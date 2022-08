Total War: Warhammer III - Champions of Chaos teszt

Mikor partra vetette magát a Total War: Warhammer III nevezetű hal, nagyon reméltem, hogy nem kell túl sokat várni az igazán grandiózus kiegészítő kampány megjelenésére, mely a Mortal Empires nevet viseli. Már az elődnél is eléggé nagy világot kaptunk ezzel az opcióval, azóta pedig még többet adtak hozzá a készítők, létrehozva így egy szinte beláthatatlanul hatalmas játékteret.

Azonban némileg aggódtam is, hisz már a TTW: WH II-ban is baromi sokat kellett várni a mesterséges okosságra, hogy befejezze a köreit. Még több néppel ellátva a várakozási idő biztosan meg fog ugrani, gondoltam. Azonban csalódnom kellett, kellemesen, ugyanis bár, annak ellenére, hogy több, mint háromszáz frakcióval indul egy új játék.Valószínű a világon én vagyok az egyetlen, akit jobban érdekelt ez a kis adalék, a Champions of Chaos DLC tartalma helyett, de hát én mindig is különleges eset voltam. Édesanyám is ezt mondogatta nekem... a másik szobából... fészbúkon keresztül. Bár ezen elvágyódásom amiatt is lehet, mert én sosem voltam nagyon oda a Káosz frakciókért. Én inkább a pozitív hősöket, semmint az antagonistákat szerettem irányítani.

Festus fertői minden Nurgle csapatot erősítenek, a nem-Nurgle egységeket pedig gyengítik.

A Total War: Warhammer széria követőinek ismerősek lesznek már a Káosz hívei, főleg, miután a harmadik rész nagyrészt róluk szól, azonban a készítők úgy gondolták, hogy, a Warriors of Chaos népét. Az Ursun kampányban újnak számítanak, azonban a Mortal Empires már jól ismeri ezt a bandát, ráadásul a The Realm of Chaos főgonosza, Bel'akor is megtalálható a korábbi rész legendás lordjainak a listáján.Azonban, ha nem a Mortal Empires keretei között óhajtunk rombolni, akkor négy új vezető vár ránk, a négy Káosz istenséget képviselve. Őket választva nem a megszokott sztorit kapjuk, hanem annak a folytatását, ahol a legelső pár körben kiderül, hogy mi történt a haldokló medve-istennel (általában a Kislev-i nép kiszabadítja szerencsétlent). Azonban a Káosz szóban forgó lordjai tesznek magasról a fagyos emberek kabalaállatára; nekik hatalomra fáj a foguk., hogy kikiálthassák magukat a Káosz leghatalmasabb lovagjainak.

Rendkívül kevés íjásszal fogunk találkozni az új katonák között.

Nem a legeredetibb sztori, de tökéletesen beleillik a világba, ráadásulZanbaijin felé. Mivel a négy Káosz isten legnagyobb bajnokai lépnek az arénába, ezért az egymás közötti konfliktus elkerülhetetlen lesz. Kislev, a Birodalmi és a Katály uradalmak sem fogják jó szemmel nézni ténykedéseinket, úgyhogy igencsak nagy a hangsúly diplomácián.A legfontosabb újítás ilyen téren, a konföderációk átalakítása. Az apróbb változtatások mellett mind, akik túl sokat nem fognak csinálni maguktól, a gyenge seregeikkel ide-oda való rohangáláson kívül, de különféle egyedi események bekövetkeztéhez elengedhetetlen a jelenlétük, ráadásul adnak "védelmi pénzt" is. Ha nagyon szükségünk lenne a katonai erejükre, akkor elzavarhatjuk őket egy közös ellenfél valamelyik városa ellen, mentesítve minket a minden oldalra való fókuszálástól.

A négy új technológia-fa egy kaptafára épül, kisebb különbségekkel.

Az új frakció nem csak új egységekkel és vezetőkkel, de új mechanikákkal is szolgál., ugyanis ezek segítségével fogjuk tudni felfedni Zanbaijin helyét. Harcok után és küldetések teljesítésével tehetünk szert lelkekre, melyekből, ha összeszedünk egy adott mennyiséget (az összegyűjtött szám a fontos, nem a raktárunkban lévő), akkor aktiválhatunk portálokat, melyek megkönnyítik a világban való közlekedést. Miután elég ilyet aktiváltunk, tiszteletét teszi az elveszett város., azonban ezen extrák aktívan tartása állandó lélekköltséggel jár. A seregeinket érintő pozitív hatások mellett egységeket is meg tudunk nyitni, melyek a "Gifted Units" opciónál lesznek majd megtalálhatók. Ezeket a katonákat általában olcsóbban tudjuk toborozni, azonban egy lord maximum hat darab ilyen egységgel rendelkezhet. Ám nem ez az egyetlen mód a jó alakulatok beszerzésére.

Azazel könnyedén el tud bájolni bárkit az emberibb népek közül.

Mindegyik lord a Warriors of Chaos népnél. A négy lord fejlesztési fája itt-ott változó lehet: Slaanesh-nél a lovasokat el tudjuk látni korbáccsal, vagy lándzsával, nagyon gyors osztagokká alakítva őket, kiket később Chaos Knight-okká lehet varázsolni. Azonban Tzeentch-nél elmarad ez az átvezetés, ám ő a Chaos Knight-okat repülő hátasokkal ellátott Doomknight-okká tovább tudja alakítani., így nem tudjuk, sajnos, bármikor ellőni, és ráadásul minimális pénzt is ki kell fizetnünk érte, arról nem is beszélve, hogy fenntartási költségek csak növekszenek, ahogy katonáink erősödnek. Sajnos a pénz egy nagy probléma lesz, ugyanis eme új frakció még épületek terén is kapott egy alapos frissítést, és a végeredménynek én annyira nem örültem.

Vilitch katonáinál ismét megjelenik a Tzeentch követőire jellemző pajzs.

A Warriors of Chaos. Mindegyik másik településből csupán oltárt csinálnak elfoglalás után, mely egyes szintű és egyetlen épületet lehet ott felhúzni. Az építési opciók is rendkívül limitáltak, így lordjainknak gyakorta vissza kell menniük olyan uradalmakra, ahol városuk is áll, különben nem férnek hozzá az igazán erős katonákhoz. Ez ellensúlyozza, hogy az elérhető embereket azonnal le tudják gyártani, feltéve, ha bírják pénzzel.A városokban sincs túl sok építési lehetőség. Pénzgyártót mindenhova kötelező felhúzni, különben egy sereggel fogunk csak tudni rohangászni, az pedig semmire sem elég. Katonai épületekből nincs túl sok, de cserébe mind a négy Káosz isten változatos emberekkel és szörnyekkel vannak ellátva. A különleges nyersanyaggal rendelkező helyek nem fogják nagyon megdobni a kereskedelmünket, ugyanis kevés árut tudunk azokból kisajtolni, ami még sok kereskedelmi kapcsolat mellett sem eredményez számottevő bevételt.

Ha nincs meg a szükséges tapasztalati szint, akkor nem lehet a "Warband"-eket előléptetni.

Nagy pénz az alap-épületekből fog jönni, feltéve, ha szinten tudjuk tartani azokat, illetve a vazallusainktól. Sokat kell hát háborúzni; az megy a Káosz híveinek. Khone zászlója alatt szolgáló Valkia the Bloody, az állandó csatározást preferálja., extra mozgáspontok mellett, ám csupán két kör "nyugalom" elég ahhoz, hogy a plusszok elkezdjenek csökkenni, ami szerintem röhejesen kevés idő.Festus the Leechlord, Nurgle bajnoka,. Azazel, a Slaanesh lord,, és a csábítás erejével könnyedén ki tud sajtolni bármilyen megállapodást az emberi, elf és bestiális frakciókból. Végül, de nem utolsósorban, játszhatunk Tzeentch kiválasztottjával, Vilitch the Curseling-gel, a mutáns ikerpárral, akik lelkek költéséve

Amint elértünk bizonyos összegyűjtött-lélek mérföldköveket, portálokat nyithatunk adott helyeken.

Igencsak alapos kiegészítőt kaptunk, mondanom sem kell. Mindegyik új lord egyedi és érdekes, a mechanikákról nem is beszélve. Különösen szerettem Festus-szal a betegségek terjesztését és az új kórokozók megtalálását, melyekkel mindig az alkalomnak megfelelő fertőt tudtam szétküldeni az ellenfelek városaira és seregeire, illetve önmagamra. Sajnos az építés rendszerének megújítása, illetve a leginkább közelharci egységekre helyezett hangsúly annyira nem jött be, de ezt csupán a játékstílusom miatt éreztem így. Én szeretek távolról dobálózni.A CA-s skacok ismét hozták, amit elvártunk tőlük, és még kicsit többet is. A Mortal Empires gyors, kielégítő és rendkívül fordulatos, míg a The Realm of Chaos egy új oldalát mutatja meg a játékosnak, ha a most megjelent lordokkal megy neki a kalandnak. Csak ajánlani tudom mai tesztünk alanyát a rajongóknak, aki pedig nincs oda a Total War szériáért, annak pedig köszönöm, hogy túlélte idáig az olvasást. Most pedig tessék megvenni a játékot és rákattanni.