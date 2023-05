LEGO 2K Drive teszt

Hiába voltam nagy legós a múltban, valamiért ez a hobbi nekem mindig is olyannak számított, melyet nem lehet a virtuális világban adekvát módon visszaadni. A teljes élményhez, bizony, fogni kellett az elemeket, és élőben látni a végeredményt, ahogyan az a szekrényemről visszatekint rám. Legalábbis szerintem. Persze a vélemények megoszlanak, és valami mégiscsak lehet a legós videojátékokban, számtalan készült már belőlük 1995 óta.

Mai tesztünk alanya is egy ilyen alkotás, melynek, ráadásul, az autóversenyzés áll a középpontjában, úgyhogy talán már látjuk, hogy kreativitásunkat mibe ölhetjük majd bele.Azonban a Lego 2K Drive , ebből kifolyólag a tesztidőszak duplán olyan szórakoztatóan telt, hisz nem csak kocsiösszerakással múlathattam az időt, de aztán rögtön versenyezhettem is vadiúj verdámmal, majd miután utolsóként végeztem a futamban, toltam is vissza a garázsba, átgondolni a dizájnt.A szólójáték története rendkívül egyszerű: van egy bajnokság, nekünk pedig nyernünk kell azon. Ám nem lehet csak úgy a semmiből benevezni erre a nagy kupára, hanem először kisebb versenyeket kell áthidalni, riválisokat legyőzni és kiegészítő feladatokat teljesíteni.

Most épp a varázslatos, repülő, vízi izét láthatjuk a természetes élőhelyén... a levegőben.

A világ, melyben találjuk magunkat, több városból áll. Mindegyik. Ezen lehetőségek összesét érdemes legalább egyszer kipróbálni, ugyanis ezek által szert tehetünk pénzre és XP-re. A pénz haszna egyértelmű: ebből tudunk új kocsikat, karakter-megjelenéseket és alkatrészeket vásárolni.A tapasztalati pont (értelemszerűen) a szintlépéshez kell, mely elengedhetetlen a haladáshoz, mivel a később versenyeket csak egy meghatározott szint elérése után érhetjük el. Továbbá rangot is léphetünk, ahogy haladunk a szintlétrákon (C, B, A (basszus, mint a magyar üzletlánc)), melyek amellett, hogy növelik a főértékeinket (ezekről lentebb), úgynevezett "Perk" helyeket is megnyitnak.Ezek a "Perk"-ek kisebb bónuszok, melyekből(attól függően, mennyi "Perk slot" van megnyitva). Ilyen kiegészítéseket ugyancsak versenyek, illetve különféle feladatok teljesítésével szerezhetünk. Az egyébként sokszínű megmérettetés-hullám, mely várja a merész játékost, próbára teszi virtuóz járműképességeinket legyen szó terepről, aszfaltról, avagy vízről.

Minőségi, a Lego Movie-ra hajazó átvezetőkkel van megspékelve a történetmesélés.

Igen,, melyek között dinamikusan váltogat a rendszer, attól függően, hogy épp milyen környezetbe csúszunk át. Egy ugratás után a vízben landolnánk? Járgányunk átvedlik csónakká. Kiérkeznénk földútra? Terepjáró lesz alattunk. A betonutakon pedig egy versenyautóvá változik át gépünk.Ezeket a kocsi-fajtákat a menüben szabadon lehet csereberélni, csak úgy, mint a megjelenését karakterünknek, legalábbis a megnyitott opciók keretein belül., változatosak, és ugyan nem a legkönnyebb megtalálni a legjobbakat, de legalább mindenki fog tudni találni a stílusának megfelelőt. A négy attribútum, mely meghatározza egy jármű teljesítményét a maximális sebesség, a gyorsulás, az irányíthatóság és a struktúra.Ebből az első három egyértelmű, az utolsó viszont érdekes, ugyanis ez olyan tipikusan legós. Autónk szét tud esni, ha elégszer megyünk falaknak, vagy túl sok támadást kapunk be rivális sofőröktől., míg újraterem az autónk, és ismét felhörrenünk a megfelelő sebességre.

Minijátékok is előfordulnak, feldobva így az állandó versenyzés dinamikus állóvízét (wat?).

Így a versenyek némi Mario Kart-os beütést is kapnak, ugyanis ahogy haladunk a pályákon, különféle, úgynevezett powerup-okat szedhetünk fel. Ezek nagyrésze offenzív természetű, mint például a rakéták, a festék-gépágyú, az elektromágneses hullám (EMP), vagy a pókháló, azonban a legjobbat, a szellem-képességet, nem lehet támadásra használni, ugyanis segítségével keresztül tudunk menni az ellenfeleken és sebezhetetlenné válunk.Ezekre szükségünk is lesz, csak úgy, mint a jól megfontolt ugratásokra, a "drift"-elésekre és a turbó-ellövésekre, ugyanis. Ha pedig nem sikerül az első helyen végezni, akkor kezdhetjük újra az egészet; csak győztesként tudjuk folytatni a történetet.Az ugratások, a Maro Kart-tal ellentétben, nem adnak sebesség-pluszt, azonban segítségükkel ki tudunk kerülni akadályokat, lassító pályarészleteket és felénk érkező támadásokat. A turbó ilyenkor, a levegőben is, működik, így ilyenkorra is érdemes tartogatni, mivel repülés közben lassul a gépünk. Ez a turbó-mérce, egyébként, magától regenerálódik, ám, ha drift-elünk, akkor jelentősen felgyorsul a procedúra.

A már megnyitott verdákat szabadon lehet formálni.

A versenyek mellett más feladatok is várnak ránk a nagyvilágban. Ezek több kategóriába esnek, változó nehézségűek, és van, amikor nem is kell versenyeznünk, hanem csupán össze kell szednünk például delfineket, melyeket felkaptak forgószelek, vagy vissza kell rugdosnunk a vadnyugatról ismerős gazgolyókat egy tározóba, de találkozni fogunk fellázadt robotokkal, illetve UFO-lényekkel is.A játékról lerí a komolytalanság, ám nincs ezzel baj, hisz erre épül az egész rendszer. A városokban nyugodtan rombolhatunk, elüthetünk bárkit; úgyis visszakerül minden és mindenki a helyére legyen szó emberről, állatról vagy épületről. A karakterek próbálják poénokkal oldani a világ és a történet abszurditását, ám ez nem sikerült a legjobbra sajnos.Mivel Lego játékról van szó, ezért a versenyzés és a feladatok teljesítése mellett, nagy hangsúlyt helyeztek a készítők az építésre. Rengeteg bázis és építőelem áll a rendelkezésünkre, melyekhez hozzájönnek a megnyitható kockák is, melyek a szóló kaland folyamán szerezhetőek meg. Az építés felülete viszont nem a legintuitívabb, és az elemek forgatása és lerakása nem ment mindig olyan flottan, mint reméltem volna.

A rendszer magától vált át a megfelelő kocsira, tereptől függően, bár ezt a funkciót ki lehet kapcsolni.

A szabad építkezés mellett leírás alapján is összerakhatunk bizonyos járműveket. Ez a procedúra igazából csak arra jó, hogy egyrészt lássuk, miként is vannak felépítve a már megnyitott kocsik, illetve arra, hogy inspirációt szerezhessünk és kicsit meg is mókolhassuk, jobbá, avagy rosszabbá téve így az eredeti gépet.Mindent összetéve egy meglepően szórakoztató játékot kaptunk a Lego 2K Drive személyében. Ugyan előfeltétel, hogy a játékos ne bánja a rengeteg gyakorlást, mely elengedhetetlen a sikerért, de ha ezen túltettük magunkat, akkor a millió gyűjthető csecsebecse összeszedése, illetve a kihívások arany szinten való teljesítése. És akkor az építgetésről nem is beszéltem, mely egymaga rengeteg időt el tud venni.

Ő Salamon, a Paci. A Répák Réme, a Patás Parkőr, az Útrapiszkítás Ura.

Hátrányként, a versenyek nehézsége mellett, a technikai malőröket lehetne említeni. Helyenként csúnya beakadásokat produkált a játék, no meg néhány alkalommal a "hitbox" nem akart működni egy járműnél, avagy akadálynál (ami annyit tesz, hogy hiába értem hozzá egy mozgatható valamihez, egyszerűen átmentem rajta és nem is mozdult az a valami).A prezentáció megfelelő, de azért ne várjunk borzalmasan részletes, avagy élethű grafikát egy Lego alkotástól. Ezt ellensúlyozza a szinkronszínészet, nem is kicsit; mindegyik karakter a világhoz tartozónak érződik, a színészek pedig nagyon szórakozhattak a felvételek közben; a lelkesedésük nagyon gyorsan meg tudja fertőzni a játékost.Az árcédula kicsit ijesztőnek tűnhet, de, ha a negatívumokat el tudjuk engedni, ráadásul nagy Legósok vagyunk, akkor mindenképpen megéri beszerezni eme alkotást. Egy szolid alapokon nyugvó játékkal látott el minket a Visual Concepts csapata, mely rendkívüli hatékonysággal le tudja az "áldozatát" ragasztani kimeríthetetlen építési lehetőségekkel, illetve botrányos mennyiségű versenyzéssel és kihívással.