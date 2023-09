NBA 2K24 teszt

Talán párszor hangoztattam már a véleményemet, hogy mennyire ellenszenvesnek tartom a 2K és az EA piaci stratégiáit, ha a sportjátékaikról van szó. A "minden évben piacra dobunk egy újabb iterációt" elv, szerény véleményem szerint, pénz-lehúzós, gyenge minőségű produktumot eredményez (tisztelet a kivételnek).

Hisz egy év alatt nem lehet úgy létrehozni egy relatíve nagy programot anélkül, hogy ne kerülne átemelésre az előző verzióból egy szelet (gyakorta nem is kicsit). Ez a WWE készítőinek leesett a katasztrofális WWE 2k20 után, és ugyan a 2k22 egész kellemesre sikeredett, gyorsan visszaálltak ismét az "adjunk ki minden évben egyet" mentalitásra. Mondjuk a 2k23 is jó lett, ezért is mondtam, hogy tisztelet a kivételnek.Azonban ezt nem lehet elmondani az NBA 2K24 -ról, sőt kijelenthetem, hogy, ahogy egyre mélyebbre ástam magam. És itt most nem a pozitív aspektusok miatt tátogtam, mint egy asztalon felejtett hal, hanem az érthetetlen hiányok miatt, melyek ellenére "Next Gen"-nek van titulálva eme játék, minden indok nélkül.

A közönség egész jól fest. Mondjuk a hot-dog és a sör hiányzik, de belefér.

Ez pedig nagyon szomorú, ugyanis, tipikus kocka lévén, ritkán volt szerencsém az igazi kosarazás élményének megtapasztalásához. Amikor meg kezembe került a labda, akkor a nálam nagyobb és hozzáértőbb játékosok rendre rám ugrottak, a földbe csavartak, majd védekező hiba miatt még bűntetőt is dobhattak. Úgy vélem, a kosárlabda szabályzatát egy picit újra kellene gondolni, de lássuk be, savanyú a szőlő.Ám a monitor előtt egyedül a játékmenet tudja inzultálni a nem sportra kitalált versenyzőt; és ez mai tesztünk alanyában alaposan meg is történt. Kalandjaimat a MyCAREER módban kezdtem, ahol gyártottam egy hozzám "nagyon hasonló" úriembert (kétajtós szekrényt), akit be is toltam a Miami Heat csapatába (iPet kolléga mögöttem elismerően csápolt, mivel ez a kedvenc csapata), és bele is vetettem magamat a torokszorítóan izgalmas... ja várjunk csak...

Három-négy meccsen vagyok túl; semmi fejlődés semerre. Jó, béna voltam, de akkor is...

A sztori igazából annyiból állt, hogy a nyomogattam a "Következő meccs lejátszása" gombot.. De csak PC-n, a konzolosoknál van; elnézést, de ezt, hogy a bánatba sikerült összehozni? Nem működött számítógépen a kontrol cé, kontrol vé? Túl sok meló lett volna áthozni egy játékmódnak a színesítő részét? Na mindegy; miután túltettem magam ezen az meghökkentő hiányosságon, jött a következő pofon a játéktól: a karakterem bénácskának érződött, hiába próbáltam vele akármit is csinálni.Ez amiatt volt eleinte zavaros, mert mikor létrehoztam a főhősömet, akkor az attribútumai megadásánál feltoltam minden értéket, ami tetszett és elértem a 99-es értékelést. Ez már akkor is kicsit gyanúsnak érződött, azonban, mint kiderült, mi csak 60-ason kezdjük a karrierünket. A létrehozott karakterünk potenciális maximumát adtuk akkor meg, nem a startértékeket. Ha fejlődni akarunk, akkor. Abból pedig nagyon kevés fog bejönni, hiába nyüstöljük a kampány mérkőzéseit orrvérzésig.

"Shaq, minden oké?", "Jah, valami vadalma integet nekem MK Ultrás táblával..."

Szóval íme az első igazán undorító probléma (ha a sztori hiányát el tudtuk engedni): a játék rákényszerít minket, hogy kinyissuk a molylepkékkel teli tárcánkat, ha szórakozni szeretnénk, mert sosem fogunk meccsekkel annyi VC-t szerezni, mint, ha befizetnénk egy csomagra. Arról nem is beszélve, hogy maga az alapjáték sem olcsó, aztán ott a Black Mamba verzió, a Kobe Bryant verzió (érdekes módon nem ugyanaz a kettő), a WNBA verzió (ez csak PS5-re és Xbox Series S/X-re), illetve a kétféle Season Pass. Talán érthető a brutálisan negatív Steam-es értékelés már most, pedig még el sem jutottunk a végére.A következő majré annyira nem volt túlságosan kellemetlen, csupán bosszantó: technikai hibák. Specifikusan a MyCAREER-ben kétféle "bug"-ba futottam bele állandóan: mikor a cserepadra ültettek, akkor vagy nem jelent meg, vagy nem aktiválódott a "Sim" opció, amivel át tudtam volna ugrani arra az időpontra, mikor emberemet visszazavarják a pályára. Végig kellett ülnöm a meccset, ide-oda nézelődve, ha újra játszani akartam.

A csapattársak úgy beszélgetnek egymással, mintha ott sem lennék közöttük.

Emellett pedig lelassulás is előfordult, teljesen véletlenszerű módon, amitől a meccs játszhatatlanná vált. Szerencsére ezekre van egy helyi gyógyír, az Alt+Enter lenyomása. Ez engem arra enged következtetni, hogy a teljes képernyős módra optimalizálták a programot a fejlesztők, a "Borderless Window" lehetőséget pedig hagyjuk a fenébe, még akkor is, ha sűrűn kell Alt+Tab-oznunk.A MyCAREER lehetőség után jött a "Mamba Moments" opció, mely a fénypontja az NBA 2K24 -nak. Itt a tragikusan fiatalon elhunyt, vagyis az ő karrierjében fontos pontként jelenlévő meccseket játszhatjuk le, miközben különféle feladatokat próbálunk meg teljesíteni.

A "Mamba Moments" egy jó játékmód, csak kár, hogy csupán hét meccset tartalmaz.

Mivel nem a karrier módban megismert szerencsétlen, alulteljesítő muksónkat kell itt irányítanunk, hanem magas értékelésen álló karaktereket, nagyon szórakoztató, dinamikus és magagával ragadó élményben lesz részünk, annak ellenére, hogy nem feltétlenül a címszereplőt, Bryant-et irányítjuk, hanem igazából a csapatát. A minőségen nem rontott az biztos, ám csupán hét mérkőzést kapunk, ígyA MyTEAM túl sok változást nem szenvedett el az előző iterációhoz képest. A legnagyobb újítás, hogy az online aukciós házat kihajították (az ott felhasznált pénzzel kereskedők "legnagyobb" örömére), azonban továbbra is egy hatalmas pénznyelő, ha kompetens csapatot akarunk fenntartani, attól függetlenül, hogy jött egy-kettő, az ingyen játszókat segítő javítás és újdonság.

Hány ember kell egy zsákoláshoz? Egy repülő és kettő után-futó.

Hasonlóképpen kevés frissességgel lett a MyLEAGUE is felvértezve, de mivel az tele van játékmódokkal, ezért talán nem is meglepő, hogy nem sikerült minden aspektusát felújítani a bejáratott receptnek. Mondtam már, hogy teljes árat kell kifizetni egy felturbózott NBA 2k23-ért? A prezentáció is hasonlóképpen járt egyetlen kivétellel, mely a játékosok animációja., így a mozgás, a labdavezetés és a különféle dobások igencsak jól néznek ki. Ja várjatok, ez sem jött el PC-re. De miért nem? Úgy gondolta a 2K, végtelen bölcsességében, hogy úgysem vett senki modern hardvert a sok kripto-makákónak hála, úgyhogy nekik minek ez az implementáció?

Ezt a mutatványt még balettórán tanultam...

Bár belátom, számomra így is bejöttek, úgy-ahogy, az animációk, így annyira nem hiányoltam ennek az aspektusnak a feltuningolt verzióját. Engem inkább az átvezetőkben látható repetitív animációk és a helyenként bamba, műanyag mimikák zavartak jobban. Továbbá a játékosok ütközés-fizikája is hagyott maga után kívánnivalót: másodpercenként elakadtam csapattársakban és ellenfelekben, és ezen az irányítás sem segített.Botrányosan rosszra sikeredett, az pedig nem segít a helyzeten, hogy másodpercenként feldob a játék egy üzenetet, hogy a legjobb élményért csatlakoztassak már egy Dual Shock kontrollert. A fakír meg azt mondja, hogy ülj egy kaktuszba a legjobb élményért. Nem tudom, miért csinálja ezt a 2K; ha kiadnak egy platformra valamit, akkor kutya kötelességük normális átiratot készíteni. Ha pedig nem megy, akkor ne erőltessék, mert ez lesz a végeredmény.

60-tól 73-ra fejlődni majdnem százezerbe kerül. Egy egészséges meccs-sorozattal pedig pár százat kapunk maximum.

Billentyűzeten három kézre lett volna szükségem, és ugyan átállítgattam a gombokat, végső soron is össze-vissza működött az egész és ez a menüben történő navigációt eléggé nehézkessé varázsolta. A pályán való varázsolgatást pedig még inkább. Továbbá, nekik dedikált szervereik vannak, mely néha azt mondta nekem, hogy te most leszakadsz, és inkább ölelgessed a kaktuszod.Az igazán felháborító dolog, ami ennyi után igencsak megdöbbentő, az egy teljes játékmód hiánya: nincs MyNBA. Mint, ahogyan a ProPlay-nél, a kampánysztorinál, az imént említett "Cross Platform"-nál, most is fel lehet tenni a kérdést: miért is nem? Csak ismételni tudom magam: ha a készítők ennyire tesznek a PC-sek fejére, akkor miért adták ki egyáltalán a játékot erre a felületre?

Belement? Belement. Kijött? Kijött. Biztos? Haggyámábékén...

Nem mintha konzolokra is olyan hatalmas durranás lett volna az NBA 2K24 . Belenéztem néhány videóba és írásba, mert egyszerűen nem hittem el, hogy csak számítógépekre ilyen botrányos ez a játék. Mint kiderült, más platformokon is kétséges a végeredmény, de mégsem annyira, mint PC-n. Plusz olyanról is hallottam, hogy az előrendelést, illetve a vásárlást nem lehetett lemondani, vagy "Refund"-olni, ami nem lepne meg, lévén, hogy egy ilyen pénzéhes cégről van szó.És miért veszik mégis meg eme programot? Miért ontják a pénzt a mikrotranzakciókra a játékosok? Mert nincs versenytársa az 2K-s NBA-nek. Ezért a készítők bármit megtehetnek. A kosaras rajongóknak nincs más választásuk, hacsak nem akarnak inkább az előző változatokkal játszani. Hisz a játékmenet, végső soron, olyan, mint eddig.

A játékosokat irányító gépi okosság meglepő kihívással szolgál, még a legalacsonyabb szinten is.

A játék része a mókának ugyanolyan megfogó, mint eddig volt, és ugyan történtek változások, főleg az AI kompetenciája terén (mely még így is hajlamos volt összekrepálni magát alkalomadtán), a magja a mókának nem igazán változott. Amikor a pályán voltam,egy bukott, vagy sikeres kosár után.Csalódás, szomorúság és érthetetlenség. Meg némi irritáció. Pontozásunkból arra lehet következtetni, első ránézésre, hogy annyira nem is borzasztó az NBA 2K24 , de a részletekben veszik el a lényeg. És mi a lényeg? Az, hogy ebben a mai, rohanó, bizonytalan világban nem fontos egy termék minősége, vagy annak a fogyasztója, csupán a marketing és a pénz.