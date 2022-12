Itt a tél! Oké, ez csak technikailag (meg naptárilag) igaz, mert az időjárás egyelőre két évszak között szambázik, de ettől függetlenül a hőmérséklet felülről karcolgatja a nullát, látszik a lehelletünk és már a sapkákat is elő kellett venni. Nyugi, jó helyen jártok, Marcoval nem struktúráltuk át az oldal portfólióját és határozottan nem lettünk időjárás jelentésekkel foglalkozó portál - mindössze annyi történt, hogy befutott hozzánk tesztre egy olyan játék, aminek szerintem még az elődjeivel sem foglalkoztunk, pedig egy nagyon király sportot, a jéghokit dolgozza fel. Így van, NHL 23 teszt következik!

Mondhatni közel áll hozzám ez a tevékenység, mert édesapám régebben a másodosztályban művelte ezt, mi pedig a húgommal amikor csak tudtuk, mentünk neki drukkolni. Klub szinten nem követem azért az eseményeket, de a válogatott meccseire, amikor itthon játszanak, természetesen kimegyek. Szóval valamennyire kötődöm ehhez a sporthoz és emiatt is nagyon örültem neki amikor befutott ez az igen ritka példány hozzánk.Persze ez csak kicsiny országunkban meglepő, mert a tengerentúlon nyilván az NBA, MLB és NFL mellett rendkívül keményen pörög a pakk. Olyannyira, hogy a baseball verzió mellett ez a cucc képes hozni egy nagyon korrekt átlagot évről évre, ami látva az NBA és NFL hanyatlását örömteli. Sajnos ez az állapot egészen addig tartott, amíg kicsit jobban utána nem néztem a dolgoknak, mert pont azt az évjáratot kaptuk meg, amikor

Válogatott vs klubcsapat, a békés játékok alapja

Természetesen a legtöbb újgenerációs konzolra elérhető a móka - nálunk a PS5 verzió járt, de be tudjuk szerezni az előző generációs masinákra is. Ez azért lehet fontos, mert a 22-es verzió lépte át a nextgen küszöböt, tehát volt már tapasztalatuk a fejlesztőknek abban, hogy kell kiaknázni a durva erőforrásokat, de erről később.A játék némi bootolás után egyből a főmenübe dob le minket, ami szerencsére nagyon letisztult és átlátható. Tudom, nem kéne ezen lovagolnom ennyit, de az új CoD összegányolt jóvanazúgy' multiplayer UI felülete újra előhozta belőlem a fotelkritikust. Ha nem ismerjük az NHL címeket, akkor tapsikolhatunk örömünkben mert egészen durva mennyiségű játékmód és tartalom terül el a szemünk előtt. Ha viszont próbáltuk mondjuk a tavalyi etapot, akkor arcunk hamar kiflibe rendeződik, mert egészenÉs ez sajnos nem költői túlzás, pontosan megegyeznek az opciók. Azaz indíthatunk normál szezont, letolhatunk egy külön Stanley Kupát, nyomhatunk ad-hoc meccseket, itt van a Be a Pro meg persze a mikrotranzakciós opciókat tartalmazó HUT (kártyagyűjtögetéses Ultimate Team). Nyilván pöröghetünk online is komplett szezonokat és egyéb versenyeket lebonyolítva.

Öhh, kicsit sok volt a kiállítás asszem

Ami viszont kvázi kezdőként a legfontosabb, hogy. A jégkorong egyszerűnek tűnhet kívülről de egyébként nagyon nem az. Az események villámgyorsan követik egymást, így mondjuk az egyik pillanatban rohamozzunk az ellenfél kapuját, aztán három másodperccel később már hátrafele korizunk mert jönnek a nyakunkra.Aztán ott vannak a sorcserék, taktikai időkérések, a bulik, satöbbi. Szóval ahogy a legtöbb sport, úgy ez is nagyon összetett, de szerencsére a legtöbb aspektuson át tudunk menni. Nincs azért agyonbonyolítva, a szórakozáshoz már egy rövid etap is elegendő. Beszéljünk rögtön a külcsínről illetve a hozzá kapcsolt fizikáról, mert ez természetesen kiemelkedő szegmense a stuffnak.. Jók a játékosok fizimiskája, akár messziről akár távolról nézzük őket. A felszerelések, logók mind-mind a helyükön vannak.Valahogy az arénák is jobban tetszenek mint mondjuk a Fifában - az egyik apróbb fejlesztés pont itt érhető tetten, emeltek a lokációk és a közönség színvonalán. Összességében tényleg nagyon jól dolgozik a Frostbite 3 motor, ami a. A fékezések, gyorsítások, lassítások, kanyarodások mindegyike igencsak kedves a szemnek, roppant fluid az egész. A korong fizikája szintén teljesen okés, egyszersem kaptam hőbörgésen magam hogy ez vagy az hogyan lehetséges. Igen, a focis verzió programozói lehet hogy egy kicsit fel is szisszentek ezen (azért tragédia ott sincs).

Micsoda gól Jani!

A csarnokokat már említettem, de frissítették azt az örömöt, amikor hazai jégen valaki mesterhármast lő, de a közönség egészen brutálisan kezd el őrjöngeni ha fontos szituációban vagyunk. Behozták az úgynevezett "desperate play-t", ami egy amolyan utolsó mentsvár a védőnek. Ha aktiváljuk ezt, akkor, ami jól hangzik, de a kivitelezéssel azért vannak gondok.Szintén fejlesztették az árnyékokat is: a jég, illetve a játékosok plexije tud trükkösen tükröződni, de teljesen korrekt a modell. És igen, "koszolódik" a pálya felülete és a harmadok elején megint tükörsima lesz. Ahogy a bevezetőben említettem, alapvetően brutál sok opciót kapunk a játszadozásra - személyes vélemény, de én örülnék egy amolyan szingli kampánynak mint ami a Fifában vagy az NBA 2K-ben is volt. Azért ez a sportág nincs kimaxolva ebből a szempontból.Nagyon apró ráncfelvarrások történtek itt: a Franchise-nál több lehetőségünk van a beállításokra (hány mérkőzés és csapat legyen egy szezonban, satöbbi), valamint a, ami alapvetően dícséretes. Kapunk újabb és részletesebb grafikonokat a teljesítményünkről, de a HUT maradt pontosan ugyanaz a pay to win modell, mint volt. Nem nyúltak azonban a mesterséges intelligenciához, maradtak érdekes bugok benne, illetve a crossplay támogatást is csak tessék-lássék módon oldották meg.

Nyugi, Sarauer elhozza a bulit

Fura módon- tehát ha PS5-öd van, akkor Xbox S/X kollégákkal róhatod a köröket, PS4-el rendelkezőkkel nem. Ez már csak azért sem túl jó megközelítés, mert online alig-alig játszik valaki ezzel és a nagyobb merítési lehetőség nyilván gyorsabb kapcsolódást jelentene. Szóval ahogy látjátok, bőven elég lett volna egy DLC-t vagy frissítést kiadni az előző rész után, mert a tesztben felsorolt dolgok finoman szólva sem elegek ahhoz hogy az amúgy meglehetősen borsos árat elkérjék az NHL 23 -ért.Oké, a soundtrack új, de ha nem szereted a metált, akkor valószínűleg ki is fogod kapcsolni ezt, pedig baromira fel tudja dobni a menüt egy-egy kövér riff. Áhh, igen, majdnem kihagytam egy óriási pirospontot, ami Magyarországnak szól. A válogatottunk elérhető a rosterben! Sőt, nem csak hogy elérhető, de nagyon korrektül meg vannak csinálva a játékosaink.Amennyiben ismered ezt a játékot és rendszeresen beszerzed a friss darabokat, idén ezt ne tedd meg. Az értékelőben lévő pontszám is ennek szól. Viszont ha most ismerkednél ennek a remek sportnak a virtuális kivetülésével, nyugodt szívvel adj hozzá egy, akár másfelet is, mert amúgy egy remekül átgondolt és összerakott produktumról van szó, csak nem idén. Nekem nagyon jó érzés volt végre korizni és Hári Janival bevenni az Avalance hálóját!