South Park: Snow Day! teszt

Tisztán emlékszem az első South Park epizódra amit gyerekkoromban láttam. A cselekmény szerint egy arany PSP konzol került a főszerepbe, amelyre minden gyerek vágyott. Akkoriban még elég sok televíziós műsort kémlelt a szemem, de ahogyan teltek az évek, ezen szokásom egyre inkább kezdett alábbhagyni, így a csak magyarosan Szósz Park címen, általam megnevezett egyik kedvenc tévéműsorom kikerült a látószögből, mivel az internet bugyraiban már más felnőtt tartalmakra vágytam (kacsint kacsint).

2014-ben azonban történt valami olyasmi, amelyre nem hittem, hogy fel vagyok készülve, hiszen megjelent az első olyan South Park játék - The Stick of Truth alcímen - amely a korábbi játékokkal ellentétben egy masszív tartalommal rendelkező alkotásra sikeredett, így én is úgy éreztem, eljött az ideje annak, hogy pótoljam a tévés epizódokra vonatkozó lemaradásomat.A "gameszkó" sikere egy folytatást is eredményezett, amely szintén hasonló színvonalú volt, mint az elődje, így várható volt, hogy a jövőben kapunk még - hanem is ugyanazon fejlesztőktől - de jó pár adagot Cartman és barátai kalandjából.2024-et írunk, ahol is egy olyankerült a kezeim közé, amelynek fejlesztési fázisát már a bejelentés napjától egészen a megjelenésig, folyamatosan nyomon követtem, de egyben féltem is picit, hogy mi lehet majd a végeredménye a Question néven futó készítők munkájának, amely elmondásuk szerint az első háromdimenziós, SP világában játszódó, próbálkozásképpen napvilágot látott alkotás.

Ó Istenem arra kérlek, holnap iskola nélkül éljek!

Történetünk szerint zord körülményeket diktáló havazás sújtotta South Park városkáját, de Cartman annak ellenére, hogy rengeteg ember megsérült ezen körülmények között, csakis arra tud gondolni, hogy nem szeretne holnap iskolába menni. Másnap reggel, így emiatt újra magára ölti a Nagyszerű Mágus szerepét és összehívja seregét, hogy a Dungeons and Dragons szerepjátékhoz hasonló kalandban vegyen részt a többi gyerkőccel.Mi leszünk természetesen az Új Gyerek aki már az előző részekben is túlságosan OP képességekre tett szert, így az irigység és egyben a félelem is gyökeret vetett a velünk egyidős Humánok, Elfek és Törpök körében. A játék - miután bevezet minket a fingás tudományába - egyből belecsap a hóba, akarom mondani lecsóba és útnak is ereszt minket és három barátunkat a küldetésre, amelynek célja egyszerű és nagyszerű: Derítsük ki, vajon ki állhat a pusztító hóvihar jelensége mögött!Na várjunk és mi van ha nekem nincs olyan barátom, akinek meglenne a "játék"? - Tettem fel magamban a kérdést. Nos szerencsére a fejlesztők a hozzám hasonló felhasználókra is gondoltak, hiszen ebben a roguelike kooperatív akcióban lehetőségünk van a matchmaking segítségével társakat keresni.

Ez lenni én, az Új Gyerek

Ezen opció egyébként azért is egy hatalmas pacsit érdemel, mivel jelen van egy spoiler szűrő is, így ha nem szeretnénk belefutni olyan jelenetekbe, amiket nem tapasztalt még meg a szemünk világba, akkor csupán ki kell pipálnunk az ennek megfelelő dobozkát.A South Park Snow Day!és a nehezebb fokozatokon való küldetések teljesítésével egész magas időtartamra kihúzhatunk. A játékot "hegesztő" brigád elmondása szerint a jövőben minden tévés epizód megjelenése után kapunk majd tartalmi kiegészítőket, amelyek árazásáról egy madár sem csiripelt, hiszen jégbe fagyva elég nehéz kommunikálni.Alapjáraton három közelharci és szintén ugyanennyi távolsági fegyvert kapunk, amelyek mindegyike más-más módon segít minket az ellenséges gyerekek legyőzésében. Csak azért nem térek ki a többi ellenfélre, mert én is bekapcsoltam magamon a spoiler szűrőt, mivel más esetben szerintem átnyúlnátok a monitoron és én is Kenny sorsára jutnék.

Boci, boci tarka, hóból van a farka

A harci eszközeinket kiegészítve kapunk egy halomnyi képességkáryát és ezen felül, az adott pályákon limitált számmal felhasználható Bullshit lapokat is. Ezek a "papíranduszok" szintén dicséretet érdemelnek, hiszen olyan érzésem volt végig, hogy bizony én is rendelkezni akarok a pakli összes zsugájával és remélhetőleg akárA tulajdonságainkat manipuláló blattok között érdemes kiemelnem a fingás rádiuszának növelését, amelyet ha a tűzgolyó dobással ugyanazon idő alatt viszünk véghez, akkor bizony szem nem marad szárazon, sőt csípni is fog egy kicsit. Ezen játékmenetre vonatkozó elemek egy egészen pofás látványvilág által kerülnek a képernyőinkre, amely bár hagy maga után némi kivetnivalót, az apróbb textúra bugok jelenléte miatt, de összességében nagyon jól áll a produktumnak a háromdimenziós külcsín.Néhol egyébként belefutottam a 3D világalkotás végett olyan hibákba, amikor a kamera sajnos megtorpant, miután a hatodikos amerikai focisták beszorítottak a sarokba, de szerencsére ez is elenyésző számú eset volt a kalandozásom során. Ennyit arról, hogy "nem ér a kisebbet bántani"!

Most komolyan tűzrakás helyett telefonozol!

Ezen apró hibák azonban semmisnek érződnek, hiszen "utazásom" során végig jelen volt a megismételhetetlen South Park humor, amely rengeteg formában mutatkozik meg ezen alkotásban. Ott van az a sok ötletes és vicces monológ és párbeszéd, amit a szinkronszínészek kiváló hanglejtéssel tolnak le a hallójáratainkon.De azon jelenség is mosolyt csalt az arcomra, amikor az általam legyőzött, miközben néha-néha az egyik szemükkel felpislantottak, hogy most már kezdenek befagyni a farpofák. Ugyanezen gondolatmenetet folytatva az is emlékezetes pillanat volt, amikor ellenségeink előrukkoltak a "Csak vicceltem!" mondattal, miközben az életerejük a nullához konvergált, a harci tudásunk megcsillogtatásának fényében.Összefoglalva a fenti gondolataimat, Cartman és három barátjának kalandjai a mai napig kellemes pillanatokat okoztak számomra. A töméntelen káromkodás és rasszizmus bár sosem volt a szívem csücske, de ezen meztelen őszinteség jelentősége számomra csak felnőtt fejjel vált érthetővé, még akkor is, ha teljes mértékben elítélem a minden ehhez hasonló, gyarló emberek által gyakorolt erkölcsileg megkérdőjelezhető viselkedést.

Szerezd meg hát mint, SouthParkMon!

Ebből kiindulva, ahogyan a tévés epizódok, így maguk a játékok is, csakis egy bizonyos rétegnek szólnak, azonban ezzel nincs is semmi gond. Az örök havazás történetét bemutató produktum nem egy világmegváltó projekt, de nem is akar az lenni, hiszen végig önmagát tudja adni mindenféle kötöttségek nélkül, és ezért maximális tisztelet jár mind a fejlesztőknek, mind a kiadónak és természetesen a South Park alkotóinak is. South Park: Snow Day! már az első pillanatoktól kezdve egy próbálkozásképpen készült, amelyhez akár kiegészítő tartalmak formájában, akár egy jövőbeli folytatásként is részesei lehetünk még ezen őrült históriáknak. A hellyel-közzel jelenlévőezt a "gameszkót" és még talán azoknak is, akik egy kooperatív mókázásra vágynak.