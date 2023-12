NHL 24 teszt

December van. Ez az egyszerű ténymegállapítás jelenthet egy csomó mindent: közeledik a karácsony, az emberek agyukat eldobva állnak sorban, hogy csemetéjüknek megvegyék a legújabb telefont/tabletet, hiszen a tavalyi az már réginek számít. Lehet kapni jóféle itókákat a vásárokban, aminek az árába sikerült az ünnepi hangulatot is beépíteni. Meg persze zajlik az élet az amerikai major ligákban is: az NBA nagyjából túl van a szezon egynegyedén, a tojáslabdások helyezkednek a még kiadó playoff helyekért, míg az MLB-ben lement már köbö 100 meccs.

Viszont figyelő tekintetünket vessük inkább a jégkorongra, mivel megérkezett az NHL 24 tesztpéldány. Ami érdekes, hogy eddig ebből nem nagyon kaptunk, viszont tavaly óta szerencsére ez megváltozott, így idén is be tudok számolni nektek arról, hogy semmi újdonság sem történt itt, szóval nyugodtan vegyétek meg a 20-as változatot. Jó, oké, ez így nyilván nem teljesen igaz és idénEgyébként nagyon érdekes, de az évről évre frissülő sport címek közül speciel az NHL felfelé lógott ki, mert sokáig tényleg dinamikusan fejlesztették és reszelték az egészet. Aztán 20-23 között történt valami és olyan szinten torpant meg az egész, ami az addigi becsületes tevékenységüket keményen aláásta. Ha megnézitek az értékelőben virító pontszámot akkor azt látjátok, hogy egy picit jobb, mint a tavalyi etapé, de azért nem karistolja még alulról a nyolcat sem.

Oks, akkor te velem vagy

Viszont nem húznám tovább az időt, mert még két teszt vár az asztalon, szóval lássuk azokat a friss elemeket. A legnagyobb újítás az úgynevezett "Sustained Pressure" rendszer bevezetése. Amikor a támadó csapat az ellenfél kapuja elé ér és abban a harmadban is tartja a korongot, akkor egy mérce elkezd töltődni. Ha sikerül mind a négy cikkelyt feltölteni, akkor, ami sokkal gyorsabb passzokban és korcsolyázási sebességben, valamint lövési pontosságban és erőben mutatkozik meg.Persze ezt a legapróbb hiba is le tudja nullázni, viszont amíg ez aktív, addig a védelemnek sokkal nehezebb dolga lesz. Nem kötelező gólra váltani ezeket az értékes pillanatokat - ha hosszabb távon gondolkodunk, akkor jó alaposan ki tudjuk fárasztani a védekező játékosokat, mert a stamina csík is gyorsabban merül nekik. Szóval simán lehet, hogy az első két harmadban mondjuk egál az eredmény, viszont annyira kifullad mindenki a meccs végére, hogy laza négy-öt gólt is tudunk vágni.Nyilvánvalóan ellenfelünk is használja ezt a metódust, szóval tényleg értékes, új stratégiákat nyit meg. Van viszont egy negatívum: a rendszer egyértelműen a támadókat preferálja, mert a védelem nem kap semmilyen buffot ha sikerül megtörni a ritmust, vagy esetleg adott pillanatban lenullázni a pressure mércét. Őszintén remélem, hogy ennek a balanszolása nem a jövő évi program nagy dobása lesz, mert akkor tisztelettel vissza fogom utasítani a tesztelés lehetőségét.

Nemhiába az a becenevem hogy a Fal

Ennél kisebb horderejű, de azért nem lebecsülendő változtatás a bodycheck újraértelmezése. Egyrészt megváltoztatták a fizikáját és egy-egy jól sikerült ütéstől nem csak a sisak meg a fogvédő repül, de a plexi is meg tud repedni (ami nyilván túlzás), másrészt sokkal megfontoltabban kell ezekbe belemenni, mert ha nem sikerült, akkor- ez egy tempós támadásnál nyilván végzetes időkiesés.Ha viszont bejön, akkor elég látványosan akasztjuk meg az attakot és mehet az ellencsapás. Szintén a friss ötletek rubrikába kerül fel a Vision Passing. Ez azt jelenit, mint amit a neve is mutat: ha nálunk a pakk, akkor a dedikált gomb nyomva tartásával láthatjuk, hogy a csapattársainkat melyik gomb jelöli és annak lenyomásával oda tudjuk juttatni. Elméletben. Gyakorlatban ez inkább úgy fest, hogy próbáljuk megtartani a korongot, manőverezünk jobbra-balra miközben a teljes képernyőt kitakarják a különféle ikonok, ráadásul még ugye állandóan mozognak is.Az ötlet ettől még jó, de bőven van még mit reszelni rajta. Az utolsó, ezúttal a tartalmat érintő friss kontent az úgynevezett HUT (Hockey Ultimate Team) Moments. Ez pontosan az, mint mondjuk az NBA 2K-ban a Mamba Moments vagy a Jordan Challange.- jelenleg több, mint 50 érhető el, de dolgoznak még elvben legalább ugyanennyin. Nyilván a végeredményt pontosan tudjuk, viszont én speciel még így is imádom ezeket teljesíteni. Sidney Crosby egy időben nagy kedvencem volt és nyilvánvalóan van pár, ami hozzá köthető.

Feleslegesen jössz ide, a buli az enyém (nem így lett)

Ezzel pedig az újdonságok végére értünk -. Ezzel kapcsolatban rengeteg negatívumot tudnék felhozni, de csak néhányat emelek ki. Egy tisztességes karrier lehetőség például nagyon elférne már a palettán. Gondoljunk bele mennyi lehetőség van benne!Ha csak fele annyira lenne szórakoztató, mint mondjuk a FIFA vonatkozó része akkor rendkívül vidám és elégedett lennék. Boldogan mondanám azt, hogy a technikai megvalósításban iszonyat nagyot ugrott előre, de sajnos ez sem lenne igaz. Hozzátenném gyorsan, hogy az NHL 24 , ahogy az elődje is, rendkívül pofásan fest. A meccsek előtti felvezetések, az aréna, illetve csapat specifikus bevonulások embertelen jók.De rendben van a mozgás és a korong animációja, közelről tényleg mindenki felismerhető, szóval nagy gond összességében nincs. Mivel nyilván jött mindenre, ami árammal működik (nálunk a PS5 verzió járt), ezért ennél nagyobb ugrás csak akkor lesz elképzelhető, ha elhagyják a lastgen masinákat. Technikai gond is csak néha fordult elő, de már jött pár patch, ami javította őket, a szerverek rendesen futnak, játékos van, szóval az ünnepek alatt kellemesen lehet benne felöklelni a másikat.

Magányos a jó védelemmel rendelkező kapusok élete

Nagyjából így tudnám összefoglalni nektek az NHL 24 -et. Ha egy kicsit olcsóbb lenne akkor még talán jó szívvel ajánlanám is, viszont azért ez így egy kicsit borsos. Ettől függetlenül elképzelhető, hogy valami megmoccant, mert hosszú idő óta az SP rendszer a leginnovatívabb, amit sportjátékok esetén láttam.Ami mondjuk sokat elárul az aktuális helyzetről, de ettől függetlenül tényleg jó ötlet. Szóval, ha a 23 (meg az előtte lévők) kimaradtak, akkor ezt nyugodtan szerezd be, de idén érdemes lehet átgondolni mindenki másnak is. Azért nem eszik olyan forrón, sok egyéb dolognak is változnia kellene, hogy feljebb kússzon a végső pontszám, de reménykedjünk benne, hogy legalább a hoki elindult a megfelelő úton.