Marvel's Midnight Suns teszt

Noha az ezüstvásznat (meg a streaming felületeket) egyértelműen dominálta és dominálja az MCU (Marvel Cinematic Universe), valamiért a videjátékoknál egyáltalán nem tapasztalható ilyen szőnyegbombázás. Pluszban amit meg is jelentettek, az finoman szólva sem lett jó - rád nézek Avengers. A renomén a bő egy éve tesztelt Guardians of the Galaxy ugyan sokat javított, de ez nyilvánvalóan messze nem elég az üdvösséghez. Pontosan ezért voltam nagyon kíváncsi a Midnight Suns-ra, mert papíron nagyon érdekes kombónak tűnt.

Fejlesztőnek azt a Firaxis Games-t kérték fel, akik elég komolyan letették névjegyüket a különféle XCOM anyagokkal. Igen, a körökre osztott, fedezéket használó, mikromenedzselő, átkozottul csaló és szemét XCOM-ra gondolok. Szóval adott egy eleve (valamilyen szinten) rétegjátékokra specializálódott kompánia, akik egy nem annyira ismert Marvel sztorivonalat kaptak, hogy ebből hozzanak ki valamit, ami jó lesz.Gondolom a pontszámot már megnéztétek, így simán le is lőhetem a poént: noha, főleg akkor, ha a képregényekért rajongsz és nem a blockbuster MCU filmekért. Ezt azért mondom, mert a készítők rendkívülien nagy alázattal álltak a projekthez és hihetetlen mértékű háttéranyagot nyálaztak át az igazán nagy rajongók kedvéért. Nem mellesleg sikerült egy teljesen csalásmentes, szórakoztató gameplay-t is összerakni közben.

Nos, Tony, ez egy roppant bonyolult kérdés

A történet középpontjában természetesen a HYDRA áll: Dr Faustus, a szervezet félőrült tudósa sikeresen feltámasztja a Lilith nevű kvázi ősgonoszt, hogy a segítségével végre átvegye a világ feletti uralmat. Doctor Strange, Vasember és Captain Marvel megpróbálják menteni a menthetőt, de nem elég, hogy a doki tornya odalesz, még el is rabolják Wanda Maximoffot a rosszfiúk.Világosan látszik hogy itt jóval többre lesz szükség, mint izomerőre és némi mágiára, ezért a derék Bosszúállók elvonulnak, hogy egyrészt a segítségét kérje egy másik szervezetnek, a Midnight Sunsnak, illetve hogy feltámasszák az egyetlen olyan embert aki le tudta győzni anno Lilithet -. Innen indul tehát a jó hosszú elbeszélés, mi pedig a vadászt fogjuk irányítani az idő legnagyobb részében (a bunyón kívül, ofkorsz). A fő történeti szál sajnos nem túl erős.Rengeteg Marvel elbeszélés van, ami lényegesen jobb ennél, de gondolom azért választották ezt, mert nincs még csontig rágva, plusz nem kevés radar alatti szereplőt be lehet így hozni. Ami miatt mégis működik az egész, az a rengeteg extra beszélgetés, érdekesség, titok, illetve maguk a karakterek. Az első hatalmas piros pontot itt ki is osztanám: sikerült az összes felsorakozott embert olyanra megalkotni,. Tony hozza a szokásos énjét, Pókember abszolút olyan, mintha valamelyik filmjéből lépett volna ki, de Robbie Reyes, az aktuális Ghost Rider mellett sem lehet csak úgy elmenni.

Na, vegyük szépen körbe őket

Ehhez nagyban hozzájárulnak a szinkronok, amik tényleg hiba nélküliek. Ahogy mondtam, a fő csapás alapvetően elég kiszámítható (pláne ha ismered a regényeket), de annyi kakaó van benne hogy azért érdekeljen, mi lesz a világ sorsa. Kicsit később visszacsatolok még a hősökhöz, amikor a különféle játékmechanikákról beszélünk, de most nézzük meg a külcsínt, amin már a trailereken is látszott hogy nem ez lesz a legerősebb pilon.Alapvetően azért komoly gond nincs, mert nyilvánvalóan jól áll a stuffnak a képregényes megközelítés: nem tűélesek a textúrák és nincs a végletekig kidolgozva senki, szóval ha valami, de ettől függetlenül a környezetbe remekül illeszkednek. Amikor viszont az Abbey-ben (a bázisunk) és a környező erdőségben grasszálunk, akkor azért felszalad a szemöldökünk. Sok helyen ölömnyi textúrák akarnak látóidegünk elé betüremkedni és hát valljuk be, már a PS3-ra kiadottAz átvezetők se bombasztikus CGI jelenetek, hanem a stuff motorjával készültek. Mivel a játék megjelent mind az előző, mind pedig a mostani generációra, valószínűleg ez valami kompromisszum. Technikailag viszont jó a szituáció. Néhány kisebb bugtól eltekintve stabilan fut az egész, ráadásul patch-ek szintén érkeznek, szóval ez rendben van. Amitől viszont az egész piszkosul szórakoztatóvá válik az maga a gameplay, amit két részre kell osztani. A második fél kissé bonyolult és lassan indul be, de idővel átlátjuk és megszokható.

Conchita, te vagy az?

Ha azt gondoltuk, hogy kapunk valami XCOM-ra hajazó dolgot csak szuperhősökkel, akkor ezt. Amikor bevetésen vagyunk, az adott lokáción látjuk mind a kiválaszott szereplőket, mind pedig az ellenfeleket - egyszerre három karaktert vihetünk magunkkal, viszont a legtöbbször az egyik szereplő adott., mert egy remekül átgondolt, akciókártyákra épülő szisztémát kapunk. Kezdeni mindig mi fogunk. Alul láthatjuk az elérhető paklit, amin a különféle mozdulatok láthatóak. Egy körben összesen három lapot játszhatunk ki, de van lehetőség kétszer új kártyákat kérnünk ha nem tetszeni egy-egy lap. Ezek amúgy magukért beszélnek: a bal oldalon látjuk a sebzést, középen egy csecse grafikát, alul pedig hogy milyen extra dolgot fog okozni.Utóbbit ne vegyük féllválról, mert a sikeres akció alapjai ezek helyes alkalmazása. Ilyen például a "Knockback". Ekkor ellenlábasunkat valamilyen irányba meg fogjuk lökni, amivel lehetőségünk van egyszerre akár két HYDRA katonát likvidálni, vagy belelökni egy szakadékba, esetleg egy generátorba, amitől lebénul egy körre. Rengeteg ilyen státusz van, nem sorolnám fel az összeset.

Ezt inkább nem is kommentálom

Szintén nagyon fontos, hogy az alap kártyák, amiket bal alul találunk. Az erősebb lapok aktiválásához természetesen össze kell gyűjteni valamennyit, ami aztán nullázódik is, de néhány hős irdatlan pusztításra képes ezekkel. Pluszban hozzá jön ehhez a taktikához a mozgás, illetve a környezeti elemek használata.Alapvetően egy körben egyszer tudunk átlibbenni egyik helyről a másikra, de ebben is van csavar: ha olyanunk van, akkor még meg is lökhetjük a latorokat, plusz életerő vesztést garantálva ezzel. Persze itt is játszik az, hogyha mondjuk egy robbanó hordónak dobjuk neki, akkor másokat szintén le tud tarolni a pukk. A pályán elszórva találunk majd dobozokat, asztalokat és nagyobb ládákat is.Ezeket kártyahasználati fázison kívül, hős pontokért cserébe aktiválhatjuk, komoly csapásokat kiosztva. Szóval nagyon mély a szisztéma, ráadásul a különféle támadások és képességek tökéletesen illeszkednek az adott karakter repertoárjába. Egyetlen dologért tudok morogni (egy kicsi):, mert például Magik és Ghost Rider nyeretlen kétévesnek tűnik Amerika Kapitány vagy Carol Danvers mellett - utóbbi Binary módja különösen kegyetlen.

Szasz Eddie, minden oké?

Az életünkre törő fogdmegek sajnos elg fantáziátlanok, ráadásul nem találkozunk túl sok variánsukkal. Kapunk főgonoszokat is, akik ellenben mocsadék erősek tudnak lenni. Nem elég, hogy néhány rossz lap kijátszásával pillanatok alatt begyalulnak minket ha nem vagyunk észnél, még az életerejük is meglehetősen magas, pluszban minimum egyszer teljesen vissza is töltődik. A nehézség egyébként jól be van lőve.Az alap Normalon már bőven van kihívás, de ahogy haladunk előre, tudjuk nehezíteni (nyilván plusz lootért cserébe), szóval mindenki meg fogja találni a számítását. És ugye nem úgy nehezít a cucc, hogy mondjuk 98%-al mellé lövünk, zsinórban háromszor. Ez lenne tehát a harc, viszont van egy másik, hatalmas szelete is a jétlknak, ami pedig bázisunkhoz, az Abbey-hez köthető. Minden reggel innen indulunk és igazából rengeteg dolgot csinálhatunk.. Reggel beszélgethetünk a többi szereplővel, fejleszthetünk mindent is, gyakorolhatunk meg persze kiválaszthatjuk hogy milyen misszóra induljunk el. Ezt egy terepasztalnál tehetjük meg egyébként - a program külön feltünteti hogy melyek azok, ami előrébb gördíti a sztorit és mik az általános darabok. Ezek teljesítésével értékes nyersanyagokat, infót, esetleg elemezhető műtárgyat nyerhetünk. És igen, mindennek nagyon fontos szerepe lesz és ez az a pont, ahol a legtöbb játékos kissé értetlenül fog állni, mert nagyon kuszán magyarázza el a jelentést a program.

Mondom tekílá, hosszú í-vel

Szóval, a Forge teremben elemezhetjük a missziókért járó tekercseket, amik új lapokat dobnak az adott küldetésben lévő szereplőknek. Kiválaszthatunk kettőt, amit aztán bele is keverhetünk a deckbe. Minden hős nyolc kártyát használ, ezeket variálhatjuk kedvünk szerint. Ugyanitt bökhetünk rá a "Research" lehetőségre, amik vagy magát az apátságot tunningolják, vagy pedig teszem azt, extra slotokat nyitnak meg a magunkkal vihető felszereléseknél vagy egy karakter bizonyos képességeit erősítik, satöbbi.A Hero Ops lehetőség infóért cserébe nyitható meg. Ilyenkor kiválasztunk egy karaktert akit elküldünk egy szóló misszióra - ő ilyenkor nem lesz bevethető, cserébe a következő napon (jó esetben) egy extrán durva lappal gazdagodik. Nem sorolnám fel az összes lehetőséget, mert akkor sosem érnék a teszt végére és még mindenképp beszélnem kell az Abbey körül lévő területről, amit kedvünk szerint fedezhetünk fel.Ez nem tartozik szorosan a fő csapásirányba, de irgalmatlan mennyiségű titok és érdekes háttérsztori várja, hogy feloldjuk. A megvalósítás dadog egy kicsit, mert, pluszban sokszor nem is tudjuk hogy igazából mit keresünk vagy mit kéne csinálni, de nagyon durván el lehet mélyülni ebben.

Az egyiknek ég a feje, a másik pirosan villog és még nem menekültök?

És akkor arról még nem is beszéltem, hogy a héroszokkal való interakció és beszélgetés milyen további lehetőségeket nyit meg - itt domborodnak ki igazán jól az eltérő jellemek, ugyanakkor az szintén igaz, hogy nagyon sok meglepően blőd párbeszédnek és eseménynek leszünk szemtanúi. Számtalan dolgot egyébként még csak meg sem említettem, mint például az elérhető, horrorisztikus mennyiségű, ilyen-olyan ruhát, maszkot, fejfedőt, színkombinációt amit kedvünk szerint cserélgethetünk mindenkinek, vagy a különféle klubbokat, pihenési és bondolási lehetőségeket.Én remekül szórakoztam a Marvel's Midnight Sunnal. Rendkívül összetett, addiktív és jól variálható a harc és a fejlesztés, jók a szereplők, érdekes a rengeteg háttérinfó, a bázisunk felfedezését meg hagyjuk is. Ugyanakkor külcsín szempontjából nem etalon, kissé sokáig tart amire átlátjuk a dolgokat és kerülhetett volna bele jóval több variációs lehetőség, már ami a célokat illeti. Pluszban a fő sztori sem túl erős. Nyakunkon az ünnepek és ha egy lyan cuccot keresel, ami több hétre képes lekötni, akkor szerintem jó helyen kopogtatsz.