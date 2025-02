Civilization VII teszt

Sid Meier's Civilization; egy cím, mely ismerős fiatalnak, öregnek, mindenkinek. Kétség sem fér hozzá, hogy eme franchise a világ egyik legismertebb stratégiai sorozata, mely 1991 óta veszi el a rajongók éjszakáit a "Csak... még... egy... kört..." szlogennel.

Jómagam a negyedik résszel indítottam valamikor gimnáziumban, akkori jóbarátommal tolva ugyanazokkal a beállításokkal, ő mindig a rómaiakkal, mert azok túl erősek voltak, én pedig véletlenszerű civilizációkkal, mert lövésem sem volt a játékhoz. A harmadik és az ötödik résszel túl sok kört nem vesztegettem el, ám a hatodik epizód volt az, mely ismét visszarántott a Civ mániába, és tartott fogva szolidan egészen mostanáig.Szinte mindent láttunk már, amit egy ilyen játék nyújtani tud nekünk, ezért nagyon kíváncsi voltam, hogy a Civilization VII miként fogja ezt a meggyőződésemet romokba dönteni. Mint sajnos kiderült, semennyire, azonban a Firaxis készítőcsapatának a DNS-ében van a minőség (A Gamechannel-hez hasonlóan... szóvicc), így még,, és ez a Civ sorozat legújabb epizódjával sincs másképp.Azonban mégis csalódnom kellett miután csupán a harmadik nekifutásra sikerült egy partit befejeznem. Ez a játék elég sokat merített a Humankind-ból, és ez egyszerre sült el jól és rosszul is. Sok aspektusa a játéknak teljességgel preferenciafüggő, azonban van ráció az internetet ellepő megosztó véleményekkel is, és végső soron bizony van néhány elég egyértelmű probléma Sid Meier legújabb üdvöskéjével.

A hadurakban, vagy katonai vezetőkben gyűlt össze a harcászati XP-szerző rendszer.

Kezdjük a játék létrehozásával, mely egy. Huszonegy vezető és harminc civilizáció áll a rendelkezésünkre, egymástól majdhogynem teljesen függetlenül. Ez az első Humankind-os hasonlóság: a civilizációnk korváltásnál dinamikusan változik, és a vezetőnk nem kötődik egy néphez sem technikailag. Így például II. (Nagy) Katalin, aki köztudottan az egyik, ha nem a leghíresebb orosz cárnő volt, fittyet hányhat a történelmi valóságra, és mondjuk a Porosz Birodalom élére kerülhet a harmadik korban (és végül is a hölgy német származású volt szóval...).A játék három korból áll, ha egy teljes partit akarunk lenyomni (újabb visszalépés), de bármelyik kor elejéről kezdhetünk játékot, ha nincs kedvünk vagy időnk egy hosszabb menetre., melyek közül csak a játék kreálásnál választhatunk szabadon. Ha parti közben történik korváltás, akkor különleges mérföldkövek elérése szükséges, hogy bizonyos civilizációlehetőségeket megnyissunk. Kettő azonban minden vezetőnek alapvetően megnyílik, elkerülve a beragadást, ha nem sikerült rendesen mérföldköveznünk.Tehát ahogy haladunk korról korra, úgy fog változni a népünk. Például kezdhetünk az egyiptomiakkal, akik aztán mongolokká, majd végül oroszokká válhatnak, ami lássuk be, eléggé szürreális érzetet kelthet egyes játékosokban, de végső soron a Humankind is így dolgozott, és ott nem volt ez baj. A különbség mondjuk az volt, hogy ott sokkal gyakrabban váltott identitást a népünk, nem csupán kétszer, mint itt.

Minden kor végefelé megtalál minket egy krízis helyzet. Például egy járvány. Fincsi.

A játékkészítés harmadik és egyben utolsó fázisa a nehézségről, a játék sebességéről, a térkép típusáról és annak a méretéről való döntés. Sajnáltam, hogy, melyeken keresztül meg tudtam érteni, hogy a nehézségi szintek, vagy a térképtípusok pontosan mit is takarnak, ráadásul pályaméretből is csupán három van, annak típusából pedig egy félének körülbelül hat iterációja. Ejnye, én meg Pangeát akartam játszani egy hatalmas térképen, sok társnéppel; így jártam.A játék magva szerencsére nem változott: továbbra is(kaja, kalapács, pénz, kultúra, tudomány, boldogság, befolyás), illetve az előállított specifikus nyersanyagokra nem kell többé külön épületet felhúzni, hanem elég kijelölni, hogy arra a mezőre akarjuk rápakolni népességünket, ami után azonnal meg is kapjuk az azon kuksoló anyagot.Minden egyes alkalommal, mikor nő a városunk, ki kell választanunk egy megművelt mezőt. Ilyenkor nemcsak elfoglalják embereink azt, hanem a körülötte lévő mezőkre is kiterjed a városunk határa (culture bomb, aki ismeri eme terminológiát a Civ VI-ból). Így lehet területre szert tenni, és többé. A tech-ek most a legtöbb esetben egységeket, épületeket, csodákat, diplomáciai akciókat és törvényeket nyitnak meg.

A csodák felépülésének animációja egy látványos, részletes video helyett 4-5 képből álló diavetítéssé csökkent.

Ugyanez a helyzet a civic-ekkel is, melyek a kulturális szintjét mutatják a civilizációnknak. Sokkal kevesebb tech és civic is van a játékban azelődhöz képest, de ezt ellensúlyozzák a második szintjei a legtöbb kikutatható fejlesztésnek. Hogy lássátok miként is néz ez ki:. Ezekből 12-nek van egy második szintű opciója is, így összesen 27 tech van, de csupán a feléhez kellett neveket keresniük a készítőknek. Roppant találékony megoldás.Lássunk egy példát: van a Hajókészítés tudománya (Shipbuilding), mely megnyit kettő új legyártható hajótípust, egy új épületet és két állandó bónuszt is. Ennek van egy második szintje (Shipbuilding II), melyet a játék egyébként "Mastery"-nek nevez, mert gondolom a "Rank II" kicsit béna megnevezés lett volna. Minden tech-nél és civic-nél "Mastery" a neve a második szintnek., viszont a játék a kutatásoknál némi borsot tör az orrunk alá, ugyanis nem mutatja, hogy pontosan mennyi tudományba, vagy kultúrába kerül annak a megszerzése, csupán, hogy mennyi körig tart, megnehezítve így az előre való tervezést, főleg, mikor választanunk kell, hogy egy egyszeri tudományos bónuszt vagy kulturálist kapjunk bizonyos események következtében.

A sok kicsi bónusz nagyon sokra megy.

A városok rendszere is kapott frissítést. Immáron egyszerű településként indul minden, ami nem a fővárosunk., mert épületet és egységet kizárólag aranyért lehet venni náluk, mert az összes kalapácsot arannyá alakítják, a kaját pedig szétszórják a körülöttük lévő városok között. Ugyancsak aranyért lehet felfejleszteni ezeket a termelő településeket igazi városokká, melyekben a kalapács rendesen felhasználásra kerül, illetve világcsodákat is fel lehet húzni bennük, plusz a boldogságtermelés is nagyobb lesz. Ez pedig fontos az újonnan megjelenő boldogság mérce miatt.Ez a vigyorgó fejként látható mérő az összes városunk boldogsághozamát nézi, összeadogatva a pluszokat és mínuszokat. Boldogság minden körben termelődik, csak úgy, mint a tudomány vagy a kultúra, és bizonyos mennyiségek elérése után. Ez tíz körig tart, és bónuszokat kapunk kettő termelésfajtára, melyet a kor elején határoztunk meg az államformánk kiválasztásával.A boldogság nem csak az ünnepléshez fontos, hanem. Ameddig nincs mínuszban, addig minden oké lesz, és tulajdonképpen ennyit elég tudni. A boldogság mellett a befolyás pontérték is relatíve újnak számít, melyet diplomáciai akciókra lehet elkölteni. Kezdeményezhetünk megállapodásokat más civilizációkkal, szankciókat róhatunk ki rájuk és kémkedéses akciókkal is irritálhatjuk őket. Továbbá befolyással lehet független városállamokkal barátkozni és hűbérurukká válni idővel.

A szociális kártyák korváltásnál ugyancsak nullázódnak, és fejlesztések után töltődik fel velük egyenletesen a tartalék.

A városállamok rendszere is kapott némi újítást, ami egyszerre jó és rossz is., hanem egy több körös ismerkedési folyamatot tudunk elindítani egy adott befolyáspont elköltésével. Az időt lehet még több pont rááldozásával csökkenteni, de ez minden egyes költés után exponenciálisan drágul, így nem feltétlenül érdemes belenyomnunk az összes pontunkat. Amint hűbérurává váltunk egy városállamnak, akkor egy adott ideig biztosan a mienk marad, nem lehet elvenni tőlünk, és egy általunk választott bónuszt is kapunk.A baj itt azzal van, hogy, ugyanis hiába állunk rá a város mezőjére, semmi sem történik. Ráadásul embereket is tud termelni ettől függetlenül, így ha például egy ellenséges hozzáállással indító városállam terem mellénk, akkor rá vagyunk kényszerítve, hogy összebarátkozzunk vele, különben végtelen katonai piszkálódást leszünk kénytelenek elviselni.Ha akarjuk, akkor még több befolyásért a birodalmunkba építhetjük az államot, így megszüntetve annak a létezését, azonban ilyenkor elveszik a hűbérúri bónusz, illetve bármilyen kereskedelmi út is, ami köztünk volt. Plusz a város limitünket is érdemes figyelemmel kísérni, mert ha átlépjük azt így "tévedésből", akkor boldogság levonást kap minden településünk. Ez teszi a háborúzást is kicsit nehézkessé, bár, ha elég nagy a vidám fejek száma a birodalmunkban, akkor zavartalanul meghódíthatjuk a világot.

Egy épület más-más bónuszt kap a termeléshez, célpont mezőtől függően.

A harc relatíve változatlan maradt az elődhöz képest. Kevesebb egységfajta van sajnos, nincsenek támogató alakulatok például, de cserébe kapunk hadurakat, akik hadsereget tudnak alkotni egységeinkből, és egyszerre tudják mindet mozgatni a térképek, illetve egyéb bónuszokkal és parancsokkal is szolgálhatnak nekik. Embereink nem kapnak tapasztalati pontot csatározás után, hanem ha van egy hadúr a közelben, akkor ő kap XP-t, és ő is tud szintet lépni, és képzettségekkel gazdagodni. Nem csak embereinket, de a megfelelő fejlesztésekkel akár a termelő épületeinket is erősítheti a jelenlétével.A háborúzás nagy velejárója a támogatottság. Ha nincs elég támogatásunk, akkor emberink levonásokat kapnak, mert nincs kedvük harcolni (war weariness). A támogatottság növelése diplomáciai akció, ezért befolyásba kerül az is, ráadásul nem kevésbe. Azonban mivel nem egyszerű fejleszteni a katonákat, ezért minden megszerezhető kiegészítő harci érték, vagy levonás elkerülés fontos lehet egy háború megnyerésében.Egy korban három szintje lehet egy katonának csupán, és tradicionális stratégiai kontra-bónuszok sincsenek (a lándzsás nem kap extrát a lovasság ellen például), úgyhogy a nyers harci érték a fontos minden összecsapásnál, melyet fejlesztésekből, civilizációs bónuszokból, hadurakból és támogatottságból kell összeszednünk, lehetőleg az ellenfélnél többet a biztos győzelem érdekében.

A piros keretes városállamok támadással fogják értékelni, ha egységet viszünk túl közel hozzájuk.

Ha pedig közel van a korváltás, akkor engedjük el az egységfejlesztést, ugyanis ilyenkor minden, beleértve a katonai erőket is, nullázásra kerül. Ez talán a legmegkérdőjelezhetőbb implementáció a Civilization VII -ben. Legfeljebb kétszer történik korváltás, kiindulási kortól függően, és minden ilyen alkalommal az egységeink, a városállamok, a felépített diplomáciai kapcsolataink más civilizációkkal eltűnnek. Persze katonákat azért kapunk a városainkba, a kornak megfelelő legelső szintűeket, de ez akkor is nagy mellbe rúgás az olyan játékosnak, aki szeret egy állandó, méretes hadsereget fenntartani.Végső soron érthető ez a tiszta lappal indulás. Így nem fognak hosszabb távra beragadni városállamok a játékosoknál, illetve lesz esélyük a gyengébb társadalmaknak is előbújni és visszavágni az őket terrorizáló erősebb népnek. Mondjuk azt nem értettem, hogy a vallást miért kellett ugyanúgy eltörölni az alapító városok kivételével mindenhonnan, főleg ügy, hogy a vallási harc egyébként is tessék-lássék módon van implementálva. Csupán térítők útján terjednek a különböző hitek, egy városban maximum kettő vallás lehet jelen, és nincs egy külön pontmennyiség sem, ami költőeszközként érdekessé tehetné a vallással való taktikázást.A saját vallásunk a mi városainkra ritkán van kihatással, kivéve krízishelyzetekben. Abban az esetben kapunk kézzel fogható bónuszokat, ha más játékosok városait térítjük meg, ráadásul egy vallás szent városát nem is lehet átforgatni, így nem lehet senkit sem ilyen szempontból legyőzni. Némileg feleslegesnek érződik ez az implementáció, mikor városaink a termelékenységére fekvéssel jóval több bónuszt tudunk házhoz hozni, mint a vallással való vesződéssel.

A krízis helyzetekben is kapunk társadalmi lapokat, melyekkel meghatározhatjuk, hogy pontosan miként is szívja meg a civilizációnk.

Továbbá a diplomácia sem érződik igazán kiforrottnak. Nem egyszer esett meg velem, hogy egy olyan civilizáló támadt meg, akivel jó kapcsolatot ápoltam, látszólag indokolatlanul (mármint a támadás volt indokolatlan, nem a kapcsolatépítés... bár ezek után). Igazából ameddig nem vagyunk szövetségben valakivel, addig bármikor számíthatunk ilyesféle hátba szúrásra, főleg a magasabb nehézségi fokozatokon. Arról nem is beszélve, hogy a kémkedés ellen még a szövetséges kapcsolat sem fog igazán megvédeni.Ez is diplomáciai akciónak számít, tehát befolyásba kerül. A siker mindig 100%, azonban van esély arra, hogy lebukunk. Ilyenkor a negatív megítélés mellett befolyás mínuszokat is kapunk, és... ennyi. Ellenkémkedésre van lehetőség, ám ezzel csak EGY civilizáció akcióit tudjuk megfogni, a többiek zavartalanul lopkodhatnak tőlünk tudományt, kultúrát és információt. Szerencsére a relikviáinkat és kódexeinket, melyek a Civ 6-os neves személyek által gyártott mesterművek helyett vannak, nem lehet ellopni. Ez is valami.A játékot valahogyan meg is kellene nyerni, és bár nincsenek a feltételek egyértelműen elmagyarázva, minden korban van négy útvonal, amit követhetünk: a kulturális, a tudományos, a hadászati és a gazdasági. Úgy kell ezt elképzelni, hogy a négy ághoz kapunk küldetéseket és egy hosszútávú feladatot. A küldetések teljesítése után útvonal specifikus pontokat kapunk, melyeket a következő korban elküldhetünk extrákra, melyek akár az egész korra kihatással vannak. Ha egy ágat kimaxolunk, akkor a következő korban aranykori bónuszokat is kapunk, így érdemes annyi feladatokat teljesíteni, amennyit csak tudunk.

A bevált vezetői tabella-zászlók továbbra is gyorsan és átláthatóan mutatják az erőviszonyokat.

A győzelem a harmadik korban akkor következik be, ha sikerül bármelyik hosszútávú feladatot teljesítenünk... vagy lejár az idő. Az utóbbinál egyszerűen kiírja a játék a végén, hogy nyertünk, majd kivág minket a főmenübe. Oké... de miért nyertem? Láthatok grafikont mondjuk, minimális elemzést a teljesítményemről? Akármit? Nem? De legalább kaptam "Achievement"-et. Kár, hogy a játékosoknak csupán pár százaléka teljesített akármilyen "Achievement"-et is ebben a játékban, és sajnos némileg érthető is, hogy miért.Rengeteg jó ötlet van elszórva a Civilization VII -ben, azonban a legtöbbje a kiforratlanságtól szenved. A vallás és a kémkedés egyértelmű áldozatok, de a városállamok rendszere sem a legjobb, brutális bónuszokat adva, melyek közül a legdurvább az egy ingyen technológia vagy civic, miután hűbérúrrá váltunk bármely városállamnak. Ezzel röhejesen el lehet rohanni egy korban, hiába lesz minden nullázva annak a végén.És a nullázás szinte mindenre értendő. A városaink a fővárosunkat leszámítva visszaállnak termelő településekké, a városállamok eltűnnek, majd újra megjelennek, és már említettem a katonák, illetve a vallás szinte teljes eltakarítását. A hadurak megmaradnak, a szintlépéseikkel együtt, úgyhogy legalább ezt nem veszítjük el, de az biztos, hogy a korváltásos mechanika nem mindenkinek fog szimpatikus lenni. Az AI meglepően agresszív és kiszámíthatatlan, ami a diplomáciát is kicsit kétoldalúvá varázsolja (már említettem a véletlenszerű támadását a gépnek, akivel elvileg jóban voltam) illetve technikai hibák is megjelennek, csak hogy igazán teljes legyen az öröm.

Vezetőnknek egy tulajdonság-táblázata is van, ahol el lehet költeni mérföldköveknél, vagy korváltásoknál kapott pontokat.

Az egyetlen dolog, amit nem érhet semmilyen kritika az a prezentáció. Jó, a grafika lehetne szebb is, de így is egész csinos és részletes, és a vezetők elfogadhatóan vannak kidolgozva. A zene pedig ismételten kifogástalan; öröm látni, hogy vannak dolgok, melyek akkor sem változnak, mikor a játékmenet kissé a fejére áll. Miért volt például jó ötlet a civilizációk vezetőinek is szintlépéseket adni, hogy aztán új játéknál extra "Memento"-k közül válogathassunk? Ez az online multiplayer-t kicsit megkavarhatja, de legalább van okunk újra és újra játszani, nemde? És egyébként is, mi az a "Memento"?Ez egyfajta bónusz, amit a játék elején választhatunk, legfeljebb kettőt. Ahogyan játszunk, és haladunk korról korra, vezetőnk XP-t kap bizonyos mérföldkövek után, és előbb-utóbb szintet lép. "Memento"-k az ilyen szintlépések után válhatnak elérhetővé, és minden vezető több ilyet is meg tud nyitni ahogyan fejlődik. Ezek szinte mindig jobbak az alap "Memento"-khoz képest, melyek csupán pontokat adnak a vezetőnk képességfájára. Ja igen, van egy ilyen fa is, de ebbe nem tudok belemenni, mert Márkó így is ki fog nyírni, hogy regényt írtam. Már megint. Civilization VII egy kompetens alapokkal ellátott alkotásra sikeredett, azonban sok aspektusa megkérdőjelezhető, kiforratlan, vagy épp kényelmetlen. Nem tudnám rossznak nevezni a játékot, elszórakoztam vele, azonban beleszokni a rendszerbe, elfogadni a hiányosságokat és kiismerni a gépi ellenfelek gondolkozását nem könnyű. Például nagyon kell figyelni a nonverbális jeleit annak, hogy egy barát letámadni készül. Ha "véletlenül" egy rakás egységet visz a határainkhoz, akkor ne lepődjünk meg, ha "véletlenül" átlépi azt, majd vigyorogva azt mondja, "Meglepetéééés". Neked is az édesanyádat.