Star Ocean: The Second Story R teszt

Sokszor beszéltünk már róla, hogy a PS1 és PS2 éra volt a JRPG-k abszolút csúcspontja. Olyan alkotások születtek ekkor, amik alapjaiban határozták és határozzák meg a mai napig egy-egy franchise alapkövét és sorsát. Röpködtek a Final Fantasy-k, a Chrono és Mana címek, de volt Vagrant Story, Koudelka, Shadow Hearts három epizóddal, a különféle Shin Megami Tensei cuccok és az ebből származó vadhajtások, mint mondjuk a Persona. És ez tényleg csak az abszolút felszín, ha kerestek valami tematikus listát láthatjátok, milyen szinten voltak azok elkényeztetve, akik kedvelték ezt a műfajt, magamat is ideértve.

A Square akkor még Squaresoft névre hallgatott és az Enix külön muzsikált. No, utóbbinak volt egy iszonyúan menő, a fantasztikumot a rideg középkorral és mágiával keverő univerzuma, a Star Ocean. Alapvetően egy fejlettségi pólus két teljesen ellentétes végéről van szó, a sztori viszont zseniálisan magyarázta meg és hozta össze ezt a két végletet. Az SO első része hatalmas siker lett, így értelemszerűen érkezett a közvetlen folytatás, ami igazából mindenben felülmúlta a neves elődöt.Itt viszont abszolút megtorpantak - hiába adtak még ki egy kazalnyi új részt, egyszerűen semmiben sem sikerült átugrani az első két epizód által feltett lécet. Most viszont valamilyen formában örömünnep van, ugyanis jelen tesztünk alanya, a Star Ocean: The Second Story R újabb iskolapéldája annak, hogy milyen az, amikor egy csapat, hogy komplett remake-et készítsen.

Főnök, minden is egyszerre világít

A Gemdrops srácai és lányai tényleg mindent megtettek, hogy a huszonhárom évvel ezelőtt megjelent neves elődöt újfent dicshimnusz zengje körül - ha megnézitek az értékelést, szerintem sikerrel vették a feladatot. További rizsa helyett lássuk inkább, hogy miről van szó és engedelmetekkel egy kicsit az eredetire is, hátha sokan nem ismertétek.A sztori az előd közvetlen folytatása: Ronyx J. Kenny immáron kapitányi rangban van és hajójával, a Calnusszal az űr végtelen sötétjét kutatják. Találnak egy érdekes planétát, ahol a szenzorok egy nagy, sötét, áthatolhatatlan gömböt fedeznek fel. Le is szállnak a felszínre, ahol fia, Claude aés egy távoli bolygóra, az Expelre "teleportálódik". Itt viszonylag hamar összeismerkedik Renával, a helyi fura lánnyal és némi közjáték után elindulnak, hogy felderítsék a bolygóra lezuhant, úgynevezett Sorcery Globe titkát.Többet nem árulnék el a történetről, mert igazából végig kellően érdekes és pörgős, ráadásul egy kazalnyi olyan elem van benne, ami miatt kétszer végig kell játszanunk, persze csak ha szeretnénk megismerni a teljes képet. Arról van ugyanis szó, hogy rögtön. Kiválóan oldották meg azt, hogy alapvetően együtt kalandozik a két hős, mégis nagyon sok olyan esemény lesz, ami szétválasztja őket, így pedig tényleg végig kell mennünk a kalandon mindkettőjükkel.

Na, akkor megyünk aratni

Másik érdekessége a cselekménynek, hogy találkozunk felvehető szereplőkkel is, szám szerint 13-mal. A stuff úgy van megcsinálva, hogy egy végigjátszás alkalmával egészen biztosan ki fognak maradni kollégák ilyen-olyan okok miatt. Ezeket a karaktereket ne úgy képzeljétek el, hogy vannak, velük többen vagyunk oszt' jóvan. Nem. Mindegyikük a végletekig kidolgozott személyiséggel és céllal rendelkezik, aminek elérésben természetesen tudjuk segíteni őket másodlagos feladatok formájában.Szóval a készítők még arra is gondoltak, hogy ne sima fetch questekkel tömjék tele a játékot, hanem igazi mélységet adó küldetésekkel, ahol tudnak. Ezen kívül is rengeteg egyedi aspektussal rendelkezik a cucc, de a többi legyen meglepetés inkább, nem lövök le minden poént. Ehelyett beszéljünk inkább a külcsínről, mert azt természetesen nulláról építették újra. A végeredmény egy hibrid megoldás lett: a bejárható terep és a környezet az úgynevezett 2D-HD megoldást kapta, amire a legjobb példa talán az Octopath Traveller.Szóval a terep. Aztán ha dumálás van, akkor bekúsznak a róluk készült gyönyörű portrék, de harc közben meg ott lesznek a pixelek. További eltérés, hogy az OT-vel ellentétben itt gyönyörű színes minden, nagyon kevés esetben kapunk borongós tónusokat. Nézzétek meg a screenshotokat - ez igazából vagy tetszik valakinek vagy nem, nincs nagyon harmadik út. Szerintem fantasztikusan néz ki a cucc.

Ne emberkedjetek!

Nyilván technikailag teljesen rendben vagyunk, nincsenek bugok meg döccenések, szép, simán fut. A játékmenet már egy fokkal izgalmasabb kérdés és itt látszik talán a külcsín mellett a legjobban, hogy bele kellett nyúlniuk a készítőknek, mert ha csak az eredeti mechanikákat hagyják benne, akkor szerintem senki sem veszi meg a cuccot 2023-ban.Ahogy mászkálunk a térképen, lila paca formájában látjuk az ellenfeleket és amint nekik megyünk, kezdődik a hirig. Ha azt mondom, hogy a verekedés szuperintenzív akkor az nem fedi a valóságot:. A kezelés pofonegyszerű, mert tudunk mászkálni a hőssel a mini arénában, odacsaphatunk, esetleg varázsolthatunk meg a felmappelt speckó ütéseket lőhetjük el.Az első, abszolút üdvözítendő újítás, hogy minden harcot, ahol elfenekelnek minket,, ráadásul még arra is lesz opció, hogy esetleg a felszerelésünkön vagy a képességeinken igazítsunk. Ez nagyon jó döntés volt, mert lesz olyan, amikor nem látjuk, mi történik olyan gyorsan véget ér az egész mi meg nulla HP-val fetrengünk a földön. Benne maradunk így a flow-ban, nem kell hosszú perceket elszöszmötölni azzal, hogy újra az adott helyre érjünk mondjuk. Az egyetlen negatívum, amit megemlítenék itt az a védekezés, avagy a kitérés elég nyögvenyelős előhívása.

Figyelj, neked mindent elhiszek

Ha valaki ránk akar verni egyet, akkor egy felkiáltójel-szerű izé villan fel fölötte. Ekkor kell megnyomnunk a dedikált gombot, amivel hátra ugrunk és indíthatunk countert. Alapvetően ez működik, viszont, ha túl sokan vannak körülöttünk vagy egyszerűen nem látjuk át a harcteret, akkor pillanatok alatt a visszájára sül el és egy szemvillanás alatt végünk.A másik gond akkor van, ha bejön az úgynevezett Break rendszer. Minden szereplő fölött van négy-öt pajzs ikon. Ha ezeket leverjük, akkor pár másodpercig lebénul a delikvens, mi meg extra sebzéseket oszthatunk ki,. A főellenfeleknél annyival sokszor jobb a helyzet, hogy ott csak egy ellenségre kell fókuszálni (az esetek nagyobbik felében), de az meg más miatt lesz nehéz.A fejlesztési rendszerre kivételesen nem térek ki külön, mert elképesztően összetett, milliárdnyi változója van, de a rendszer jól elmagyarázza (BG3, rád nézek, ott is így kellett volna). A lényeg nagyjából az, hogy minden bunyó után kapunk tapasztalati pontot, BP-t meg SP-t. Utóbbi kettőből lehet fejleszteni az aktív és passzív skilleket, amire nagy szükségünk is lesz, mert ha nem foglalkozunk vele, akkor egy idő után kvázi játszhatatlanul nehézzé válik a program. Ami ellenben szintén nagyon klassz, hogy például a már említett karakter portréknál vagy a zenéknél váltogathatunk a régi és az új között.

Én csak papírzsepit akartam venni

Igaz lesz ez a szinkronra is: megkaptuk az eredeti japán hangsávot a teljesen jó angol mellett, szóval ebben szintén dönthetünk. Ahogy olvashatjátok, összességében egy kiemelkedő remake lett a Star Ocean: The Second Story R . Az alapoktól újra húzott külcsín remek, mint ahogy a harc közbeni változások is ülnek. A tempót szokni kell, illetve lehet, hogy egy picit átláthatóbbá kellett volna tenni a fejlesztési opciókat, de ez már csak kisebb fanyalgás a részemről.A történet továbbra is remek, a többszöri végigjátszás lehetősége nem csak lufi, amivel ki akarták tolni a játékidőt. Ha esetleg anno kimaradt volna az eredeti akkor mindenképp szerezd ezt be, de a régi motorosoknak is jó szívvel tudom ajánlani. Bárcsak így nyúlna mindenki ehhez az egész remaster-remake opcióhoz! Gúdzsáb Square!