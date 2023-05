TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 teszt

A Man-sziget alapvetően gyönyörű, de nem különösen érdekes hely. Az Ír-tengeren fekszik ez a nagyjából 85 ezer lelket számláló földnyelv - nem része az Egyesült Királyságnak, de a brit koronafüggőségek közé tartozik. Természetesen a turizmus vadul burjánzik, csakúgy mint az offshore banki szolgáltatások, de érdekes módon a mikroelektronikai ipar is erősen megvetette itt a nyomtatott áramkörökből álló lábát. Szóval a helyiek éldegéltek békésen, aztán valaki kitalálta, hogy mennyire király dolog lenne különféle versenyeket rendezni.

Ez kapóra jött az angol rally pilótáknak, mert drága szülőhazájukban nem lehetett közutakon ilyesféle dolgokat lebonyolítani - épp ezért a gyorsasági szakaszokat bizony ide szervezték ki. Van azonban egy másik, számunkra sokkal inkább érdekesebb aspektusa is a lokációnak: itt kerül megrendezésre minden évben az úgynevezett TT verseny. Ez a Tourist Trophy rövidítése és azEgészen durva belegondolni, de az elsőt 1907-ben, azaz 116 évvel ezelőtt rendezték meg. A különlegességét a tájon kívül az adja, hogy a szűk városi utakon rongyolnak át a kétkerekű erőgépekkel, aminek bizony már több halálos áldozata is volt. Adott tehát egy ilyen izgalmas alapanyag, viszont ami fura, hogy semelyik nagyobb kiadó nem csapott le rá, egyedül a Nacon látott benne fantáziát.

Na, nemsokára változik a szitu pubikáim

A kissé felemásra sikerült első és a kifejezetten uncsi második etap után gondolták azt, hogy potenciál van a cuccban, de talán másnak kéne kiadni fejlesztésre, nem pedig engedni hogy a kifejezetten középszerű alkotásokra "szakosodott" Kylotonn csapata fusson még egy kört vele. Jött tehát a RaceWard Studio, mi pedig kaptunk egy, ahol minden egyes jó ötletre/megvalósításra jut egy-másfél hiba is. Nézzünk a részleteket.Új játék indítása esetén szerencsére a korábban látott szöszmötölős izék elmaradnak. Választanunk kell egy géposztályt (Supersports és Superbike) és máris a sziget közepén találjuk magunkat, ami bizony teljesen ki van nyitva, így szabadon bejárhatjuk azt. Ez persze rettentően csalóka, mert szorosan kötve vagyunk az aszfaltcsíkhoz, de ettől még keresztbe-kasul száguldozhatunk.Ezt nyilván ne úgy képzeljétek el mint mondjuk egy Need for Speed esetében: itt nincsenek neontól izzó nagyvárosok, sem pedig széles sztrádák. Rettentően szűk, hepehupás szakaszokra számítsunk, ahol a természet az, ami lenyűgöző. Ha már itt tartunk, akkor beszéljünk az első nagyobb pontról, a külcsínről. A jól eltalált sebességérzet miatt elsőre nem tűnik fel anyagunk puritánsága. Aztán ahogy lassítunk, kényszeredetten elhúzzunk szánkat az, de sok köszönet az erdők pixelrengetegében sem lesz.

Pont ahogy szeretem, teljesen kihalt minden

A napszakok és az időjárás változása ad némi ízt, de ettől még bizony joggal érezhetjük kevésnek. A járművek ezzel szemben kiválóan festenek: érdekes módon itt szinte fotórealisztikus a megjelenítés. Mivel licenszelt termékről van szó, a legutolsó matrica is a helyén van. A játék fizikája legalább ennyire felemás.. Bár nem ültem még ilyen gépeken, de nagyon jól be van lőve a géposztályok és méretek közötti különbség. És igen, ez bizony szimulátor (vagy ahhoz nagyon közeli), szóval az instant sikerélményt felejtsük is el, sokat kell gyakorolni és tanulni. Ugyanakkor a stuff fizikája nem túl realisztikus. A legkisebb koccanástól vagy kicsúszástól is úgy elszállunk, hogy még a rögzített kamera látószögéből kiröppenünk.Nyilván nem flipperzni akarok a betonkerítések között, de azért valami átmenet igazán lehetne. Szerencsére érezhették ezt a fejlesztők is, ezért remekül skálázható nehézségi szintek kerültek az anyagba, ahol tényleg kedvünk szerint állítgathatjuk a rásegítés mértékét, a szenzitivitást és egy kazalnyi egyéb dolgot. Tartalom szempontjából lehetne erősebb is tesztalanyunk. Ugyan jól hangzik a szabadon bejárható terület, de ez egyrészt nem túl nagy, másrészt pedig a főbb tennivalókhoz oda lehet "gyorsutazni".

Sztán közért, az merre van?

És alapvetően ezt fogjuk nagyon sokszor használni, mert a térképen való céltalan kóricálás egyedül az elrejtett, elég kevés extra feloldását segíti elő. Ezzel együtt az offline tartalom roppant karcsú. Összesen nyolc kvalifikációs kört és ugyanennyi rövidebb versenyt kell letolni míg megnyílik az utolós, a teljes szigetet magába foglaló kör. Ez igaz mindkét géposztályra, szóval ha nagyon nekifekszünk, akkor olyan, ami egy versenyjátéknál, mondjuk ki, röhejes.Ha végeztünk, akkor vagy ezeket tudjuk ismételgetni napestig, vagy pedig mehetünk az online versenyekre. Ez egy kicsit megmenti a dolgot (már ha szeretünk mások ellen nyomulni), mert itt vannak ranglisták, különféle kihívások, meg persze több lépcsős futamok. A gond az, hogy játékos viszont alig. A tesztidőszak alatt összesen háromszor tudtam relatíve gyorsan elindítani valamit, a többinél viszont néha 5-10 perceket kellett várnom mire összejött a megfelelő mennyiségű ember.Technikai gubanccal nem nagyon találkoztam, de ha gonosz akarnék lenni akkor azt mondanám, hogy a szerver(ek) valószínűleg nincsenek túl nagy stressz alá helyezve. Muszáj a hangokról, zenékről is szót ejtenem, mert egy-egy jól összeválogatott soundtrack alaposan meg tudja nyomni az adrenalin szintet.

Pixelfák között suhanni az igazi!

Na, itt nincs erről szó. Elképesztően jellegtelen, tinglitangli izék szólnak, amik inkább álmosítanak. De nem sokkal jobb a helyzet a motorok esetében sem. Dübörögnie kéne a hangfalnak/fejhallgatónak a lóerőtől, de csak részben kapjuk meg ezt az élményt. Nálunk a PS5 változat járt teszten és itt még némi extraként működik a DualSense triggereinek ereje. Hol jobban, hol kevésbé feszülnek annak függvényében hogy milyen szituációban szeretnénk gázt adni.Így végigolvasva, kicsit talán lehúzósra sikerült az írás, de a TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 egyáltalán nem rossz alkotás. A motorok fizkája remek, a vezetési élmény elképesztően élethű, illetve a sebességérzet szintén a helyén van. A nehézség is korrekt, abszolút sajánk szánk ízére szabható. Ellenben a külcsínnel ideje lenne valamit kezdeni, valamint az offline tartalom is eléggé vérszegény. Szerencsére az árral nem szálltak el, szóval ha egy kicsit különlegesebb motoros élményre vágysz, akkor akár még jó választás is lehet a TT. Reméljük a következő részre még többet fejlődik.