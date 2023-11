RoboCop: Rogue City teszt

Vannak olyan játékok, amiket már a bejelentése pillanatában imádunk, de valahol, legbelül érezzük, hogy hatalmas fiaskó lesz. Ezek nyilvánvalóan olyan címek, amik ilyen-olyan okokból közel állnak hozzánk. Persze közben reménykedünk, de ahogy jönnek a trailerek, egyre több infó kerül a napvilágra, úgy lélekben vállat vonunk és elintézzük annyival, hogy majd akciósan vagy okosba' megszerezzük. Nem titok, hogy én így álltam hozzá jelenlegi tesztalanyunkhoz, a RoboCop: Rouge Citiy-hez.

Egyrészt elképzelhetetlen módon imádtam az első filmet, bár csak jóval később láttam, mint az 1987-es megjelenés (érthető okokból), de Paul Verhoeven klasszikusa semmit sem veszített lendületéből, fanyar humorából és a vérből az évek alatt. Természetesen megnéztem a két folytatást is, amik nem voltak ugyan rosszak a maguk nemében (sőt), de nem értek fel azért a klasszikussal.Azt talán túlzás lenne állítani, hogy fanatikus Robotzsaru rajongó lettem volna, de faltam bőszen a képregényeket meg persze próbálgattam a játékokat is. Aztán egy idő után szegény bádogember parkolópályára került, egészen 2014-ig amikor is egy jól-rosszul sikerült reboot-tal próbálták visszahozni a karaktert a köztudatba. Láttam ezt is természetesen, nem volt gyalázatos, de a sztárparádétól (Gary Oldman, Michael Keaton, Samuel L. Jackson, Michael K. Williams, Joel Kinnaman) azért többet vártam volna.

Na, jövök rendet tenni

És igazából ebbe a csöndbe robbant a bomba, miszerint érkezik a RoboCop: Rouge City a kurrens konzolokra. Ahogy a bevezetőben említettem, a bennem élő rajongó ujjongott, de a bemutatók pedig inkább azt támasztották alá, hogy jó lesz ez később is. Az élet azonban úgy hozta, hogy hozzám került tesztre a cucc én pedig tisztességgel bele is vetettem magam. Az első élmények finoman szólva sem voltak pozitívok, deEgy idő után azt vettem észre, hogy önfeledten vigyorgok miközben irtom a rosszarcú huligánokat és libabőrös leszek amikor meghallom a felcsendülő dallamokat, hangokat. A világot semmilyen formában sem fogja megváltani, viszont egy fanboynak maga lesz a boldogság. És amúgy mellesleg. A sztori a második és harmadik film között játszódik, tehát nem eredettörténettel van dolgunk. Detroit továbbra is egy bandák uralta város, ahol a nyomor és a szegénység lassan felemészti az egész területet.Itt próbálnak meg helyt állni a detroiti rendőrök, akiknek fura módon nem az önkormányzat, hanem az OCP nevű mamut adja a fizut. Szintén hozzájuk kapcsolódik a RoboCop project, ahol Alex Murphy agyát ültették egy kiborg testébe - ezek leszünk mi. Ott kapcsolódunk be a történetbe, hogy egy helyi banda megszállja a lokális TV székházat, hogy felhívást intézzenek az úgynevezett "New Guy" -nak, aki egy friss szereplő a michigani narkó piacon. Persze menet közben túszokat ejtenek meg vérengzenek ahogy azt kell.

Szerintem nem vagy biztonságban, de te tudod

Első lépésben el kell kapnunk a bandavezért, Soot-ot, aki persze elmenekül, de közben egyre több rejtély van kibontakozóban. Mivel a Rouge City egy alapvetően történet orientált darab, többet nem mesélnék erről a szegmensről, viszont túl sokat ne is várjatok tőle., nevetséges indokokkal lépnek le a főmuftik mi meg loholunk utánuk. Viszont ennek ellenére mégis szórakoztató, ami főként a mellékes feladatoknak, valamint Murphy odapirítós egysorosainak köszönhető.Verhoeven szellemisége köszön vissza mindenhonnan, ott volt ennyire fanyar a humor, kilátástalan az élet, miközben a korrupció mindent átitat. Annyi szufla azért van a fősodorban, hogy kíváncsiak legyünk a végére, de nehezen hiszem, hogy valaki másodszorra is nekifutna. Erre még egy kicsit később visszatérek, de előtte értekezzünk a külcsínről.. Ismétlődő, alacsony felbontású tereptárgyak, nem túl ingergazdag környezet és hasonló dolgok jellemzik a stuffot.Van benne pár jó pillanat, mint mondjuk amikor először megpillantjuk az Old Town-t esőben: a kobakunkon szemerkélő vízcseppek és a neonfények kombójának egész jó a vibe-ja, de ennyi. A szereplők animációja vérlázítóan gyenge, átvezetők alatt meg szinte nem is mozog az arcuk, csak néznek bambán a semmibe. A nagyon korai PS4-es időket hozza, ráadásul váltogathatok Performance meg Fidelity között, zéró lesz a változás.

Mondtam hogy ne nyúlkálj

Két dolog azonban megmenti ezt a részt is. Az első a. Robotzsarunk ugyanis olyan pusztítást képes véghez vinni, hogy szem nem marad szárazon! Csak úgy röpködnek a lerobbantott végtagok meg a csonkolt tetemek. Fejlövés? Sima ügy! Zacsi tönkretétele? Parancsolj! De mehetünk kézre és lábra is, ha úgy tartja úri kedvünk.Ezen kívül a legtöbb fedezék simán átlőhető és csak úgy hullik a vakolat, bomlanak az oszlopok, röpköd a faforgács! Az tényleg nagyon komoly amikor állunk egy terem közepén és hullik mindenki körülöttünk. A másik dolog pedig a játék stílusa: természetesen, így találkozunk a jellegzetes egyenruhákkal, golyóálló mellényekkel, ugyanazokkal az autókkal. Amikor beérünk a rendőrőrsre, ott csap igazán arcon minket a retro! A szereplők frizurája, arcszőrzete (strici bajusz FTW), a számítógépek külleme, az irányítópanelek mind-mind olyanok, mintha az RC1-ből emelték volna át őket.És ami a legjobb, hogy hű társunk, Anne Lewis is velünk lesz - igen, persze hogy adta a hangját és az arcát az isteni Nancy Allen. Szóval ezek miatt egyszerűen muszáj volt a hangulatot feljebb húznom, de nyilván, ha téged ez egyetlen pillanatig sem érint meg, akkor még akár le is vonhatsz pontot a végeredményből. A gameplay egyébként meglepően változatos és összetett., ahol csak megyünk előre és lövünk mindenkire.

Persze, nyissuk ki az ajtót, mi baj lehet?

Amikor szabadabban mozgunk, akkor belefuthatunk az opcionális tevékenységebe. Többnyire bűnügyeket kell megoldanunk, de legalább lehetőségünk lesz Robo fejlett elektronikájának segítségével nyomokat elemeznünk, gyilkosságot megoldanunk, de segíthetünk egy újonc rendőrnek is.Ezek adnak igazi ízt egyébként a játéknak, mert néha csak annyi lesz a dolgunk, hogy egy részeget lecipeljünk a fogdába mert az egyik rendőr nem akarja, hogy lehányják. De javítunk majd elektromos hálózatot, nyomtatgatunk, satöbbi. Van egy nagyon enyhe szerepjátékos jellege is a cuccnak, mert amikor szabadon kóricálunk, akkor osztogathatunk rossz parkolásért bírságot, büntethetünk szemetelésért, graffitiért, közterületen való piálásért.Ezekben az esetekben dönthetünk úgy, hogy csak szóban figyelmeztetjük az illetőt és nem osztunk pénzbírságot - ekkor vagy a törvény, vagy pedig a polgárok felé való elköteleződésünk nő. Sajnos a, maximum pár mellékszereplő máshogy áll hozzánk és slussz. Az elvégzett feladatokért tapasztalati pontot kapunk, ami meg magával hozza a képességpontokat. Mikrobink viszonylag sok képességét tudjuk fejleszteni és egy idő után megnyílnak extra skillek is. Tudunk rohamozni, pajzsot vonni magunk köré, nagyobb a scannerünk hatótávja, erősebb a páncélunk, meg egy kazal más dolog.

Nem, doki, nem álmodom robotlányokról

Az akció viszont sajnos faék egyszerűségű. Igazából megyünk előre és tönkre lövünk mindent. Guggolni, ugrani nem tudunk, ezért oszlopok, vagy elég magas tereptárgyak mögött tudunk egyedül fedezékbe húzódni. Az összecsapásokráadásul finoman szólva sem változatosak. Ezért nagyon nagy kár, mert rengeteg opciót lehetett volna belerakni.Oké, azért ahogy célzás közben pont úgy fogja be a rendszer a nyamnyamokat, mint ahogy a filmekben, ott megint megdobbant a szívem. Lesznek főellenfelek is, amiből az ED-209-et már lehetett tudni előre. Sok színt ezek sem hoznak, ráadásul a játék vége felé sikerült a ló másik oldalára is átesni ezekkel kapcsolatban. Ha már itt tartunk, a szavatosság korrektnek mondható, nekem 10 óra fölött volt az első nekifutás, de ebben szinte az összes misszió benne volt.A hangokat már érintettük, de itt megint előtérbe kerül a nosztalgia. Peter Weller, az első rész Alex Murphyje adja a hangot, de igazából majdnem mindenkit meg tudtak fűzni a stábból a fontosabb szereplők közül, hogy jöjjenek és vegyenek részt a projectben. A non plus ultra viszont az eredeti főcímdal: ahogy masíroztam az utcákon és meghallottam Basil Poledouris klasszikusát, az hidegrázós élmény volt.

Nyugi srácok, itt az erősítés

Szóval erős fenntartásokkal kezeltem a RoboCop: Rouge City-t, de ahhoz képest, amit szerintem az átlagember gondolt róla, masszívan túlteljesített. A stílus és a hangulat az egekben, a hossz korrekt és vannak benne jópofa beszólások.Nyilván kicsit sem szép, sőt, valamint a szerepjátékos elemeknek sincs túl sok értelme, az akció nagyon fapados és a sztorit is át kellett volna gondolni még párszor, de ennek ellenére ez bőven nem a bűnös élvezet kategória, hanem egy korrekt FPS. Ha kedveled a fémzsarut, akkor szerintem ne habozz a vásárlással, de a zsáner rajongói szintén tehetnek vele egy próbát. Imádnék egy folytatást hasonló szellemiségben, nagyobb büdzsével.