South of Midnight teszt

Elképzelhető hogy a Compulsion Games neve nem mond túl sokat a legtöbb játékosnak, hiszen nem ontják magukból a játékokat, egy-egy projekten igen sokáig dolgoznak a srácok. A stúdió elkötelezettségét az egyedi narratívák és művészi stílusok iránt bizonyítja a 2013-as Contrast és 2018-as We Happy Few is, amelyek mérsékelt sikerei után egy hét éves periódus és új kiadó - az Xbox Game Studios - berkein belül érkezik a napokban Xbox Series X|S-re és PC-re legújabb játékuk, a South of Midnight , amely ugyan magán hordozza az előző produktumok egyediségeit, azonban némileg populárisabb köntösbe csomagolták azt a fejlesztők.

South of Midnight egy ugyanis egy igen magával ragadó, hangulatos és izgalmas világot tár elénk, amelyben a sötét fantasy elemek vegyülnek a hatalmas és színes terekkel, a háttérsztori pedig a déli misztikus - vagy épp gótikus hatású - folklór világába kalauzol, ahol a tradíció és a természetfeletti elemek találkoznak: szellemekkel, mitikus lényekkel és ősi mesékkel átszőtt történetbe csöppenünk.A mese főhőse Hazel, egy fiatal lány, akinek házát, édesanyjával együtt egy pusztító hurrikán nyomán keletkezett óriási ár sodorja magával. Itt csatlakozunk az eseményekbe, és azonnal főhősünk édesanyjának megmentésére indulunk, utunk során pedig nagyon hamar kiderül hogy valami nem stimmel velünk: különleges képességeket fedezünk fel bensőnkben, furcsa fényjelenségeket látunk magunk körül és emberfeletti erőt tapasztalunk magunkon bizonyos helyzetekben. Ahogy a különleges események kezdenek magukkal sodorni,előttünk.

Uhh, kemény volt cucc, már szellemeket látok! :O

A játék során Hazel különféle mitikus lényekkel találkozik, amelyek ahogy már említettem, mind a déli folklórból származnak. Ilyen például a Huggin' Molly, egy pókszerű nőalak, aki gyermekeket rabol el, vagy a Rougarou, egy alakváltó bagolyember. De találkozunk emberből fává váló lénnyel, vagy beszélő óriás harcsával is. Ezek a lények nem csupán barátok vagy ellenfelek, hanem a régió kulturális történeteinek megtestesítői, amelyekHazel rájön, hogy ő nem egy egyszerű ember, ő egy úgynevezett Szövő, aki a Nagy Szőttesben (ami tulajdonképpen a spirituális felfogás egyfajta, nagyon érdekes megközelítése) képes nem csak a múltat és annak itt ragadt emlékképeit látni, de képes vezérelni és manipulálni is a környezetét: misztikus és mágikus képességekkel rendelkező személy, aki helyre tudja állítani a világ törött elemeit és ennek részeként például kapcsolatba lépni különböző szellemekkel.A játék már kezdetekkor is nagyszerűen ötvözi a harcot, a felfedezést és a rejtvények megoldását. Bár alapvetően a szokásos sémák szerint haladunk: feladatot kapunk aminek elvégzésével valamihez - egy tárgyhoz, egy képességhez - jutunk, a körítés mégis annyit tesz a mechanikához hogy kiemeli azt a szokásos kalandok közül. Persze nem csak kalandozunk, bőven jut harc is a játékba: itt, lidércekkel, szellemekkel, életre kelt környezeti elemekkel.

De be vagy fásulva bástya

A harcok közben Hazel Szövő képességei lehetővé teszik számára, hogy az alapvető harci elemeken felül különféle varázslatokat is használjon az ellenségek legyőzésére és a környezet manipulálására. A harcrendszer alapposan épít a pozicionálásra, a kitérésekre, válaszcsapásokra és a képességek megfelelő időzítésére is. Emellett Hazel képes falon futni és kapcsolatba lépni szellemekkel, ami további elemeket ad a játékmenethez. Bár, a játék atmoszférája és vizuális stílusa kárpótol mindenért. South of Midnight narratívája természetesen Hazel utazására összpontosít, miközben a lány felfedezi saját identitását és családjának rejtett titkait.: utunk során találkozunk különféle mitikus lényekkel és szellemekkel, akik mind hozzájárulnak a nagyszerű alapanyag gazdag világának bemutatásához. A karakterek kidolgozottságára érezhetően nagy hangsúlyt fektettek, minden szereplő háttértörténetét megismerhetjük és mindegyik egy külön történetet mesél el a múltból.: a helyszínek, mint például az elhagyatott cajun közösségek, elárasztott vidékek, a baljós mocsarak és az Appalache-hegység, mindezt a déli államok autentikus hangulatával átitatva. A játék világa élővé és lélegzővé válik ahogy haladunk, amit a dinamikus időjárási rendszerek és a környezeti hangok is erősítenek. Ezen túlmenően a játék Olivier Deriviére zeneszerző vezetésével készült zenéje a terület zenei stílusaiból merít, beleértve a bluest és a jazzt, amelyeket helyi zenészek és egy nashville-i gospel gyermekkórus ad elő.

Ha azt mondják ugorj a kútba....

South of Midnight vizuális stílusa a stop-motion animációt idézi, amely egyedi, kézzel készített érzést kölcsönöz a karaktereknek és a környezetnek, ez pedig minden elemében tetten érhető. A fejlesztők elmondása szerint a bemutatott terület államaiba tett utazások és helyi szakértőkkel folytatott konzultációk révén törekedtek a hitelességre.Az egyébként is magával ragadó élményhez rengeteget hozzátesz, hogy a játék teljes lokalizációt kapott, így minden magyarul is olvasható. Ez számomra különösen sokat emelt az élményen. Külön kiemelendő, hogy minden főbb ellenséghez külön zene társul, ez pedig nagyon meghatározza a játék hangulatát.A 14 fejezetből álló történet végig izgalmas és leköti a figyelmet, nem sok üres járat vár ránk. Bár alapvetően nem kalandozhatunk szanaszét a világokban, mégsem érezzük nagyon cső-stílusúnak a játékot. És bár nagy változatosság nincs a megoldandó feladatokban, azonban mégsem válik unalmassá a történet. Simán le lehet ragadni egyszerre 4-5 óra játékra felállás nélkül. Persze ilyet nem csinálunk, óránként tíz percre tessék felpattanni a fotelból!

Ó de nagy arcod van!

Bár nem igazán érdemes más fantasy akciójátékokkal összehasonlítani a South of Midnight -ot, ha mégis megpróbálkozunk vele, akkor talán azt érdemes kiemelni, hogy ez a kaland különösena komplex harci rendszerek helyett. Bár van benne a fejlődési szál, például a varászlatok fejleszthetők folyamatosan, de mégsem ezen múlik a siker.Fentebb már említettem, hogy a játék karaktereinek mozgása szándékosan stop-motion animációt idéz, amely helyenként (ritkán!) egyedi, kissé szaggatott hatást kelt. A fejlesztők elmondása szerint a megoldás célja, hogy a játék vizuális stílusát még emlékezetesebbé tegyék ezáltal, és bár számomra ez nagyon kellemes hatást keltett, megoszthatja majd a játékosok véleményét.Azösszességében egy magával ragadó mese, egy kellemes és lenyűgöző élmény, amire külön ráarősít a magyar feliratozás - na és az sem elhanyagolható tényező, hogy Game Pass előfizetőknek ingyenesen érkezik már a megjelenés napján!