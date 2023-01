The Witcher 3: Wild Hunt Next-Gen Update teszt

Azt hiszem teljesen valid a kérdés, hogy bő hét évvel (és számolatlan díjjal) később mit lehet még leírni a The Witcher 3: Wild Huntról, amit nem tettünk még meg? Minden kétséget kizáróan az egyik legnagyobb hatású akció - RPG volt a maga korában. Sőt, nem csak akkor, hanem megoldásaival, sötétre hangszerelt (realista?) történetével, anti-PC megmozdulásaival a mai napig kikövezett utat mutat a hasonló jellegű próbálkozásoknak.

Legalább olyan hatása volt az iparra, mint mondjuk a Resident Evil 4-nek vagy a Demon?s Souls-nak. Egy olyan időszak legszebben ragyogó ékköve, amikor a CD Project RED neve egyet jelentett a nagybetűs, tripla A minőséggel. Noha technikailag finoman szólva sem volt tökéletes, de a világával, szereplőivel és kikacsintásaival teljesen elrabolt mindenkit, aki próbálta. Összeszámolni sem lehet hogy mennyi díjat kapott az évek folyamán, ráadásulAz eltelt hét esztendő alatt érkezett hozzá rengeteg kisebb és két nagyobb DLC - utóbbi kettő nem csak egy ímmel - ámmal hozzátoldott izé volt, hanem olyan bő nyolcvan órára elegendő kontent (ha nem inkább száz). De az egyik legnagyobb streaming szolgáltató is látott benne fantáziát, így megélt összesen három évadot plusz egy mellékszálat (eddig), hogy a Gwent, a kártyajáték népszerűségéről már ne is beszéljek.

Akkor szippantsunk egyet a jó levegőből

Oké, ennek szervereit le fogják lőni, de na, értitek. Nyilvánvalóan mindenki tűkön ülve várta a folytatást, amit meg is kapunk, majd egyszer, addig azonban a CDPR csapata tett még egy gesztust a nextgen konzollal rendelkezők felé: egyAmennyiben rendelkezel egy korábbi darabbal, akkor ráadásul, ami 2023-ban feltehetőleg ritka madár lesz. Bár az érem másik oldala meg ugye a Cyberpunk tankönyvi, induló zakója, szóval jól van ez így. Mielőtt nekiültem volna ennek a tesztnek, megnéztem: jelenleg 340 órát raktam Geralt utolsó kalandjába, de szerintem ezzel még a középmezőnyt sem érem el. Kíváncsi voltam, hogy a hangzatos (meg látványos) nyilatkozatokban lesz-e szemernyi igazság, azaz tényleg képesek a grafikusok egy új szintre emelni az egész élményt.Szerencsére a Cyberpunk fiaskó elkerüli az update-et, de ettől még nem lesz felhőtlen az élmény. Majd, egyszer, idővel biztosan, de most még bőven van mit javítani a technikai oldalon, ami egyébként már így is jó. Lássuk tehát a medvét. Ahogy említettem, megkapjuk az összes megjelent kiegészítőt, DLC-t, kosztümöt, mindent, ami eddig megjelent a stuffhoz. Pluszban egy új játék indításakor beesik egy-egy páncél és fegyver update, illetve a Henry Cavill előtti tisztelgés jegyében egy rövid misszió végeztével

Tesa, akarol a lovad után menni?

És az extra kontent néhány új Gwent lappal kiegészülve együtt igazából ennyi. Nyilvánvalóan a technikai bővítés adja a patch gerincét - nálunk a PS5-ös verzió járt teszten, így erről tudunk véleményt formálni. A szokásos két grafikus mód közül tudunk választani: a Quality szépen csatasorba állítja az összes extrát, míg a Performance a stabil 60 FPS-t garantálja. Ha a minőségre megyünk rá, akkor természetesen adott a ray-tracing támogatás, ennél fogva pedigÉlesebbek a kontúrok, javulnak a textúrák, érezhetően javul tehát az összkép. A gond azonban az, hogy a nagyobb csaták vagy masszív lokációk a képfrissítést a mélybe taszítja és ezt szó szerint értsétek. Nagyon ingadozik valahol a diavetítés és a relatíve stabil 30 között, sokszor élvezhetetlenné "varázsolva" a kalandot. A Performance ebben az esetben jobb választás, mert nagyon komolyan tartja a hatvanas értéket. Noha a külcsín így elmarad a másiktól, de néhány extra azért itt is akad, ami még mindig jóval komolyabb összképet tol ki a TV-re, mint tette azt az eredeti.Ez azért elszomorító, mert 2023-ban nem kellene ilyen kompromisszumokat kötni, de szemmel láthatólag mégis szükségszerű. Amit viszont el kell fogadni, hogy ez. Nem húzták újra az alapoktól az egészet, csak rendbe akarták szedni a nextgen konzolokra. Szóval bőven látunk majd nem túl szép elemeket, illetve főhősünk mozgásán is erősen érződik az eltelt idő, tehát kompromisszum itt van bőven.

Sehol egy mobil, csak egy ember aki megéli a pillanatot

Ezzel együtt szerintem nem lehet haragudni erre a kiadásra, mert amit ki lehetett hozni egy ilyen idős motorból, azt meg is tették. Ami még megsüvegelendő, hogy elismerték a modderek munkáját, így egy kazalnyi olyan frissítést is beemeltek a cuccba, amit nekik köszönhetünk. Ilyen például a javított térkép, egy új nézet meg sok egyéb.Valószínűleg nagyon kevés olyan player van, aki nem játszott még kedvenc vajákunk utolsó nagy fejezetével, de ha akad ilyen, akkor mindenképp szerezz be a nextgen kiadást, garantáltan remekül fog szórakozni. Mivel a frissítés alapvetően ingyenes, ezért ha már a birtokodban van egy korábbi változat, röffentsd be a neted, szedd le és merülj el újra a Witcher univerzumának kicsiny szegletében.