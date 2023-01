Black Desert teszt

Black Desert Online (mára az Online-t száműzték a címből) több mint hét éve él és virul a videojátékos emlékezetben, némileg elmaradva hírnévben a World of Warcraft, a Guild Wars és a Final Fantasy címek mögött. Ám a WoW már egy ideje zuhanórepülésben van, a Final Fantasy XIV pedig bezárta a kapuit egyelőre. De valamivel mindenképpen játszani kéne, morogja az MMORPG-kre kiéhezett tömeg.

Nos, a Guild Wars 2 egy élhető opció, annak ellenére, hogy a játék sosem tudott igazán magasra emelkedni a többi nagy cím mellett, illetve cikkünk címszereplő játékát, a Black Desert et is választhatjuk, mely épp most indított el egy új szezont, egy új kaszttal és rengeteg érdekes tervvel 2023-ra. Jogos kérdés lehet, hogy miért csak most teszteljük eme alkotást: Marco szerint a vakondok tehetnek mindenről, de a valóság az, hogy most érkezett el a játékba egy nagy frissítés, a Twin Class Update, ami jelentős változásokat hozott.Illetve az sem mellékes, hogy a játék átlépte az 50 milliós játékos közönséget, úgyhogy ennek fényében írásunkat a BD mostanra betervezett újdonságainak részletezésével fogjuk kezdeni, majd ezek után belekukkantunk, a kezdő játékosok kedvéért, felületesen, az alapokba.Elsőként lássuk az új kasztot, a Woosa-t, mellyel együtt már. Ez a kaszt a Maegu-vel együtt jelent meg, mint testvér-kasztok, ám ezen utóbbival nem kell foglalkoznunk, ugyanis a Maegu csakis a mobiljátékosoknak érhető el. Azonban aggodalomra semmi ok, a Woosa éppen elég sok érdekességet hoz ahhoz, hogy ne érezzük meg a másik, telefon-exkluzív kaszt hiányát.

Hogyan kell a kezdőket elárasztani információval? Így. Assetudommitörténikbanyek...

Az első, ami fel fog tűnni, miközben tanulgatjuk a különböző kombóit új karakterünknek, hogy a Woosa igen gyors. Nem annyira, persze, mint például a Ninja, viszont a PvP rajongóknak ettől függetlenül nagyon bejöhet a legyezős harcművész, kinek a gyors mozgása mellet van repülésre, teleportálásra is lehetősége, illetve, ami pedig a PvE szerelmeseinek is szimpatikus lesz.A Woosa mindkét területen erős, ráadásul eléggé szívóssá is válhat az egyik markáns képességével. A Rain's Thirst ellövésével igencsak jelentős sebzéscsökkentésre tehetünk szert, mely ráadásul úgynevezett Do energiaként elraktározza a bekapott sérülést, hogy. Ha ezzel okosan összekombózzuk a különféle trükkjeinket, akkor "Down Smash" állapotot is előidézhetünk (melynek az ellenfelek nem fognak örülni, értelemszerűen).Persze eme új kaszt nem csak a PvP-ben jeleskedik, hanem PvE-ben is. A nagyvilágban történő kalandozások nehézsége triviálissá válik a rengeteg területi csapás miatt, így a "farmolást" nagyon könnyen kivitelezhetjük vele. Ha pedig a "Quiet Waters" képességünkkel együtt használjuk ezeket az AoE mókákat, akkor azt még a "Boss" karakterek sem fogják megköszönni, ugyanis ezzel az esőzéssel megerősítve, minden területi támadás extrán bántja a rosszcsontokat.

"Skill"-jeinket fejleszteni az adott technika állandó használatával lehet.

A Woosa kicsit olyannak érződik, mintha összegyúrták volna a Sorceress-t, a Lahn-t, a Sage-et, a Wizard-ot és a Witch-et, de legalább nem érződik koppintásnak., és ezt így kell jól csinálni. Ám az új szezon egy újabb játékteret is elhoz a rajongóknak, méghozzá az isten háta mögötti település, Port Ratt mögé. Abba a kikötőben eddig csupán tévedés folytán kerültek a játékosok, ám mostantól a Reggeli Fény Országának bejáratául fog szolgálni (Land of the Morning Light), így az élet is be fog indulni ott.Ezen az új helyen a tartalom és a hangulat a koreai népmesékből merített ihlet által jöttek létre, ami nagyon jól hangzik, bár azért a grafikus újításokkal együtt járó technikai mizériákat kijavíthanák már, hisz gyakorta találkoztam nem megfelelően betöltő textúrákkal, vagy megkésve, akadozva felbukkanó részletekkel, melyeket nem indokolt az, hogy minden beállítást maximumra toltam, és az FPS elküldött engem a Fülöp-szigetekre. A számítógépemről nem is beszélve. Érzem, eljött az idő szegény PC-m frissítésére... pénztárca? Áhh értem, akkor megmarad ez a vágyálom újévi fogadalomnak.Nagyvonalakban ezekre számíthatunk az új évben a Black Desert -től. Most, hogy végigszaladtunk az új dolgokon, lépjünk vissza egy nagyot, és lessük meg, miféle játékról is van szó, hisz kétlem, hogy csak a hozzáértő tömeg ücsörög az olvasói sorokban. A BD egy MMORRPG, vagyis egy online szerepjáték, melynek központi elemei a szabad kalandozás és a pergős, akciódús harcrendszer.

Szegény egerünk nyomogatásával is túl lehet élni a játékot, de az nem látványos.

Ha lehet hinni a híreszteléseknek, akkor egy pay-to-win játékhoz van szerencsénk, avagy csak azok jutnak messzire, akik valós pénzt költenek különleges tárgyakra és felszerelésekre, ám, szerencsére, nincs semmi ilyesmiről szó. Illetve a szó szoros értelemébe véve mégiscsak van; megvásárolhatóak bizonyos erős cuccok, Fekete Gyöngyökért, ami csupán egy fél-prémium pénznem, mert küldetések teljesítésével is szert lehet tenni rájuk. Pénz kiadásával megspóroljuk a munkát, de mint később látni fogjuk, az egész játék erre a rendszerre van felépítve, így sok előnyre nem tehet így szert a befektető.És egyébként is hiába ad ki pénzt az ember gyöngyökért, a "grind"-olás során sokkal jobb felszerelésekre bukkanhatunk, ráadásul a játék végefelé megjelenő tartalmak teljesítéséhez nem elég a jó tárgyak tulajdonolása, hanem karakterünk képességeit és határait is alaposan ismernünk kell. TehátMiután elindítja a laikus játékos ezen programot, elképzelhető, hogy hátra fog hőkölni a szemeit kiverő opciók láttán. A többféle szerver, és a rengeteg lehetőség látványa igencsak megfélemlítő lehet pedig még a karakterünket sem hoztuk létre, azonban aggodalomra semmi ok,; egy ideig, persze. De legalább emberünk megjelenését a legapróbb részletekig változtathatjuk... igen, még mellméret csúszka is van.

Az ott egy pingvin? Hosszú utat tehetett meg Madagaszkárból.

Mint említettem, huszonöt kaszt közül választhatunk, melyeknél megjelenik az úgynevezett "gender-lock" aspektus, avagy egy kaszt nem lehet bármilyen nemű. Például a Sorceress csak nő lehet, a Wizard pedig kizárólag férfi. Ebből fakadóan rengeteg kaszt-pár van, melyek ugyan nem teljesen egyeznek meg, de sok hasonlóság van közöttük (ilyen mondjuk a Ninja-Kunoichi páros is, többek között).A kezdőkre hosszú és kemény út vár, mivel, a jó koreai szerepjátékokhoz híven, itt is irgalmatlanul mennyiségű szöveggel és lehetőséggel fognak találkozni, gyakorta nem elég magyarázattal, vagy épp ellenkezőleg, túl sokkal ellátva. Ám, ha sikerül megérteni a részleteket és megismerni az apróbb finomságokat, akkor. A főküldetéseken kívül számtalan mellékfeladat, régió-specifikus esemény és összecsapás, illetve kiegészítő tevékenység vár ránk. Hiába jutunk el a legmagasabb szintekig, a tennivalóból sosem fogunk kifogyni.Persze odáig el is kell jutni és sajnos. Mire eljutunk az igazán érdekes részekig, annyira benne leszünk a dialógusok átugrálásában, hogy fel sem fog tűnni, hogy mit hagyunk ki. A helyzetet nem teszi könnyebbé a rengeteg "menj-ide-beszélj-vele" feladat, főleg, ha a világ másik felére kell elzarándokolnunk célpontunkhoz, melyet még kényelmetlenebbé varázsol, hogy nincs két város közötti transzportációra lehetőség.

A kis szellemke küldetéseket ad, és lehetővé teszi cuccaink fejlesztését.

Kénytelenek leszünk teleportáló eszközökkel (mindig a legközelebbi városba repítenek minket) és hátasokkal beérni, melyből van egy rakás. Szelídítéssel lehet leginkább szert tenni ezen utóbbiakra, melyek után őket is lehet fejleszteni, szintezni, hogy gyorsabban szaladgáljanak, bár igazán nagy távokat csak az ötvenes szint elérése után fogunk kapni. Szerencsére a szezonális szervereken való "farm"-olás segítségével órák alatt teljesíteni lehet ezt a "kihívást", mivelA bejárható világ hatalmas; a hétköznapi játékos csupán a negyedét fogja bejárni, mielőtt eljutna a magasnak titulált szintekre. A küldetések csupán felületesen kalauzolnak végig minket a különböző területeken, így az eldugottabb helyekre saját elhatározásunkból leszünk kénytelenek elmerészkedni. De legalább látványos és részletes világot rejt magában a DBO, melyet megéri bejárni, kiváltképp, ha van egy combos gépünk is hozzá., és ezek kiismerése, illetve a kombók kitanulása varázsolja igazán szórakoztatóvá az élményt, még ha a történet annyira nem is segít ebben. A harcok attrakcióknak tűnhetnek a gyakorlott játékosok részvételével (főleg PvP-nél): ide-oda villannak, teleportálgatnak és látványos képességekkel bombázzák egymást, avagy a gonoszokat. PvE szempontjából játék végi tartalom nincs; tavaly kapta meg a program a legelső "Dungeon"-t. "Raid"-ekre ne is nagyon számítsunk, legfeljebb a világban járkáló "Boss"-okra.

Helló cica... khm ... ÚRISTEN 95%-os leértékelés, húzzunk vásárolni...

Cserébe viszont millió egyéb dolgot lehet csinálni csoportos randalírozáson kívül. A "Craft" rendszer eléggé részletes és lassan fejleszthető, és talán ez az, ami nagyon el tudja ragadni a gyanútlan játékost, aki pillanatokon belül munkásemberré válik. A különféle nyersanyagok gyűjtögetésén kívül elmehetünk vadászni, halászni, hajózni, hátasokat szaporítani, azokat megedzeni, kereskedhetünk, farmon szórakozhatunk, bányászhatunk, főzögethetünk... és sorolhatnám napestig.Úgy élhetjük saját kis életünket, ahogyan szeretnénk, anélkül, hogy kitennénk a lábunkat a nagyvilágba. Cikkeken át lehetne a BDO pozitív részleteiről beszélni, azonban nem csillog olyan erőteljesen ez a gyémánt. A tanulási görbe és a technikai malőröket leszámítva az irányítás sem a legintuitívabb, a rengeteg cucc között, amit hozzánk vág a játék, nem könnyű kiigazodni alkalomadtán, és néha még magán a "User Interface"-en is könnyű eltévedni. A gyakorlat teszi a mestert, ha van türelmünk órákon át gúglizni.A Balck Desert Online nem ingyenes, viszont nincs is havidíja, így elég egyszer kipengetni azt a pár ezer forintot és már randalírozhatunk is. Az biztos, hogy egy próbát mindenképpen megér, ha WoW/Final Fantasy alternatívát keresünk, és több, mint 40 millió játékos csak nem tévedhet: a játék kellemes, azonban vagy nagyon szeretni fogjuk, vagy hamar leváltjuk valami egyszerűbbre. Biztos van más móka is, ahol a karakter kreálásnál van mell-csúszka...