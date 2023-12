EA Sports UFC 5 teszt

Ezévi utolsó játéktesztünkben valamennyire ismeretlen vizekre evezünk, ugyanis a GC hasábjain nem nagyon találkoztunk még UFC játékkal. Természetesen ölre mentünk Gargával azon, hogy melyikünk nem akarja tesztelni és a végén olyan érveket hozott fel (nagyi meg macska meg mindenféle étel, bele se menjünk) amik előtt kénytelen voltam meghajolni, így rám hárult a feladat, hogy bemutassam nektek az EA Sports UFC 5 -öt. Ami bizonyos szempontból meglehetősen kellemes csalódás volt.

Szóval az EA Sports tisztességgel belehúzott a diverzifikációba. A portfóliójukban megtalálható a foci, a jégkorong, a különféle autós okosságok, NFL és persze jelen tesztünk alanya, az UFC is. Míg az előbbiek fő jellemzője, hogy az évről évre megjelenő formátumba esnek, a verekedős cucc- tesztalanyunk elődje, az UFC 4 ugyanis bő három éve jelent meg, ami meglepően bőkezű időintervallum, ismerve a mai trendeket.Ráadásul a negyedik etap meglehetősen jól teljesített mind a kasszáknál mind pedig a zsurnalisztáknál, így ugyanaz a csapat ügyködött ezen a részen is, ami meglepő námber kettő. Mivel nem teljesen voltam képben, ezért gyorsan mentem pár kört a 2020-as verzióval majd pedig gonoszul kacagtam, mert azt hittem, hogy le tudom annyival rendezni a tesztet, hogy "minden ugyanaz, csak pár apróság változott, hét pont". Nos, tévedtem.

Csak két srác, akik megélik a pillanatot

Az van ugyanis, hogy rendkívül sok, apró dolgon fejlesztettek, viszont ezek a végén szépen összeadódnak, így. Elemzésünket kezdjük is rögtön a külcsínnel, mert itt meg merte lépni azt az EA, amit máshol nem:. Már az előd sem volt csúnyának nevezhető, de itt érhető tetten talán a legnagyobb ugrás.A bunyósok mozgása sokkal simább, folyékonyabb, míg a kidolgozottságuk lényegesen magasabb - az egyik marketinges szerint összesen 64 ezer különféle sérülés kombináció hozható össze csak az arcon (!!!), amin először nyilván nagyon jót nevettem, de a játékkal eltöltött idő alapján mégis azt mondom, hogy simán elhiszem. És igazából ez az egyik nagy újdonság - bevezetésre került az úgynevezett "doctor stoppage". Pont, mint a való életben, ha túl sok ütés vagy rúgás éri bizonyos testrészeket, egy doki bepattan az oktagonba, megvizsgálja a delikvenst és eldönti, hogy bunyóra kész állapotban van-e vagy inkább jöjjön a törcsi.És ez itt is így lesz, mert ha túl sok ütést nyelünk be ugyanarra a testrészünkre, akkor, amit ideig-óráig lehet kezelni, de meg kell változtatni a stratégiánkat, mert ha tovább nyeljük a pofonokat, akkor bizony simán le fognak léptetni minket. Egyébként valóban eszméletlenül részletes minden a harcosokon. Javították/átdolgozták az ütéseket, rúgásokat meg a fojtásokat is. A fluiditás mellett valahogy elérték azt, hogy egy-egy pusztító kombóba én is beleremegtem a kanapémon, szóval valóban van erő bennük, már szemre is.

Ebbe belenéztél, haver

Tehát rohadt jól néz ki, de azért: nem mindig ott sérülünk, ahova csapunk, néha eltűnik a másik testében az öklünk, satöbbi. Tényleg nem vészesek, meg jönnek a patch-ek is, szóval ez csak amolyan zsörtölődés a részemről. A tartalmat külön kell választanunk online és offline szegmensre, mert a játék is külön kezeli őket.Ahogy lenni szokott, természetesen a Carreer teszi ki a net nélküli mókának a nagyobbik részét. Alapvetően jól van felépítve ez a szegmens, ugyanakkor nem veheti fel a versenyt sem a FIFA vonatkozó részével, sem pedig a 2K-hez tartozó MyCarreer-rel sem. Leginkább az NHL vagy MLB-hez tudnám hasonlítani. Alkotunk egy karaktert (vagy importálunk), akivel végig kell verekedni magunkat a ranglétrán. Ennek a módnak az eleje a kvázi tutorial is egyben, ahol nagyon pöpecül bemutatják a lehetőségeket. Abból pedig lesz jópár, mert ahogy a való életben, úgy itt is meg kell tanulni a földharcot, a feszítéseket, a különféle kéz-láb kombókat, védekezést, satöbbi.Először (kis túlzással persze) a hátsó kertben meg az alagsorunkban mutatjuk meg a nagyinak és anyunak, hogy milyen kemények vagyunk, aztán ahogy nyerjük a meccseket, úgy kapunk egyre komolyabb lehetőségeket. Két összecsapás között természetesen edzenünk, alapoznunk kell. Először csak egy hetes lehet a tábor, míg a későbbiekben egészen hat hétre tudjuk nyújtani. Értelemszerűen érdemes a minél komolyabb felkészülést preferálni, mert például egy-egy összecsapás után komoly mértékben be tud zuhanni az állóképességünk, amit így tudunk visszaszerezni.

Tiszta Mortal Kombat

Ezen időszak alatt hívhatunk más bunyósokat egy kis gyakorlásra, szerződtethetünk nevesebb alakokat, hogy ellessük a mozgásukat, de ha feltámadna a lelkünk mélyén szunnyadó McGregor, akkor jó kis hajcihőt keríthetünk a következő meccsünk elé. A trükk ellenben az, hogy. Ha csak szparringolunk valakivel, az negyven kredit, míg egy másik profi meghívása ötven plusz egy kis helyi valuta.Tehát van egy kis menedzser része is, mert az erőforrásainkat szépen be kell osztani. Nyilván el is herdálhatjuk, csak úgy meg nem jutunk egyről a kettőre. Ami a gond ezzel a móddal, hogy. Ezt érezték a fejlesztők is, így egy idő után például az edzőmeccseket, kesztyűzéseket már letolja helyettünk a gép, mi meg fókuszálthatunk a meccsre. Ettől még persze unalmas lesz, de nem bliccelhetjük el.A másik elérhető, új offline mód az úgynevezett Fight Contracts. Nagyjából ez lenne a challanger mód, ahol előre meghatározott körülmények között kell győzedelmeskedünk. Összesen négyszer próbálhatunk meg minden ilyet és ha nem sikerül negyedszerre sem, akkor ugrik mind az opció, mind pedig az érte járó jutalom. Figyelő tekintetünket vessük az online lehetőségekre, mert itt szintén van pár, jó irányba mutató változás.

Másszá má le rólam more

Ami furának tűnik, hogy itt is létre kell hoznunk egy harcost, akivel semmilyen átfedés sincs az offline másával. Ez elsőre furának tűnhet (grindfesztivál, helló), viszont a döntés mögötti érv valid, azaz el akarták kerülni, hogy valaki a szénné tápolt Herkulesével megy megbüntetni a kicsiket a neten. Ugyanúgy szépen fejlesztenünk kell legényünket, lépegetni a ranglétrán, aminek az eredménye az, hogy valószínűleg nem fogunk találkozni két ugyanolyan stílusú ellenféllel, ami meg jót tesz a szavatosságnak.A Ranked mód marad, ahol meg a különféle súlycsoportokból választhatunk létező figurákat és egyből mehetünk a mélyvízbe. Itt a legnagyobb dobás az úgynevezett Blitz, ahol naponta változó szabályok mellett kell végig vernünk pár embert. Például csak rúgásokat használhatunk, minden menet egy percig tart, estébé.Szóval, ahogy látjátok, egy tisztességesen összerakott darab lett az EA Sports UFC 5 . Igazából benne van minden, amit a korábbi részekben látni lehetett, de pár dolgot tovább gondoltak, néhány elemet módosítottak, amitől nagyon frissnek érződik az egész. Ehhez jön hozzá a valóban nextgen külcsín, az eredmény pedig egy remek játék. Az ellenben továbbra is igaz, hogy kicsit a rajongóknak készült, szóval valamennyire szeretned kell a zsánert. Viszont, ha ez így van, akkor egy remek stuffot tudsz bezsákolni.