That Time I Got Reincarnated as a Slime: Isekai Chronicles teszt

Haragudni még ennek ellenére is nehéz tesztünk alanyára, mert van benne valami báj, ami miatt azért csak visszaülsz befejezni ezt-azt. Mondom ezt úgy, hogy abszolút nem ismertem az táptalajul szolgáló anime-ot és az igazság az, hogy fan sem lettem. Ennek ellenére elismerem az értékeit és ahogy a bevezetőben említettem, bizony ez még mindig egy a jobban sikerült adaptációk közül.A rajongókat biztosan le fogja kötni, de mondom, én is találtam benne tetszetős dolgokat. Ettől eltekintve az összes hiba, amit felsoroltam, teljesen valid (meg talán drága is egy kissé), szóval, ha csak úgy beleugranál, azért előbb próbáld ki valahol, ha teheted. De az biztos, hogy a Sand Land után ismét itt egy egész jópofa próbálkozás!

Némi közjáték után kibékíti a hely, egymásra acsargó törzseket, majd pedig elkezdi megvalósítani álmát, hogy mindenki békében éljen egymással. Ezzel persze sokan nem értenek egyet, szóval lesz tennivaló bőven. Ezzel a felütéssel veszi tehát kezdetét a kaland, ami három fő részből fog állni: a visual novel-re hajazó átvezetőkből, a 2D-s barlangpucolásokból és harcból, valamint a nagyon könnyed városépítésből.Az anime-ot jól ismerők valószínűleg kedvelni fogják a sztorit, hiszen. Volt pár jelenet és monológ, ami számomra is kedves volt, de igazából túl darabosnak, körülményesnek és lassúnak találtam. A külcsín szintén megosztó lesz. Kis túlzással simán elfutna az egész PS3-on is, ráadásul az összes olyan jegy megtalálható benne, amitől az európai ember gyomra bukfencet vet.Ezt nem is ragozom túl, nézzétek meg a screenshotokat - valakinek el fogja nyerni a tetszését, valaki pedig rosszul lesz tőle, nincs nagyon középút. Szerencsére a játékmenet ennél jóval több izgalmat tartogat. A mechanika pofonegyszerű: felvesszük a sztorit előre görgető missziót a faluban, kivonulunk az adott helyszínre, ott leverünk mindenkit és haladunk tovább. Lesznek opcionális dolgok is, viszont ezek majdnem teljes egészében az értelmetlen grindfest-re épülnek.

A szerkesztőségi bingóban nem vagyok erős. Vetkőzős pókert még nem próbáltunk (és ez jól is van így), a sima póker uncsi, a többi hasonszőrű dolog meg érdeklődés hiányában elmaradt, tehát van ez. És ahogy említettem, nem vagyok túl jó benne. Ennek köszönhetően megnyertem magamnak jelen tesztünk alanyát, a That Time I Got Reincarnated as a Slime: Isekai Chronicles -t, amiről igazából azt sem tudtam, hogy eszik-e vagy isszák, de már a név alapján is sejtettem, hogy valami hihetetlen minőségű cumó került elém.

