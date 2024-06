STRIDE: Fates teszt

Amikor bő egy évvel ezelőtt a Sony újgenerációs VR headsetjét teszteltem, abszolút bizakodó voltam a jövőt illetően. Ott volt a Horizon és egy pár egyéb, kifejezetten jól sikerült cím, a láthatáron akadtak érdekes darabok, szóval úgy tűnt, hogy kétszer nem lépnek ugyanabba a folyóba és próbálják az érdeklődést fenntartani. Aztán telt - múlt az idő és kiderült, hogy a megjelent cuccok maximum középszerűek, meg közben annyira nem fogy az eszköz, hogy a Sony átmenetileg le is állította a gyártást.

Az szintén kezd szép lassan bebizonyosodni, hogy a japán óriás. Nem tudom, hogy a fejlesztési költségek, hogy viszonyulnak mondjuk egy PS5-ös címhez képest, de ha lényegesen magasabb, akkor valahol érthető az aszály. A Call of the Mountain-en kívül olyan túl sok értelmezhető cím továbbra sincs.Ami még ennél is nagyobb probléma, hogy az egy szem Alien címen kívül más olyan hiper izgalmas nincs is a csőben, ami arra ösztönözné a headset birtokosait, hogy tartsák meg az amúgy méregdrága eszközt. És ezen jelen tesztünk főszereplője, a STRIDE: Fates sem segít, bármennyire is jól hangzott a marketing maszlag.Tesztalanyunk ugyanis nagyon izgalmas és fluid parkour mozgást és dinamikus akciót kíván, mindezt megtámogatja egy immerzív sztorival és gameplay-el. Állítják ezt ők. A valóság viszont, kedves gyerekek és fejlesztők, természetesen teljesen más.

Repül a drón, ki tudja hogy hol áll meg

Ami biztos, ha egy kicsit is szenzitív a gyomrod,: a tesztidőszak alatt nagyjából 10-20 perces etapokat tudtam egyszerre letolni a játékkal, annyira rosszul voltam tőle, köszönhetően a teljesen elbaltázott irányításnak.Pedig eskü' bírom ezeket a dolgokat, képes vagyok egy hajón hatalmas hullámverések közepette is szendvicset majszolni, de ez a cucc kifogott rajtam. A "fantasztikus, előre mutató sztori" igazából egy értelmetlen katyvasz, ami abból áll, hogy százezres ikerkatonák keresnek minket, mi menekülünk meg puffogtatunk, aztán jön egy pár mondatos monológ és szevasz, lehet tovább haladni.A nyúlfarknyi közjátékok nagyjából arra szolgálnak, hogy a szédülésünk elmúljon. Örömmel mondanám azt, hogy a meseszép grafika kárpótol mindenért, de ez meg nettó hazugság lenne,. Itt már nem arról van szó, hogy nincs elég erőforrás, ami miatt kompromisszumot kellene kötni a fejlesztőknek - a legjobb példa erre a Horizon, ami simán PS5 szint. Itt azonban nagyjából két generációt ugrunk visszafelé: gyalázatosak az effektek, tele van minden ricegős élekkel és akkor a bugokról még nem is beszéltem.

Kinyitlak mint Aranka néni a lejárt babkonzervet

Szinte az összes tereptárgyon átlógunk, kínkeservesen lehet megfogni valamit, cserébe viszonylag sűrűn crashel is, ami egészen a PS5 hard resetjéhez tud vezetni. A megjelenés óta jött pár frissítés ugyan és a volumen kisebb, de ettől még relatíve sűrűn előfordul. Ha a kezelhetőség tényleg annyira rendben lenne, mint amivel és ahogy hirdetik, akkor mindezt meg lehetne bocsájtani a stuffnak, hiszen a parkour megmozdulások eléggé látványosak. A screenshotokat a fejlesztőktől kaptuk egyébként, mert sajnos nem lehet elmosódásmentesen menteni a Sony cuccán továbbra sem.Ehhez azonban pontosnak kellene lennie mindennek, de egyrészt nagyon könnyű az inputba belezavarodni, másrészt anyagunk finoman szólva is hanyag módon kezeli a szituációkat, így mondjuk sokszor kapaszkodás helyett nekiállunk falon futni, természetesen a vesztünkbe. A gameplay sem fog túl sok eredetiséget tartogatni.A mesterséges intelligencia síkhülye, ezért a lelövendő egységek szinte mozdulatlanul állnak a végzetük beteljesedéséig. Nekik mehetünk puszta kézzel meg alap stukkerekkel - két misszió között erősíthetjük ezeket és pár extra képességet is megnyithatunk, valamint a kezdeti loadoutot is megreformálhatjuk, de azt hiszem ettől senki sem fog sikítva rohanni, hogy magáénak tudja ezt a csodát.

Szépen elrejtőztél, szinte nem is látlak. Szinte.

Tartalomra amúgy meglepően rendben van, mert nagyjából tíz óra az első körös végigjátszás, de az a baj, hogy fél óra után szó nélkül meg lehet unni. A hangok teszik fel a pontot az i-re: a keverést meg a térbeli megszólalást hagyjuk is (nesze neked Tempest engine), a robbanások cuki pukkanások, de amúgy minden úgy szól,Sajnos nincs hova szépíteni, mert a STRIDE: Fates semmilyen formában sem erősíti azt az emberekben, hogy nekik kell egy második generációs headset is az amúgy sem olcsó PS5 mellé. Potenciál lett volna benne, de ehhez vagy több idő vagy lényegesen több erőforrás kellett volna (leginkább mindkettő). Négy pontot azért adok neki, de tényleg csak akkor vegyétek meg ha már mindent is kiplatináztatok és megnéztétek az összes érdekes sorozatot a nagy szolgáltatóknál.