Stellar Blade x Goddess of Victory: Nikke teszt

A Stellar Blade eredeti kampányát már kitárgyaltuk: kellemes meglepetés, agyonhúzott latexben. A tavalyi év egyik legjobb meglepetése volt ez a cucc, ami úgy keverte a vérgőzös anime stílust a parry-harccal, hogy közben valahol mégiscsak működött. Most viszont befutott az első nagyobb falat DLC, amit a Goddess of Victory: Nikke univerzumából hoztak át - egy olyan mobiljáték világából, ahol a hátsó nézet nem csak kameraállás, hanem életfilozófia is.

Ha most azt várod, hogy szőrmentén kapunk valami mellékes kis kosztümöt és kész, nos, akkor kellemes meglepetés érhet: ez a crossover cucc ugyanis. Nem mondom, hogy forradalmat csinál, de a Stellar Blade világát sikerült színesebbé, mozgalmasabbá és még egy kicsit pajzánabbá is tenni. Igen, lehet, hogy már eddig is fullba nyomták a kretént, de most legalább Nikke-módra teszik.Na igen, kezdjük a legfontosabbal: miről is szól ez az egész DLC? Nos, EVE valami furcsa interdimenziós anomáliába keveredik, ami - nyilván teljesen tudományos módon -. És mi történik, ha két különböző világ csinos, harcedzett női karakterei találkoznak? Természetesen nem egy teázás, hanem egy kooperatív alien irtás a legfeszülősebb kosztümökben.A DLC új küldetéseket hoz be, egy különálló, kifejezetten a crossoverre kihegyezett zónában. Ez nem hatalmas, de jól strukturált, szórakoztató - egy kicsit jobban is sikerült, mint néhány korábbi, alapjátékbeli mellékhelyszín. Az új Naytibák, akiket ide ráncigáltak, mintha direkt a Nikke-ből szöktek volna át: robosztusabbak, látványosabbak, és van köztük pár, aki olyan animációval robban be a képernyőre, hogy

Már a hűséges ebek sem a régiek... Dehát régen minden jobbvót.

Ne kerteljünk: aki a Nikke nevet hallja, az nem a filozófiai mélységekre vagy az ergonómikus UI-re gondol elsőként. És igen, a DLC-ben érkezik jó pár új szett, EVE-nek és a vendég karaktereknek egyaránt. Nem is akármilyenek. Ha eddig azt hitted, hogy az alapjátékban már nem lehetett lejjebb vinni a poligonszámot a szoknyákon, nos, tévedtél. Ezek a ruhák konkrétan a fizika törvényeit sértik.Van itt minden: harci tangától kezdve birodalmi szolgálólányon át egészen a két pánt, három centi anyag típusú öltözetig. Ezek persze nem adnak gameplay bónuszt, de bőven megéri teljesíteni értük az új challenge-eket. Már csak azért is, mert ezúttal egyfajta minijáték-szerű boss rush került a csomagba, ahol a gyorsaság, reflex és timing a kulcs. És ha elég jól teljesítesz, nem csak új szettet kapsz, hanem egy kis extra lore-t is, amit Adam narrál a tőle megszokott, pátoszos-melankolikus-animefiú stílusban.Egy izgalmas játékmenetbeli újítás is érkezett a DLC-vel: egy speciális Nikke-féle fegyvermodul, amit EVE is képes használni. Ez nem csak kozmetikai tuning - itt ténylegesen másféle lövöldözésről beszélünk. A rakétavetők, lézerek, sörétesek mellé bekerültek a Nikke-stílusú tracking gunok, amik. Ez baromi jól jön a gyors, fürge kis dögök ellen, de persze egyensúly miatt a sebzésük alacsonyabb, mint a sztenderd arzenálé.

Rejtőzés LVL212323 avagy szinte nem is látszom

De ha már unod a szokásos szamurájkodást, és kipróbálnád, milyen érzés EVE-vel kicsit mobile shooter módra aprítani, akkor ez itt most pont neked való. A sztori - ahogy a főjátékban - itt is lassan indul be, de a crossover vonal meglepően jól lett integrálva. A Nikke-ből átemelt karakterek (Rapi, Alice és a többiek) nem csak dísznek vannak, hanem rendesen meg is szólalnak, saját motivációjuk van, és nem csak egy-egy kawaii catchphrase erejéig kerülnek elő.A hangszínészek hozzák a kötelezőt, a szinkron minőségi, a fordítás szintén korrekt - már ha nem akad fenn az ember a "Friendship Cannon" típusú megnevezéseken. A Nikke-lányok stílusa és EVE visszafogottabb, keményebb karaktere között kellemes dinamika alakul ki. Persze ez nem The Last of Us érzelmi mélysége, de, és néha még el is mosolyodsz egy-egy bénácska közös terv hallatán.DLC brutálisan véres maradt, sőt, talán még egy fokkal durvább is, mint az alap. Az új ellenfelek harapósabbak, és mivel új mozgásmintákat is kaptak, néha komolyan megizzasztanak. A parry-rendszer maradt, ahogy volt, de a DLC-ben van pár speciális animáció, amit csak az új bossoknál látunk.

Az idei vetés roppant jó minőségű búzát hozott

Sajnos a saját screenshotjainkat nem tudtuk kimenteni, így a Sony által küldött hivatalos anyagból dolgoztunk a képeket illetően.

Ezekhez extra reakcióidő kell, szóval, ha már alvás közben is parry-zol, akkor itt is lesz mit tanulni. És bizony, az új bossok nem szívbajosak. Az egyik konkrétan egy ágyúvá alakuló android, aki két tánclépés között rád zúdítja a fél készletét, miközben egy techno-jpop remix szól alatta. Más meg hatalmas pengékkel pörög, mint valami hentelő balerina. Látványos? Igen. Nehéz? Az is. De baromi szórakoztató.Összegezve a dolgokat: a Stellar Blade x Goddess of Victory: Nikke DLC egy bátor, látványos és tartalmas bővítés, ami nem csak egy ruhacsomag akar lenni, hanem tényleg hozzátesz az élményhez. Ha szeretted az alapjáték harcrendszerét, akkor itt új kihívások várnak rád, ha meg az eyecandy vonal jött be, akkor még inkább.A Nikke crossover stílusa jól passzol EVE világához, a humor működik, az akció látványos, és közben végig érzed, hogy ez a DLC. Ha meg még sosem hallottál a Nikke-ről? Sebaj. Mire végzel ezzel a csomaggal, valószínűleg már ott leszel a Play Áruházban/App Store-ban, és keresed a mobilos verziót . Csak aztán ne mondd, hogy nem szóltam.