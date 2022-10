NBA 2K23 teszt

Szeptember harmincadikával tulajdonképp hivatalosan is elstartolt a 2022-2023-as NBA szezon. Ez esetünkben két dolgot jelent. Az egyik, hogy elképesztően rohan az idő, hiszen még pár hónapja azt nézhették a rajongók ahogyan a Golden State és Steph Curry bezsebeli mind a bajnoki, mind pedig a döntő MVP címet (teljesen megérdemelten, végre). A másik ennél triviálisabb: befutott tesztelésre a szokásos éves kosárlabda adagunk a 2K-nek köszönhetően. Igen, NBA 2K23 elemzés következik.

Nagyon sokáig azon kevés, évente megjelenő sportjátékok közé tartozott, ahol a fejlődés évről évre abszolút kézzelfogható volt. Odafigyeltek a rajongói visszajelzésekre, így pedig nem csak a külsőségekre mentek rá, hanem próbálták a mechanikákat is életszerűre megcsinálni, igyekeztek nemcsak a nagy sztárok mozgását modellezni, hanem a "kispadra" is figyeltek.Aztán ez a fejlődés először csak lelassult, majd rövid stagnálás után elképesztő mélyrepülésbe kezdett - az utóbbi pár évben inkább égő volt már, mintsem egy üdítő színfolt a videójátékok színes palettáján. Szörnyű, hogy igencsak borsos árat kérnek el a stuffért, majd ezzel párhuzamosanés monetizációs lehetőségeket. Ez egy F2P anyagnál oké, egy huszon párezres darabnál azonban semmilyen formában sem magyarázható.

Itt úgysem jössz át

Finoman szólva is szkeptikus voltam tehát az alkotással, mert abban biztos voltam, hogy ha módosítanak bármit is a játékon, az nem a VC (helyi valuta) mértéke lesz. Persze nem csak ez csapta agyon az egészet, de jelentős szerepe van, volt és lesz neki. Az az igazság, ha megnézitek a pontszámot, hogy a tavalyinál lényegesen jobb a helyzet, mert végre megint kaptunk új ötleteket, fejlesztéseket és opciókat,És nagyon szomorú, de a tavalyi állítás abszolút igaz itt is:. Nehezen veszi be a gyomrom, de nem lehet mit tenni. Ne kérdezzétek miért, de nagyon háklis tudok lenni a kusza, össze-vissza "rendezett" főmenükért. Itt viszont szerencsére egy letisztult és jól érthető rendszert kapunk.Érdemes először a 2KTV-re rátenyerelni. Bár a két riportertől továbbra is lever a víz, annyira erőltetettek (Rachel DeMita-t kérjük vissza), ugyanakkor rengeteg fontos információ hangzik el az újdonságokkal kapcsolatban. Plusz ha jól válaszolunk a megjelenő kérdésekre, akkor potya zseton üti a markunkat. A kulisszák mögé még mindig érdekes belátni, de a sok, ez minden idők legjobb 2K NBA szövegtől azért már a végére elég lett.

Biztos hogy egy barlangban a legjobb kosarazni?

Frissültek (és még fognak is) a rosterek, van MyCarrer, MyTeams és a többi nyalánkság, ez eddig pipa. Hoppá, de vajon mi lehet az az NBA Eras? Meg a Jordan Challenge? És a Triple Threat meg Clutch Time? Oké-oké, haladjunk szépen sorban, úgy talán átláthatóbb lesz. A program gerincét természetesen aNyilván van újabb sztori is: MP-t, a tehetséges kosarast fogjuk irányítani, aki ugyan nem egy kifejezett szupersztár alkat, tehát nem ugrik ki a csillagok közé hogy aztán egy dupla windmillel átzsákoljon mindenkit. Ugyanakkor egy igazi "floor general" - az aktuális csapatával szinte mindent megnyert, legyen szó általános iskoláról, gimről vagy egyetemről.Lesz azonban neki egy riválisa, aki nyilván pont az ellentéte: állandóan tolja a trash talkot, pörgeti a social mediát, de amúgy roppant tehetséges atléta. Szóval a kettejük tűz-víz kapcsolatáról szól az egész, ami magával hoz néhány érdekes, új elemet. Bizonyos szituációkban döntenünk kell, hogy felvesszük a kesztyűt és belemegyünk a szájkaratéba, vagy pedig felnőtt módjára kezeljük mondjuk Kendrick Perkins trágyával való dobálását. Nyilván az események végkimenetelén nem változtatnak, csak más értékünk növekszik a válasz függvényében.

From North Carolina

Játszóterünk továbbra is One City. Itt hozzátenném, hogy ez csak a next-gen verziók esetében igaz. Aki PS4-en vagy korábbi Xboxon kosarazik,. Nálunk a PS5 verzió járt teszten, így nem tudtam kipróbálni a prevgen dolgokat, de élek a gyanúperrel, hogy nagyrészt megegyezik a kettő. Tartalomban.Szóval, a város túl sokat nem változott az előző etap óta, csak apróbb áramvonalasítások történtek. Lett végre metro, amivel ingyen utazhatunk a negyedek között. Kicsit talán rendezettebb az összkép is, viszont ami nem változott jottányit sem, azok a mozgási animációk. Olyan egészen döbbenetesen bénán cselekszik virtuális másunk, hogy néha legszívesebben sírva fakadam volna.Komolyan mondom, kínszenvedés A-ból B-be eljutni és valamiért mindig a. A tartalom viszont döbbenetes: napi, heti, havi kihívások, City küldetések, másodlagos questek, VC grindolós feladatok, NBA sztárokhoz köthető dolgok, minden itt lesz. Plusz ugye vihetjük előre a fő szálat is. És akkor a ProAm kihívásokról, a csapatedzésekről, instant meccsekről, frakciók közötti "összecsapásokról" meg egy csomó minden másról nem beszéltem.

Nocsak, hol a hárompontos?

Nade, nézzük inkább az igazi újdonságokat. Ugye a 2K23 miatt kvázi adott volt, hogy Jordant muszáj lesz valahogy bevonni, ami szerintem kifejezetten jól sikerült. A lényeg, hogy a Levegő UránakEz a teljes karrierjét figyelembe veszi, így tehát lejátszhatjuk az első NCAA-s döntőjétől kezdve egészen a Utah elleni nagydöntőkig. Nyugi, van a The Shot is. Ez már önmagában egy király dolog, viszont. Nemcsak olyan filter van a képen, amilyenek az akkori közvetítési viszonyok voltak, hanem igazából lemodellezték a reklámoktól kezdve a támadóidő visszaszámlálón át a közönség ruházatáig gyakorlatilag mindent.Pluszban minden egyes Challenge előtt kapunk interjúkat, beszélgetéseket volt edzőkkel és NBA játékosokkal. Igen, kicsit olyan, mintha a "The Last Dance" kibővítése lenne. Ha azt kedvelted akkor garantálom hogy ezt itt imádni fogod. És ezzel igazából át is lehet kötni a másik nagyobb újdonságra, az NBA Eras-ra. Ha már MJ-nek megcsinálták a különféle közvetítéses dolgokat, akkor ezt egy picit tovább gondolván

Pont mint Dirk

Persze ezt sem csak úgy odavágák nekünk: játszhatunk a 80-as, 90-es, 2000-es évek ligájában is, a kornak megfelelő csapatokkal, mezekkel, arénákkal, szabályokkal. És igen, a korhű események szintén megtalálhatóak - mint például amikor a ligát bővítették a Grizzlies-zel meg a Raptorsszal, de az a szomorú esemény szintén megtalálható, amikor a Supersonics Seattle-ből átköltözik Oklahoma City-be, hogy Thunder néven folytassák.Szóval, ha a screenshotok között valami furát láttok, akkor az ezek miatt lesz. A maradék két új mód nem ennyire látványos, de azért tud szórakoztató lenni. A Triple Threat igazából egy 3 vs 3, amolyan online streetball a haverokkal, a Clutch Time pedig szerintem a liga félig-meddig próbálkozása a szabálymódosításokra. Itt öt az öt ellen játszunk, viszont csak 15 másodperc a támadóidő és van négy pontos is (messzebb, mint a tripla).Bár ez alapján Steph Currynek meg pár másik spílernek ez sem jelentene akadályt. És igazából ennyi, minden más nagyjából maradt úgy, ahogy tavaly volt. Oké, olyan apróságok még vannak, hogy amikor kifutunk egy meccs előtti bemelegítésre, akkor azon a csövön érkezünk, amin a való életben a játékosok. Ennek azért meg van a hangulata, mert kicsit elvakítanak a lámpák, aztán meg betölti az egész teret a csarnok.

Hjah, Curry onnan sosem dobja be

De bejárhatjuk egyébként majdnem az egész épületet - még divatbemutatózhatunk is, ha esetleg erre lenne ingerenciánk. A külcsínről sok újat nem tudok elmondani: játék közben döbbenetesen élethű, brutál jól néznek ki a kosarasok, az arénák. A nézők nem, ők továbbra is ergyák, valamint One City is roppant puritán. Lehet, hogyés csak a jelenlévőkre koncentrálni, akkor biztosan érkezne egy nagyobb grafikai ugrás is.Végszóként annyit tudok tanácsolni, hogyha az elmúlt pár rész kimaradt, akkor erre nyugodtan ruházzatok be, de a Jordan Challenge meg a különféle érák miatt lehet, hogy mindenki más is futhat vele egy kört. Messze nem hibátlan, a nyomorult mikrotranzakciók erősen jelen vannak, de (sajnos)még mindig szórakoztató produktum.