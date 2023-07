Park Beyond teszt

Roller Coaster Tycoon; gyerekkorunk magával ragadó vidámparkos élménye, ahol a lehetőségeknek csupán a képzeletünk szabhatott határt. Meg az elérhető épületek. Ki ne emlékezne az ikonikus körhinta zenére, a hullámvasutak zajára, a kísértetház ominózus esztétikájára, a dodzsem ritmikus fénykavalkádjára és a látogatók zsibongására.

A legelső igazán traumatikus élményemet is ennek a játéknak köszönhettem, ugyanis, mikor elromlott az egyik hullámvasút fékező mechanizmusa és az egyik kocsi belerohant a másikba, azt bizony nagy durranással közölte velem a játék. A váratlan hangzavar, a játék teljes elnémulása és az állandóan felvillanó vészjelentés még ma is visszaköszönnek rémálmaimban, úgyhogy ezután kicsit hanyagoltam a játékot, és később csak egy kocsival szereltem fel mindegyik hullámvasutamat.Mikor a Park Beyond -ot először megláttam, reméltem, fellángoltak bennem a nosztalgikus emlékek, mivel egyértelműen látszik, hogy. Aztán megpillantottam az alkotócsapat nevét: Limbic Entertainment.Lelkesedésem némileg alább is hagyott, hisz olyan "csodálatos" címeket köszönhetünk nekik, mint a Heroes of Might and Magic széria hatodik és hetedik része. Azonban előítéletesnek lenni nem jó, úgyhogy lássuk, miféle jóság is veti magát a nyakunkba, ha megnyitjuk a Park Beyond -ot.

Aggyá burgert, de kérlek, ne nézz rám, fizetek bármennyit.

Kapunk egy sovány kampányt, illetve egy "Sandbox" módot, melyhez egy úgynevezett "Exploration Park" opció is tartozik. A kampány talán a legjobb kiinduló pont, amit egy novícius választhat, ugyanis itt lépcsőzetesen mutatja be a játék a különféle mechanikákat, lehetőségeket és extrákat, némi elhanyagolható történettel megspékelve.A lényeg, nem meglepő módon, hogy egy kompetens. A rendszer ugyancsak ismerős: van egy rakás látványosság, üzlet és kiegészítő, amivel felszerelhetjük a helyet, no meg akár a magának a parknak a területét is a kedvünkre terra formálhatjuk. Feladatunk a profittermelés és a vendégek elégedettségi szintjének a magasan tartása, miközben ügyelünk a tisztaságra és a különféle attrakciók épségére.Ezen utóbbiakat két kategóriába lehet sorolni: "Flat" szórakoztató gépek és hullámvasutak. Az előbbiek igazából bármilyenek lehetnek, ameddig nem lehet őket a második csoportba sorolni. Himbálózó kalózhajó, mozgó teacsészék, kraken-féle vizes attrakció és sok más ezekhez hasonló, hajmeresztő tákolmányok várnak itt ránk.

Különféle, nem éppen biztonságosnak tűnő implementációval is elláthatjuk a hullámvasutakat.

A hullámvasutak menüpontja alatt evidens, miket lehet találni. Három fajtája van ezeknek, ám válasszuk bármely típust, saját magunk érdemes megalkotnunk álmaink kompozícióját, hiszAzonban nem elég egy intrikus szerkezetet összehozni, majd lefuttatni egy tesztet, hogy minden működik-e rendesen. Különféle "Hook"-okat, azaz kiegészítő tulajdonságokat is csaphatunk hozzájuk, melyek megnövelik az attrakció értékeit, ha a követelmények teljesülnek.Például van egy olyan "Hook", mely akkor ad bónuszt, ha van három forduló ("Loop") a hullámvasúton, de van olyan is, mely akkor turbózza fel az értékeket, ha a kocsik elérik a 140 km/h-ás sebességet egy ponton.

Az első nézetes mód érdekes, de kicsit... furcsának tűnik.

Egy hullámvasútnak így állnak össze a minősítési értékei, ám a "Flat" attrakcióknak eleve adott. Háromféle érték van: profit, szórakozás és csodálat ("Amazement"). Az első kettő magáért beszél, azonban a harmadik az, ami igazán fontos, ugyanis ez egy speciális nyersanyag is, mely elengedhetetlen az úgynevezett "Impossification"-höz.-et tudunk kisajtolni az attrakcióinkból,Az "Impossification" egy érdekes lehetőség, melynek használatával. Egy attrakció megbűvölése öt "Impossification" szintbe kerül, egy bolté kettőbe, míg egy alkalmazottat egybe kerül lehetetleníteni.A "Flat" gépek ilyenkor rengeteg bónusz attribútumot, a hullámvasutak pedig egy harmadik "Hook" lehetőséget kapnak, melybe speciális, alapjáraton nem választható opciókat dughatunk be. Az alkalmazottak szebbé és jobbá változnak (extra képességekkel), a boltokban meg különleges portékákat is lehet ezek után kapni, plusz egy kiegészítő tákolmányt is le kell helyeznünk számukra, melyek látványosak.

Kampánypályák előtt néhány fontosabb döntést is meg kell hoznunk.

Persze csak óvatosan ezzel a trükkel, ugyanis előfordulhat, hogy, jobb szó híján. Emiatt nem árt, ha van egy-kettő orvos is a parkunkban, hogy az ilyet helyrehozzák, mert emiatt csökken a szórakozás és hírnév szint is.Ezek megtartásában segítenek még a takarítók (A róka koma nem törli fel önmagát), a kabala-karakterek (Nézd mami, ott sétál egy helikopáteres egér) és a szerelők (Te Sanya, jobbra forgassad azt a csavart... basszus, szétesett, én megmondtam, hogy balra kell).Rengeteg extrával is elláthatjuk parkunkat, mint például kukákkal, padokkal, illetve különféle növényekkel és látványos elemekkel is (páragenerátor, tűzijáték-kilövő stb). Ezek túl sokat igazából nem adnak az értékeléshez, és nagyobb variáció is lehetne belőlük; kicsit soványnak érződött a felhozatal.

Az attrakciókat vendégeink értékelik, melyek alapján változtathatjuk a paramétereket (ár leginkább).

De legalább hat különféle tematikában is kaphatóak az üzletek és a díszelemek, melyek segítségével célzott hangulattal is fel tudjuk vértezni a parkunkat. Persze ez csupán kinézet; az lényeg a boltok fajtáiban van eldugva.Ugyanis immáron. Mindegyik attrakció, kajálda és itókás más-más célközönségnek van tervezve, így nem árt figyelni a látogatók típusát, és rámenni azok kiszolgálására, kikből a legtöbb van. Persze megpróbálhatunk mindhárom félére kialakítani a helyet, de az nem lesz könnyű.A kampány sajnos eléggé sovány (rövid, érdektelen sztorival), de ezt ellensúlyozandó a "Sandbox" módban jónéhány pálya vár ránk, ahol kedvünkre állíthatjuk a nehézségi szintet, kezdő pénzt és a hasonló részleteket, hogy olyan fergeteges parkokat húzhassunk fel, hogy a fülünk is ketté áll majd. Hát még a másoké.

Zsófi laborjában új bódékat, gépeket és díszeket nyithatunk meg.

Ám az itt megtalálható "Exploration Park" opció minden limitet levesz, és. Azonban a játék szépségét hamar koszfoltok teszik csúnyává.Gyakorta kapunk feladatokat, melyek teljesítése után pénzt kapunk, illetve haladunk is effektíve a pályán (ha mindegyik feladatot teljesítjük, akkor nyertünk). Ám a rendszer mindig hónap elején frissíti az állást. Például egy helyen azt kérte tőlem, hogy legyen három budim húsz dolláros profittal ellátva. A szóban forgó helyek bevétele pedig ugrál, attól függően, mennyi vendég látogatja azokat, így rendkívül irritáló tud lenni az ilyen feladatok teljesítése, ha mondjuk az utolsó napon bezuhan valamiért az érték.Volt egy-két bug-os feladat is, ahol nem fogta fel a rendszer, ha teljesítettem a követelményt, ami így nehézzé tette a győzelmet, de. Megesett, hogy egy hullámvasút nem indult el, vagy egy kajáldánál valamiért beragadt egy vendég és miatta nem ment tovább a sor (általában ezek az adott épület lezárásával majd újranyitásával megoldódnak).

Előre megépített hullámvasútból nincs túl sok, és nem is valami fantáziadúsak.

Továbbá bizonyos attrakciók belóghatnak egymásba, ami ugyan nem rossz, ha hullámvasutas cölöpökről van szó, mivel ízlésesen is festhetnek azok két "Flat" gép között kiemelkedve, de mikor a boltok összecsúszva kuksolnak a járda mellett, vagy egy padban el lehet helyezni kukákat az már annyira nem.Végül, de nem utolsósorban, kissé élettelennek hatott az egész. Ráközelítve a látogatókra ugyanolyan üveges tekintetekkel találkoztam mindenhol, a hullámvasutaknál a vendégek nem visítoznak, leszállás után nem nevetgélnek, és alapjáraton a zsibongás eléggé minimális. Ehhez hozzájön az attrakciók zenéinek a mesterkélt természete, ebből kifolyólag pedig hamar alábbhagyott a lelkesedésem.Persze a negatív aspektusok ellenére a Park Beyond nem egy borzalmas játék, azonban. Elszórakoztam vele, de hamar monotonná vált. A hullámvasút építés nagyszerűen meg van csinálva, az "Impossification" egy zseniális ötlet, jól kivitelezve, de a feladatok repetitív mivolta, a kampány halvány sztorija és hossza, a kevés építőelem és a technikai hibák azt éreztették velem, hogy eme játékra ráfért volna még egy-két hónap fejlesztési idő.