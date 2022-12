Need for Speed Unbound teszt

A Need for Speed játékok meglehetősen rég színesítik az autós cuccok palettáját. Az első epizód 1994-ben látta meg a napvilágot és azóta hol rövidebb, hol pedig hosszabb megszakításokkal, de alapvetően pár évente kapjuk a száguldozós matériát. Nyilvánvalóan nagyon messzire vagyunk már a 3DO-ra érkezett résztől (emlékszik még valaki erre a gépre?) de az kétségtelen, hogy maga a franchise elég patinás, mégha az utóbbi években azért a fénye megkopott.

Aki kedveli a sorozatot, egészen biztosan tud mondani egy-két nagyon szép emléket, ami valamely epizódhoz köti. Számomra ez az Underground volt - itt azért egyrészt sikerült valamennyire újat mutatni a mainstream versenyzés mellett a sok optikai tunninggal, alternatív stílussal. Másrészt pedig a vezetési élmény egészen pazar volt, köszönhetően a remek kezelhetőségnek, az akkoriban pofásnak számító külcsínnek és persze a csillagos ötös soundtracknek, ahol mindenki megtalálta a kedvére való dallamot.De említhettem volna a Most Wanted-ot, az úgyszintén a jobbak közé tartozott. Aztán 2015-ben úgy döntött az EA hogy nyomnak egy soft reboot-ot az egészre, mert némi túlzással már ők maguk sem tudták hogy mit is akarnak ettől az egésztől.. Egyszerűen nem tudták visszahozni azt, ami emberek millióit fogta meg anno. Kiváló példa erre a három éve kiadott Heat, amit én teszteltem, de igazából nem is emlékeztem már rá.

Fura fiú, téged választalak!

Mivel Marco biztosított róla hogy jelen tesztünk alanya hozzám fog kerülni a PS5-ös funkciók miatt, így elkezdtem figyelni az információ áramlást. A trailerek és játékmenetet taglaló bemutatók megerősítették bennem, hogy ez az epizód nem az én korosztályomnak készült. Ettől persze még reménykedtem benne hogy nem fog a sok csicsa az idegeimre menni és jól fogok szórakozni, ami, ahogy a pontszámon is láthatjátok.Ugyanakkor az szintén az igazsághoz tartozik, hogy a teszt végeztével szinte egyidőben töröltem le a stuffot a PS merevlemezéről és nagyon valószínű hogy soha többet nem fogom elővenni, mert túl nagy kompromisszumot kér tőlem - ez a rész viszont teljesen szubjektív, ahogy azt hamarosan látni, olvasni fogjátok. Természetesen friss sztori is dukál az új epizódhoz: Lakeshore City-ben járunk (nagyjából Chicago), ahol az illegális versenyzés nagy úr.Mi egy friss arcot alakítunk, aki haverjával, Yazzel egy roncsból versenyképes járgányt farag. Mentorunk, Rydell nagyon elégedett velünk, azonban ahogy lenni szokott,. Legyen is elég ennyi, bár azért túl nagy mélységre ne számítsunk. Annyit mindenképp tanultak a Heat ezen részéből, hogy visszavettek a nagyon nagy arcból és dumából, valamint a szekunder szégyen sem fog kerülgetni minket lépten - nyomon.

Nyugi, mindjárt lehagylak

Maradjunk annyiban, hogy korrekt keretet ad a versenyzés köré. Viszont nem szeretném kerülgetni az elefántot a szobában, így vizsgáljuk meg alaposan hogy a finoman szólva is megosztó stílusjegyek hogyan illeszkednek az NfS világába. Biztos vagyok abban, hogy a design, vagy ha úgy tetszik, stílus a kerékkötő:. Arról van szó, hogy a realista megjelenítést keverik a rajzfilmes/japános effektekkel, mintha valamilyen anime-t néznék.Az átvezető videók alatt viszont teljesen átmegy ebbe a stílusba. Nagyjából úgy képzeljétek el ezt az egészet, hogy elindulunk verdánkkal a megadott pontra. Eddig teljesen olyan mint bármelyik random NfS cucc. Aztán ahogy gyorsítunk, lassítunk, driftelünk meg nitrózunk különféle effektek szállnak fel a kocsiból vagy kúsznak be a képbe. Köbö mintha egy Songoku speckó támadást látnánk. Kövér gáznál/gumipörgetésnél a, nagyobb sebességnél fénycsíkot húzunk, satöbbi.Sajnos nekem ez semmilyen formában sem nyerte el a tetszésem, meglehetősen bazárinak tartom, de nyilván ez teljesen szubjektív, mert valaki meg imádni fogja. Ami viszont egészen biztos a túlzás kategória az ezeknek a pimpelési lehetősége. Nyilvánvalóan ezernyi módon cicomázhatjuk adott tragacsunkat és igen, ebbe ide kell érteni az effektet széles tárházát is. Döbbenetes mennyiségű időt el lehet ütni azzal hogy olyanra moddoljuk masinánkat mind alapállapotban, mind pedig futam közben, amilyenre szeretnénk.

Melyik is legyen?

Amikor épp nem esik ki a szemünk a kavalkádtól, akkor amúgy egy. Közelről nagyon látványosak az autók, főleg ha mondjuk esőben tekergünk. Lakeshore városa viszonylag nagy kiterjedésű, de sajnos rettentően steril. Akad pár látványosság, meg jópofa ahogy a gyalogosok elugrálnak előlünk, de azért ennél jóval többet kellene letenni már az asztalra.Technikailag elégedettek lehetünk,. A játékmenetet tekintve nincs túl sok új a nap alatt, hiszen ez még mindig egy árkád száguldozás. Az mindenképp örvendetes, hogy a fejlesztést átadták a Criterion Games-nek, akik séróból rázzák ki az ehhez hasonló versenyzős anyagokat, pluszban nem kevés címet fejlesztettek már a franchise-nak. Nagyon egyszerű amúgy az egész: a térképen kijelölhetjük hogy melyik versenyen szeretnénk indulni, odamegyünk és, hát, versenyzünk.. A csavar az, hogy egy-egy futam után le kell ráznunk a yardokat. Ha ez sikerül, akkor megmaradt a begyűjtött vagyon és mehetünk vissza a garázsba, illetve ha van, akkor nézhetünk másik verseny után. Így el lehet dönteni: a fixen nálunk lévő, szerényebb összeggel visszavonulunk, vagy pedig kockáztatunk a magasabb apanázsért.

Te most komolyan megáldod a verdát?

Még két adalék ehhez. Az egyik, hogy vannak olyan tevékenységek, ahova be kell fizetni magunkat. Itt értelemszerűen a díjazás is kifizetődőbb, de benne van hogy elbukunk mindent. A másik a napszakok változásához köthető, mert éjjel minden sokkal mozgalmasabb.. Szóval kicsit azért mérlegelnünk kell.Ezen kívül leginkább a jussunk el A-ból B-be kóricálások vannak, de ezek a történet amolyan fordulópontjaihoz köthetők. A vezetési élményen kicsit finomítottak, de alapvetően maradt ugyanaz. Én kezdetnek egy nehezebb vasat választottam és meg is gyűlt a bajom vele, muszáj volt ráéreznem a driftelésre meg a turbóra. Később aztán nagyobb lesz értelemszerűen a választék és biztosan megtalálja mindenki a kedvencét, főleg hogy brutál sok kasztni közül tudunk válogatni, az egekbe lökve a variációs lehetőségeket.Én nagyjából tizenöt óra alatt értem a sztori végére. Ezt korrektnek mondanám, de a végére meglehetősen elfáradt az egész. Ezt még bőven ki lehet tolni, mert tengernyi bizbaszt lehet gyűjtögetni/széttörni. Ha megunjuk a történet kínálta lehetőségeket, akkor figyelő tekintetünket a multiplayer felé vegyük. Ez támogatja a crossplay-t, de ha nem akarunk közösködni a PC-s branccsal akkor tudunk szűrni is.

Ember, most megyek a templomba!

Pontosan ugyanazokat tudjuk amúgy csinálni, de a sztori elemek nélkül, élő emberek ellen. Ez nyilván szórakoztatóbb ámbár jelen formájában kellően fapados, szóval ha hoszabb távon akarják támogatni a stuffot, akkor erre ki kell találni valamit azért. Egyébként döbbenetesen festő autókba lehet belefutni. A végére hagytam egy számomra nagyon fájó pontot, a zenét. Alapvetően sokféle stílust hallgatok, de amik itt felcsendültek az kriminális - számomra. Értem, hogy ez passzol a "sztilóhoz" viszont ha egy kicsit szélesebb spektrumon mozogna, akkor nem kellett volna kikapcsolnom.Nagyjából ezt érdemes tudni tehát a Need for Speed Unbound ról. Alapvetően nem rossz a cucc, az árkád autókázás szerelmesei biztosan megtalálják vele a számításukat. Minden kétséget kizáróan a legnagyobb vízválasztó a művészeti stílus lesz. Ha ezzel együtt tudsz élni, netalántán tetszik is, akkor win-win a szituáció. Én azonban jobban el tudnék képzelni egy olyan epizódot, ahol hagyományos körítés mellett száguldozom valami impozánsabb helyszínen. Hát, ez van.