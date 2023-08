F1 23 teszt

Az F1 játékok valahogy mindig képesek voltak kiemelkedni az évről évre megjelenő cuccok közül. Ez lehet, hogy a Codemasters irgalmatlan rutinja miatt van, esetleg az EA szabadabb kezet ad a fejlesztőknek mint a többi címnél, nem tudom, de az biztos, hogy az esetek nagyobbik felében az élmezőnyben vannak. Persze ez alól nyilván erős kivétel a tavalyi rész, de azt szerintem még maguk a fejlesztők is szeretnék minél hamarabb sírba tenni.

Igazából a 22-es epizódból szinte semmi sem sült el jól. Az F1 Live-ot inkább hagyjuk, az állítólagosan "megreformált" vezetési modell szerintem minden wannabe sofőr rémálmaiban jön elő, de a körítésben sem volt sok köszönet. Innen nyilván nem nehéz valami használhatót csinálni, de azért az legalább látszik, hogy igyekeztek a Kódmesterek és valami olyat kiadni, ami méltóbb a nevükhöz. Igazából három kvázi új pillért került a rendszerbe és én is ezek köré fogok építkezni: aNoha egyik sem reformálja meg a műfajt vagy hoz haza nekik GotY trófeákat év végéről, azonban a műfaj rajongói elégedettebben dőlhetnek hátra mint tették azt 2022-ben. Természetesen a külcsínről meg a technikai oldalról is szót ejtek, bár ott igazából nincs érdemi fejlődés, de majd visszatérek ide később. Annyi előnye mindenképp van a később megjelent tesztnek, hogy van előttünk egy átlag pontszám, amivel ebben az esetben közepesen értek egyet. Ráadásul ahogy böngésztem a kommentek között, az olvasók nagyon sok jogos pontot vetettek fel amit nem értettek.

Magányos az útja a cowboynak

Értekezésünket kezdjük is a kvázi sztori móddal, a Braking Point 2-vel. Ez ugye anno a 21-es részben debütált és egy fiktív pilóta, Aiden Jackson kalandjait mutatta be. Alapvetően nem váltotta meg a világot, de jól volt összerakva és minden testidegenség ellenére jól fogadta a szakmai zsűri valamint a rajongók is.Nyilván ebben nagy szerepett játszott a streaming platformos Drive to Survive brutális sikere, de ne vegyük el az érdemet a készítőktől, mert többek között én is nagyon jól szórakoztam vele. Nos, amire nem gondoltam volna, hogy irgalmatlan erőforrásokat allokálnak a folytatásnak és. Az első rész nagyjából Jackson és a visszavonuló, holland Akkerman közötti konfliktust dolgozta fel, míg a folytatás ennél lényegesen jobban, szebben bővíti a kört.Megjelnik egy új, tizenegyedik csapat (Konnersport), jön hősünk igazi nemezise, Devon Butler és egy sor nem várt fejlemény színesíti az elbeszélést. A szereplők, a sztori pedig remekül van összerakva. Ez olyan szinten igaz, hogy azon kaptam magam, rendesen elkezdtem izgulni hogy most akkor kivel mi is lesz. Persze a legtöbb csavar előre sejthető, de ettől függetlenül jó a tempó, szimpatikusak, motiváltak a karakterek én pedig többet nem is kívánhatok ettől, hiszen azt ne felejtsük el hogy ez továbbra is a hivatalos F1 versenyjáték.

A kislábujjammal fogom leszedni rólad a hacukát more!

Nagyjából 8-10 óra alatt abszolválható az egész, illetve maga a formátum sem változott sokat. Összesen 17 fejezetre van osztva és nem teljes futamokat, hanem csak egy bizonyos részét kell teljesítenünk, különféle objektívákkal megtámogatva. Ami szintén újdonság, hogy túlteljesítés esetén extra válaszopciókat kapunk mind az újságírói válaszokra, mind pedig saját csapatunkkal való kommunikáció esetén.Nyilvánvalóan nem befolyásolja semmilyen formában a cselekményt, mert az teljesen lineáris, de ettől függetlenül új infókat nyerhetünk ki így, plusz az extra célok sosem ártanak. Technikailag úgyszintén sikerült szintet lépniük itt. Rendkívül sokat fejlődött az arcok animációja (volt honnan), illetve nekem valahogy összeszedettebbnek tűnt az egész, mint a két évvel ezelőtti iterációban volt. Összefoglalva: ha kedvelted az eslő részt vagy a DtS-ot, akkor remélem már be is ruháztál rá, imádni fogod - és őszintén remélem hogy ez jó példa volt a nemsokára megjelenő NBA 2K24-nek, amitől már előre tartok ebből a szempontból, nagyon mélyre sikerült ásnia magát.Oké, ez volt tehát a szingli kampány, de lássuk, mit kínál még a program a tekintélyes pénzmagért cserébe. A másik pillér, amit a bevezetőben említettem, az az F1 World. Ez a csúf emlékezető F1 Live romjaira épült és valóban. Kezelhetjük ezt amolyan második karrier-módnak, már csak azért is mert itt bizony egy spéci verdát fogunk használni amit máshova nem vihetünk át.

Napfény, pálmák, Miami, Ózd

Amellett, hogy a legtöbb elérhető játékmódot ide pakolták át, kapunk egy félig-meddig live service dolgot is napi-heti-havi kihívások formájában. Ezek gyakran rotálódnak és mind egy játékos, mind pedig multiplayer kihívások vannak benne. Ezek teljesítésével rengeteg új és extra tárgyat vagy csapattagot nyithatunk meg, ráadásul olyan színkódokkal jelölik az alkatrészek ritkaságát, mint mondjuk a Borderlands vagy Diablo esetében szokták.Igen, a verdánk is lépegetheti a szinteket, aminek például az az értelme, hogy ha teszem azt egy futamban nekünk van a legmagasabb szintünk, akkor a pole is a miénk, így biztosítva nagyobb esélyt a győzelemre. Nyilván szokni kell a dolgot,. Illetve az is benne van a pakliban hogyha nagyon bejön a játékosoknak ez a formátum, akkor bővítések, fejlesztések érkeznek majd hozzá. Meglátjuk.Egyébként a többi játékmód semmi sem változott a rosterek frissítésén kívül, szóval ezt mindenképp mérlegeljük vásárlás esetén. A harmadik nagyobb újdonság-pilon pedig a Precision Driving, ami szerencsére visszahozza a normális kezelhetőséget. Pontosabban nem csak visszahozza, hanem tovább is fejleszti, aminek a végeredménye rendkívül szórakoztató kezelhetőség.

Itt még mindenki békés

- most azonnal reagálnak a legfinomabb mozdulatokra is a kocsik, de a kigyorsításnál sem kell rettegni attól hogy nyomunk egy hirtelen szaltót. Ha paraméterezzük a vezetési élményt akkor érezhető a változtatás azonnal, szóval tényleg nagyon figyeltek arra hogy azt a bizonyos csorbát eltüntessék.Tehát az élmény nagyon jó - halkan jegyezném meg, hogy azért hasraesni nem kell mert igazából annyi történt hogy kvázi. A végeredmény ettől még jó, úgyhogy lehet bőven örömködni. Technikailag, ahogy említettem, sajnos túl nagy fejlesztések nem történtek. Azt le kell szögezni, hogy továbbra is kategóriája legjobbja, de úgy, hogy nálad van az összes hivatalos licensz, azért ez nem akkora truváj. Annak ellenére hogy a program elérhető last genre, vannak szegmensek ahol tényleg az állunk fogjuk keresgélni a részletességtől.Ilyenek nyilvánvalóan a járművek, a pályák meg a bevilágítás - ez kérdés nélkül elsőrangú, teljesen mindegy melyik verziót nézzük. Ezzel szemben a közönség és néhány tereptárgy olyan görényül fest hogy minden egyes alkalommal kirángatnak ebből az illúzióból. Itt úgyszintén érvényes az, hogy várhatóan akkor történik nagyobb ugrás a külcsín tekintetében, ha a PC/PS5/Xbox Series-re koncentrálnak és elengedik a korábbi konzolokat.

Jó a kilátás. Bocs, nem ide

Ez lenne tehát az F1 23 . Egy abszolút korrekt, új rész remekül sikerült szingli kampánnyal, visszahozott és fejlesztett vezetési élménnyel, valamint egészen friss szeleket hozó F1 World eventekkel. Minden más azonban maradt a régiben, és itt inkább a 21-re gondolok mintsem a 22-re, azt szerintem mindenki el akarja felejteni, ami lehet jó meg rossz, nézőpont kérdése.Ami biztos, hogy jövőre ez már nem lesz elég és az F1-et is utólérte az évenként kiadott stuffo rákfenéje. Persze lehet polírozni meg ilyen-olyan mondvacsinált "újdonságokat" beletenni, de szerintem a gamer társadalom nem fog könyörületet mutatni. Reméljük ez nem így lesz és egy szórakoztató alkotással lesz dolgunk, de addig is itt van nekünk Aiden meg a kompániája.