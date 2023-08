Red Dead Redemption (PS4) teszt

Ha van játék, ami nem érdemel különösebb bemutatást, akkor az a Red Dead Redemption. A Rockstar western klasszikusa már a megjelenése pillanatában jött, látott és győzött - nem véletlenül hívják többen "vadnyugatos GTA"-nak. Olyan döbbenetes minőségű az összes eleme, amit azóta is csak nagyon kevesen tudtak elérni. Azt meg végképp ne felejtsük el, hogy az eredeti alkotás még a PS3-Xbox 360 kombóra jött ki , ami finoman szólva sem most volt, hanem tizenhárom éve.

Igen, jól sejtitek, anno rommá játszottam, de szerintem voltunk ezzel még így egy páran. Teljesen mindegy, hogy a sztorira koncentráltál, esetleg pókerezni akartál vagy helyi gazfickókat kézre keríteni, minden annyira a helyén volt, hogy sírni tudtam volna. Persze meg lehetett csinálni azt is, hogy egyszerűen csak lovagoltál és gyönyörködtél a tájban, az esőben, a naplementében, meg hallgattad a környezet zajait: ahogy az állatok dumáltak egymással, ahogy a közeledben fegyvereket puffogtatnak, vagy amikor a vonat pöfögve elhaladt előtted.Olyan hangulat áradt minden egyes pórusából, ami. És hogy miért hozom mindezt szóba ennyi idő távlatából? Azért, mert ahogy bizonyára ti is olvastátok, a Rockstar úgy döntött, hogy kihozza ezt a klasszikust PS4-re és Nintendo Switch-re (!). Hozzánk is befutott a tesztpéldány, így most erről fogunk beszélni egy kicsit.

Nálunk egészen pontosan a Sony verziója járt, amit ki is próbáltam mind a last genes masinán, mind pedig a PS5-ön a visszafelé kompatibilitásnak hála. Ami nagyon furcsa, hogy PC-n hivatalosan, ami azért egy kicsit érthetetlen számomra.Nyilván ott is meg lehet oldani, de legális megoldás nincs rá pillanatnyilag. Szóval itt most a konzolosok előnyt élveznek, de azért az sajnos látszik, hogy erősen kompromisszumos ez a fór. Ez a kiadás ugyanis nem egy Remake vagy egy Remaster,. Kicsit élesebbek a körvonalak, javultak az arcmimikák, jobb lett talán valamennyivel a fényezés, de igazából ennyi történt. Ez persze semmit sem von le a sztori és a karakterek zsenialitásából, a bődületes tartalomból meg a fantasztikus zenékből.Van azonban pár olyan dolog, ami miatt simán elhiszem, hogy valaki még bottal sem akar ehhez a kiadáshoz nyúlni. Az első ilyen a kezelhetőség. Olyan brutálisan nyögvenyelős és körülményes így 2023-ban, hogy néha fizikai fájdalmat okozott. A lovaglás és közlekedés még hagyján, bár az is durva, hogy a saját tengelyünk körül alig tudunk megfordulni, meg nyomogatnom kell az ikszet a rohanáshoz és késve reagál szinte minden kiadott utasításra a stuff.

A harc legalább ennyire kínszenvedés: tudunk fedezék mögül lövöldözni, lasszót használni meg csomó egyéb dologgal halált osztani, de mind a célzás, mind pedig eszközeink között a váltogatás lassú és körülményes. Ez sokáig nem lesz érdekes, mert a bevezető szakasz nagyon hosszúra nyúlik - de amint megérkeznek az izgalmasabb, akció orientáltabb szekvenciák, mint például fogatról puffogtatni, na, ott fogunk igazán szívni.Az megint csak egy érdekes kérdés, hogy ebbe miért nem szerettek volna időt meg energiát feccölni ha már egyszer porta adták a fejüket, de a választ gondolom a pénz körül kell keresni. Ami a tartalmat illeti, ott viszont nincsen pardon. Megkapjuk a teljes RDR-t, amibe számolatlanul önthetjük az órákat, illetve a korongon van az Undead Nightmare is, ami szintén nem kétórás elfoglaltság., de ez talán nem is akkora probléma, úgy igazából sosem szerettem, bár ezzel szerintem én vagyok kissebségben.Ha Switch-re szeretnéd megvásárolni, akkor minden fenti zsörtölődést tegyél zárójelbe, ugyanis a Nintendo hordozható eszközére készült kiadás csont nélkül hozza a PS4 minőségét, ami előtt le a kalappal. Oké, handheld módban kicsit romlik a felbontás, de ettől függetlenül parádés a megvalósítás.

Ami viszont újból szemöldökfelhúzásra késztethet minket, az bizony az ár. Ezt az összeget szerintem, már - már a pofátlanság határát súrolja. Ha mondjuk a második rész motorját kapta volna meg, vagy az alapoktól újrahúzzák az egészet, esetleg extra kontenttel bővült volna, akkor valahol még meg is érteném, de azért ez erős.A fentiek miatt a végső értékeléssel is komoly gondban vagyok, mert objektíven nézve még az öt pontot se érné el. Ha viszont mellérakom, hogy mennyire cool a pusztában naplementét nézni, vonatot rámolni vagy marhákat terelgetni még mindig, akkor meg simán dobnám rá a nyolcat. A Switch tulajok szerintem gondolkodás nélkül vessék rá magukat, mert elképesztő élményben lesz részük - mindenki más azért mérlegeljen vásárlás előtt, mert sajnos annyi extrát nem nyújt, mint kéne neki.