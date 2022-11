PGA Tour 2K23 teszt

Azzal gondolom nem mondok újdonságot, hogy vannak olyan sport címek, amikkel nem kifejezetten az európai piacot célozzák meg bizonyos kiadók. Gondolok itt a Nascarra, a baseball-ra, de bármennyire népszerűnek tűnik, simán ebbe a halmazba tartozik még az NFL - NBA kettős is. Speciel én mindkét sportot kedvelem (főleg a kosárlabdát), egyszerűen el kell fogadnunk, hogy itt Európában a focit nem lehet megverni semmivel.

Ennek ellenére (szerencsére) vannak olyan címek, amik eljutnak hozzánk is a messzi ámerikábú'. És igen, jelen cikkünk alanya, a PGA Tour 2K23 ilyen -. Mielőtt valaki azt hinné, hogy mondjuk Kratos kalandjait bővítik ki: itt bizony egy kőkemény golf játékról lesz szó.Ez már csak abból a szempontól is nagyon érdekes, hogy (magamat ismételve) az évről évre megjelenő cuccok közül nem csak a műfaj sajátosságaival emelkedik ki, hanem azzal is, hogy tavaly nem adták ki, így némi szünet után térhetünk vissza a zöld gyepre. Gondolom a pontszámot már megnéztétek, így nyilván nem árulok el nagy titkot ha azt mondom hogy jelenleg ez a legjobb stuff a témában. Persze a konkurencia nem könyököl túlzottan, ami azért fura, mert a tengerentúlon bolondulnak a kemény bevonatú bogyó minél precízebb ütögetéséért.

Az jön ide, emez megy oda és rárakjuk amazt is. Mi nem érthető?

Itt nálunk is szépen fejlődik egyébként az infrastruktúra - mind a fővárosban mind pedig az agglomerációban megszaporodtak a pályák ahol a rajongók hódolhatnak ennek a valamilyen szinten roppant meditatív sportágnak. Nem tudom hogy próbáltátok-e már, de ha nem, akkor szerintem nézzetek rá, mert egyrészt nem olyan drága mint ahogy képzeljük, másrészt valóban elképesztően pihentető tud lenni (főleg mentálisan).Nade, ha apró tomprunkat nem szeretnénk a novemberi hidegekbe kirakni, akkor jelen tesztünk alanya akár tökéletes pótlék is lehet az erre fogékonyaknak. Persze nagyon messze van a tökéletestől, de alapvetően remekül adja vissza a "fílinget". Már ugye az előd sem volt egy rossz eresztés, viszont ittA hasonló játékoknál meghatározó élmény tud lenni az indítás utáni pár pillanat. Szerencsére a PGA ebben remekel: végig fogja a kezünket és kapunk egy szép, kövér, eléggé alapos tutorialt, ahol nagyjából mindent bemutatnak nekünk amit tudni érdemes. Fontos újítás az elődhöz képest, hogy immáron. Mindkettőnek meg lesz az előnye és a hátránya is, szóval azt válasszuk, amelyik személy szerint jobban fekszik.

Asszem ez bement vagy mi

Természetesen ahogy megszokhattuk a 2K címeknél, úgy itt is a MyCarrer alkotja a program gerincét. Ha megnézzük a trailereket, akkor látható, hogy a, ami bármilyen furán hangzik is, teljesül. Sőt, nem hogy teljesül, hanem számomra is meglepő módon nagyon szuperül simul bele az eddigi gameplaybe.Arról van szó, hogy egy új szereplő létrehozásakor összesen öt "preset" közül választhatunk, amik karakterünk más-más képességeit erősítik. Ez azért lesz fontos, mert kvázi kasztot menet közben már nem válthatunk, így a kezdetben hozott döntéssel kell együtt élni. A tevékenységekért (versenyek, különféle challenge-ek teljesítése, riválisok legyűrése, satöbbi) tapasztalati pont és persze szintlépés jár.Amikor eggyel magasabba ugrunk, jönnek a szabadon elkölthető képesség pontok - érdemes nagyjából átgondoloni, milyen stílusban és irányban szeretnénk fejlődni,. Persze ha később rájövünk, hogy rossz volt az irány, akkor némi pénz segítségével újra szabadon szétoszthatjuk ezeket. Ha már a virtuális vagyonunk: természetesen ez sem csak dísznek van, hanem roppant fontos szerepet tölt be. Mivel 2K cuccról van szó, nyilvánvalóan ugyanolyan pofátlan mikrotranzakciós rendszer került bele, mint az NBA-be.

Flexel a Séf bácsi

Ezen kivételesen átsiklok, pont eleget ekéztem már őket a kosaras cikkekben, nem futom meg ugyanazokat a köröket. Persze ettől még gáz egy méregdrága, teljes árú címnél. Szóval, a zsetont nyilvánvalóan költhetjük irgalmatlan mennyiségű pimp megvételére: különféle nadrágok, pólók, cipők, táskák és kiegészítők milliárdjai várják hogy bezsákoljuk őket virtuális ruhatárunkba, hogy aztán a legújabb divat szerint pompázzunk a szent zöld gyepen.Ennél kategóriákkal érdekesebb és hasznosabb újítás, hogy ütőinket immáron. Tökéletes választás értelemszerűen nincs, mert mindegyik szettnek van jó és rossz oldala, de a variációs lehetőségek eléggé megnőnek így, szóval tényleg saját stílusunkra szabhatjuk az összes eszközt. A játékmenet ezzel szemben sokat nem változott.Ütés előtt igazából mindenre is figyelnünk kell: szélirány, talaj, testhelyzet, ütő, satöbbi. Szerencsére a nehézség több lépcsőben paraméterezhető, így nem kell azonnal Tiger Woods-ként gyepálnunk a labdát. Ha már a híres-hírhedt játékosról esett szó: frissült natürlik a roster is, ahova nem csak hivatásos golfozók kerültek be, hanem. Nem a színész, hanem a Levegő Ura - ugye köztudott, hogy mennyire bírta ezt (a Space Jam-ben láthattunk erre példát).

Mintha a saját hátsó udvarom látnám

Szintén érdekes újdonságként harangozták be a Top Golf játékmódot. Nos, ezt nem teljesen értem, hogy miért kapott külön spotot mindenhol, mert csupán annyiról van szó, hogy nem egy lyukba kell betalálni, hanem a gép által kijelölt területre kell valahogy odaterelni a lasztit. Ezt egyébként játszhatjuk egyedül vagy többedmagunkkal, online és offline is.Így azért már jobb a helyzet kontent frontján, mert aki ezt megveszi, úgyis a karrier lebeg a szeme előtt, de legalább van valami alternatíva a "marhulásra". Már persze ha ezt a szót ki szabad mondani ebben a kontextusban. Ami viszont továbbra sem túlzottan acélos, az a külcsín. Oké, nem rossz azért, mert a pályák és a környezet ábrázolása mondhatni parádés. Sokszor tényleg kedvem lett volna leheveredni valahova és csak bámulni a felhőket.Szereplőink állóképeken szintén jól festenek, de ahogy mozgásba lendülünk vagy közelebbről mutatják őket, nos, finoman szólva sem tartunk olyan részletességnél, mint az NBA 2K esetében.. A közönséget pedig végképp hagyjuk. Ezt amúgy nem teljesen értem - itt kellene a legkevesebb erőforrás a körítésre, cserébe meg mondjuk lemászhatna a képernyőről a Séf. Ó, igen, mielőtt elfelejtem, a remekbe szabott pályaeditor szintén megtalálható. Nem csak pofonegyszerű a működése, de elég jó kis szakaszokat lehet összekalapálni, aztán persze megosztani.

Nem kell ugrani, egyből bajban vagy mi Dzsorden?

Nincs tehát komolyabb baj a PGA Tour 2K23 -mal és ez bizony az értékelőn is látszik. Nagyon korrekt single kampány, benne egy új wannabe RPG-light résszel, de a Top Golf sem rossz. Van multi, működnek a szerverek, nem hemzseg hibáktól, mi kell még ide? Mondjuk azért pofásabb külcsín nem ártana és azért egy kicsit jobban is megerőltethetnék magukat játékmódok terén.Meg persze a DualSense joy-t is ki lehetne használni ha már van. Aki karmolja a műfajt, egészen nyugodtan raboljon rá, garantáltan jól fog szórakozni. Sőt, még azt is meg merem kockáztatni, hogy olyanok szintén próbálják ki, akik nagyobb stressz után levezetnének, de már unják a sok lövöldözést és belezést.