Lego Brawls teszt

Lego játékokat alapvetően azért jó tesztelni, mert egy korrekt színvonalat (szinte) mindig hoznak. Pontosan tudod, hogy nem kell semmi észveszejtőre számítani, viszont amit beleraknak, az többnyire működik. Erre nagyon jó példa a nemrégiben megjelent The Skywalker Saga, ami újfent bizonyította ezt a tézist, nem véletlen röpködtek rá a kimagasló értékelések, többek között a mi nyolcasunk. Viszont minden családban van egy fekete bárány, ami a dán cég virtuális kivetüléseinél most lépett fel a porondra, jó nagy böfögés és pukkantgatás közepette.

Azt azért leszögezném, hogy a Lego Brawls szintén. Az LB egy Apple Arcade-re megjelent szösszenet (az almás telefonokra elérhető havidíjas szolgáltatás, benne egy kazalnyi szórakoztató cuccal) 2019-ben egészen jó kis móka volt pár perc erejéig. Marco is próbálta, szintén ugyanez volt a véleménye.Valamiért azonban úgy döntött a kiadó, hogy otthoni konzolokra is elhozza a címet mindenféle változtatás nélkül - a problémáink tulajdonképpen ezzel a döntéssel kezdődnek. Vajon milyen létjogosultsága van egy pár perces szórakoztatást kínáló portékának olyan áron, mint amibe egy teljesen kidolgozott, a budget szintnél magasabb program kerül? Nos, a végeredményt láthatjátok:

Üff, hol is vagyok?

Alapvetően egy multiplayer címről van szó, ahol két csapat néz farkasszemet egymással, és amolyan King of the Hill-szerűen egy területet kell elfoglalni majd megvédeni. Legalábbis ez az egyetlen olyan játékmód a kevés közül, ami valamilyen szinten élvezhető. Nem, hazudtam, igazából ez is rettenetes, a többiről nem is beszélve. Kezdésnél létre kell hoznunk egy új héroszt, majd a nevetséges tutorial után kezdhetjük is a "mókát".Amolyan Smash Bros szerűen esik egymásnak a két négy fős csapat, viszont az elkefélt mechanikának köszönhetően semmit sem fogunk látni az egészből. Nyomogatjuk az egyetlen gombot ami a támadásra szolgál, a káoszban próbáljuk kisilabizálni hogy mi is történik a képernyőn, aztán. Először nem akartam hinni a szememnek, hogy egy ilyet ki mertek adni (többek között) PS5-re. Nincs semmiféle visszajelzés, hogy akkor most betaláltunk, csökken az életerőnk vagy hasonló.Hiába tudunk két slotba extra támadásokat felvenni a különféle dobozokból, lövésünk sem lesz hogy mit kezdjünk vele. A mesterséges intelligencia totál gatya, szereplőnk meg néha random módon képes a pálya másik végébe repülni valamitől. Az egyetlen, amit pozitívumként meg tudok említeni az a hihetetlen mennyiségű motyó, amivel figuránk kinézetét variálhatjuk., ami nyilván totál nonszensz, de papíron remekül hangzik.

A postás, a rendőr, a villanyszerelő

Szóval ha órákat tudsz elmolyolni otthon azzal, hogy egy utcaseprő felsőtestre lovagi sisakot adj, majd ezt keretbe foglald egy pankrátor alsóval, akkor ezt a Brawls-ban már megteheted virtuálisan is. Hoppá, azaz csak tehetéd, mert jön a csavar: a legtöbb eszköz, legyen az testrész, sisak, fegyver vagy bármi egyéb, bizonyos szinthez van kötve, amitKomolyan mondom, előbb terelgetem a nem létező Sim-em egy komolyabb házibuliban, mintsem letoljak még egy menetet ezzel a cuccal. Oké, mivel jobb kedvemben vagyok, még azt megemlíteném, hogy ez ugye egy hivatalos Lego játék, így (majdnem) az összes licenszelt termékük megjelenik. Például ha olyanunk van, mehetünk a Jurassic Park-ba is, ami azért még mindig cool.A grafikára őszintén szólva nem nagyon tudok mit mondani. Elhiszem, hogy ez az egész egy tableten, vagy egy nagyobb telefon képernyőjén kifejezetten pofásan fest, viszont egy nagyobb tévén ugye más a helyzet. A színtiszta funkcionalitás lesz a jellemző: mindent látsz, mindent el tudsz olvasni, de igencsak erősen érződik hogy ez egy mobilokra készült alkotás. A képfrissítés folyamatos, nálam nem volt semmilyen technikai gikszer (a szerverekkel sem). Bár azért az megdöbbentő lenne ha akadozna a "nagyívű akció".

Persze haver, megyek

Azt hiszem, mindent elmondtam amit tudnotok érdemes a Lego Brawls -ról. Ahogyan említettem, az eredeti platformjaikon kifejezetten jópofa szórakozást kínálnak, de a konzolos változatok teljesen felejtősek. Egyrészt a nevetséges árazás, másrészt pedig a puszta tény, hogy mindenfajta változtatás nélkül kiadták. Ha nem tudsz élni nélküle, akkor inkább fizess elő az Apple Arcade-ra és ott próbáld ki (legjobb tudomásom szerint androidra nem elérhető), ezt a változatot pedig nagyon gyorsan felejtsük is el. Mindenkinek jobb lesz.