MotoGP 23 teszt

A Milestone határozottan fejlődik. Ugye ők voltak azok, akiknek pár évvel ezelőtt szinte egybeforrt a neve a középszerűséggel - remek IP-k vannak náluk, de egyszerűen képtelenek voltak áttörni az öt, hat pontos határt. Mi is dohogtunk pont eleget, hogy lehet jobban járna mindenki ha inkább a birtokukban lévő szellemi tulajdonjogokat értékesítenék, így karcsúsítva ugyan a portfóliót, viszont jobban tudnának fókuszálni egy-egy darabra. Nem így lett és az idő nagyjából őket igazolja.

Nyilván azért odáig nem jutottunk még el hogy minden alkotásuk színarany legyen, de ugyanakkor lehet (és kell) értékelni az erőfeszítéseket amiket tesznek. Mondjuk az elkötvetkezendő tesztben pont hogy ellent fogok mondani saját magamnak, de egyrészt azért valamicske fejlődés látszik a MotoGP 23 -on is, másrészt értitek mire gondolok, na. Évről évre nyilvánvalóan roppant nehéz "gamechanger" újdonságokkal előrukkolni (lásd még a stagnáló mobilipart), úgyhogy alapvetően áramvonalasítani szokták ezeket a játékokat.Nyilván egy roster frissítés, pár apróbb ráncfelvarrás a grafikán vagy az új szabályok lekövetése nem egy olyan trió, ami miatt rohanni kellene a boltba. És ez igaz lesz jelen értekezésünk alanyára: ha rendelkezel a 21-es vagy 22-es darabbal,, hiszen az alapok, a külcsín meg egy kazal más dolog szinte teljesen változatlan. De további rizsa helyett lássunk inkább hogy mit kapunk a pénzünkért cserébe.

Ha ilyen motorom lenne én is így pózolnék

Új játék indításánál első mozzanatként létre kell hozni saját pilótánkat - itt rögtön jön a morgás, mert nagyon szűk térben mozoghatunk, pluszban simán átemelték a tavaly meg az azelőtt részből a karakter generálást. Tutorialként a tavalyi Moto3 végjátékába csöppenünk, ahol eldönthetjük teljesítményünktől függetlenül, hogy a Moto2 vagy 3, esetleg a királykategóriás MotoGP-ben próbálkoznánk.Itt rögtön van is egy friss elem: teljesen mindegy, hogy az alacsonyabb osztályokat vagy a nagyfőnököt választjuk,. A menet viszont alapvetően ismerős lesz. Választunk egy istállót, kicsit testreszabjuk a versenyzési lehetőségeket aztán szevasz, vár az aszfalt. Meg a sprint, ha beállítottuk. Ha követtétek a különféle trailereket, akkor láthattátok, hogy a 23-as kiadást a versenyzők közötti rivalizálásra építették fel.Kicsit reménykedtem benne, hogy valami hasonlót kapunk mint az F1-es Breaking Point (nem röhög, nekem tetszett), de ehelyett jön a pofára esés, mert a. Hja, köszi, ez aztán a beef. A kampány néhány vérnyomás emelőnek szánt bejegyzéstől eltekintve tehát pontosan olyan általános, mint ahogy azt megszoktuk. Továbbra sincs például csapat és erőforrás menedzsment hogy csak kettőt emeljek ki a nagy hiányzók közül. Lehetne benne némi RPG elem különféle képességek megnyitásával, de el lehetne viselni R&D-t is.

Vagy megelőztem mindenkit, vagy ez csak időmérő

Magyarán szólva minden olyasmit, ami még többet adna és nem csak egy sima szimulátort (vagy ahhoz nagyon közelit) kapnánk. Magát a játékmenetet természetesen aktívan befolyásolja az. Ez nagyjából azt takarja, hogyha leszakadna az ég, akkor nem áll meg a futam, hanem motort váltunk és friss esőgumikkal robogunk tovább a kettes számú járgányon. Megint egy kifejezetten jó elgondolás de elvérzik a megvalósítás oltárán: egy izgalmas szekvenciát lehetett volna kitalálni erre az egészre, akár QTE eseménnyel vagy valami egyébbel, ahol érezzük a pressziót.Ehelyett, mi igazából végigmozizzuk, majd amint visszakapjuk az irányítást, újra tövig húzzuk a gázkart. De hogy ne csak morogjak: ahogy említettem, a cucc nagyon közel áll a szimulátorhoz, ebből kifolyólag az instant sikerélmény nem létező fogalom. A fejlesztők viszont ebbe alaposan belenyúltak, ráadásul a tech ipar egyik kedvenc kifejezését, a gépi tanulást is bevetették. Elvben.Ennek köbö az a lényege, hogy beállítjuk valahogy ezeket a rásegítéseket és a vezetésünk függvényében módosítja nekünk a rendszer. Na, én ebből semmit sem tapasztaltam. Persze simán benne van hogy béna vagyok, bármikor vállalom, de az is lehet, hogy a rendszeren kell még csiszolni, mert amúgy az ötlet (megint) jó. Ezt leszámítva viszont, ha mindent, de tényleg mindent bekapcsolunk,. Aztán ahogy ráérzünk a vezetésre meg a paripák erejére, úgy lehet lekapcsolgatni ezekből.

Technikám kifinomult, stílusom halálos

A döntés azért jó, mert így azokat a gémereket is be lehet hozni, akiket alapvetően mindig is érdekelt a téma, viszont elrettentek a nehézségtől. Nos, garantálom hogy jól fogtok szórakozni így. Szintén parádés, ahogy az eltérő osztályok közötti motorok erejét prezentálják. A "csirke" fokozat sem rossz, de ha ráülünk egy MotoGP-s gépre és nem fókuszálunk, akkor garantált a pályáról való elszállás. A külcsín túl sokat nem változott.Nálunk a PS5 verzió járt, de meg nem tudnám megmondani hogy- oké, kapunk szépen gomyolgó felhőket és esőt meg tükröződést, de igazából ennyi. A motorok jól néznek ki, emberünk animációja hihető, a pályán fellelhető közönség és egyéb térbeli elemek viszont rettenetesek, de a sebesség miatt annyira nem fog érződni. Technikailag nincs gubanc, szép folyamatos a siklás, nincs döccenés meg ilyesmi. A többszemélyes rész viszont végre valahára némi ráncfelvarráson esett át.Arra már nem emlékszem, hogy eddig volt-e offline splitscreen-re lehetőség, de itt ez is megérkezett, így egy konzolon is tudunk többedmagunkkal versenyezni. Az online multiba már rendesebben belenyúltak. Mondanám, hogy szinte egy az egyben ellopták a Gran Turismo rendszerét, dehát nem vagyok én ilyen gonosz. A standard futamok és egyéb dolgok ugyanúgy megvannak, viszont ezek senkit sem érdekeltek. A LiveGP viszont egy élő ranglista, ahol előre megadott időpontokban zajlanak a versenyek, kvalifikálni magunkat pedig az ezt megelőző időmérőkön tudjuk. Hátha van ebben annyi nafta hogy nem tűnek el mindenki két hét után.

Természetesen nem azért vagyok szellemképes mert egy hatalmasat buktam

Ez lenne tehát a MotoGP 23 . Próbáltam főleg az újdonságokat bemutatni, így mindenki el tudja dönteni hogy a kasszához fárad vele vagy inkább majd jövőre. Ahogy azt megszokhattuk, az ár nyomottabb mint az AAA címeknél. Amúgy nyilván a piacon elérhető legjobb stuff a témában, viszont ha te birtoklod a hivatalos licenszt és egyedül te gyártasz ilyen programot úgy azért nem nagy truváj.Pedig a görbe szépen haladt felfelé, most viszont inkább oldalirányba van kitérés: a vezetési rásegítés, az F2F, a LiveGP egy tök jó dolog, de a rivalizálás vicc, a grafikus engine majdnem pont ugyanaz, a kampány meg vicc. A hét pont meg ettől még jogos. Potenciál persze még bőven van a rendszerben és nagyon remélem hogy jövőre inkább előre lépkedünk mintsem a biztonságos oldalirányba.