kívül sehol. Így viszont nem tudok egy pályát sem befejezni. Köszönöm, ebből nekem ennyi bőven elég volt.És ez szomorú. Sosem örülök annak, ha egy rossz játékokkal hoz össze a szerencse, mert nem tudhatom mindig biztosra, hogy miért csúszott el ennyire a dolog. Miért nem adtak az Undead Inc. -nek még egy-két hónapot, hogy legalább a fagyásokat, vagy az optimalizálatlanság miatti videokártya-kipörgetést eszközölhessék? Miért kellett a szerencsétlen készítőknek a munkáját félkész állapotban kiadni? Bár, mivel indie mókáról van szó, így lehet, nem a kiadó a hibás; vagy csak nem akarom elképzelni, hogy a Team17, a Worms alkotói, ilyen galádok volnának. Sosem fogom az igazságot tudni; csupán azt, hogy ezt a programot többet látni sem akarom.