Anno 1800 Console Edition teszt

Ha van műfaj, amit a konzolos tábor joggal irígyelt a PC-s kompániától, az bizony a különféle stratégiai cuccok. Ez lehet sima RTS, esetleg nagyobb volumenű városépítős dolog, teljesen mindegy - a lényeg hogy roppant kevés "szöszölős" stuff van a palettán, aminek természetesen a kezelhetőség az oka. Valahol ezeknek a címeknek a különféle menükben való turkálás az alfája és omegája (nagyon leegyszerűsítve, mielőtt nekem estek), ami egy billentyűzet plusz egér kombóval simán kivitelezhető, de egy kontrollerrel a kézben könnyen válhat rémálommá.

A dolgot tovább nehezíti, hogyha születtek is portok a témában, azok vagy nem voltak túlzottan jól átgondolva és katasztrófa lett embereink terelgetése, vagy pedig márés nyilván nem egy sima átírás javította ki az összes hibáját. Szóval minőségi stratégiai cumót rettentően nehéz találni, viszont jelen tesztünk alanya, a méltán híres Anno sorozat legújabb tagja talán elindít valamit.Ez az átirat természetesen nem egy friss rész: az eredetiés egyöntetűen a legjobbak között tartják számon mind a zsáner, mind pedig a franchise-on belül. Tehát végre egy nagyon patinás pedigrével rendelkező darabot tolnak a kacska kezű konzolosok elé (gondolják ezt ők) - ahogy látjátok, a végeredmény abszolút kiváló, így akik imádják felhúzni a különféle városokat, de mindezt PS5-ön vagy Xboxon szeretnék megtenni, már most rohanhatnak is a kasszákhoz.

Hogy érti azt kedves szomszéd hogy nincs sör?

Engedelmetekkel a játékmenet alapos bemutatásától és a különféle praktikáktól most eltekintenék, mert GargaPapa írt egy remek , átfogó cikket a PC-s kiadásról, szóval onnan tényleg minden, az alapokhoz kapcsolatos infót kiválóan el tudtok olvasni. Sokkal inkább koncentráljunk a két változat közötti eltérésekre, illetve arra, hogy egy alapvetően meglehetősen összetett játékmenetet hogyan tudtak megfelelően átültetni a DualSense-re (igen, nálunk a PS5-ös példányt járt teszten).A külcsín egyébként. Elképesztően látványos, ahogy egyre terjeszkedünk az épületekkel. A zoom lehetőségével majdhogynem utcaszintig mehetünk, ahol pedig megcsodálhatjuk a részletes, aprólékosan kidolgozott farmokat, városházát, hajókat, szóval mindent. Az szintén nagyon jól néz ki, amikor mondjuk valami hajót követünk és a türkiz meg azúr színben pompázó tengert bámuljuk.De legalább ennyire jól néz ki, ahogy az eső dobol a háztetőkön, illetve ahogy a lemenő nap fénye megcsillan a vizes blokkokon. Nyilván azért ezt feltételekkel kezeljétek, mert a zsánerhez képest néz ki baromi jól, nyilván egy TPS akcióval szemben nem állja meg a helyét, de az meg almát körtével. Egy kisebb, zavaró bugot találtam amit remélem javítanak. Ha egy nagyon zsúfolt területet akarunk megnézni közelebbről (mondjuk egy teret), akkor. Ez nyilván optimalizációs probléma.

Tudjuk, tudjuk, ez a legfrankóbb hajó a ligában

Ami a tartalmi változtatásokat illeti, olyan nagyon nem nyúltak hozzá. Amit észrevettem, hogy a tutorial sokkal részletesebb és alaposabb mint volt - erre egyébként nagy szükség is van, mert nem volt rossz korábban sem, de messze nem volt annyira komplex mint amit egyébként a játék megkövetelt volna.Szerencsére ezen javítottak, főleg a különböző gomb kombinációk és a menü felépítése lett jól megkomponálva, ugyanakkor azt felejtsük el hogy percek alatt átlátjuk ami a képernyőn történik. Az Anno 1800 CE egy nagyon komplex cucc, ne legyünk türelmetlenek, időt kell szánni a tanulási görbére. A másik újdonság az úgynevezett Annopedia. Ezen a felületen igazából minden információt megtalálhatunk, amire szükségünk van a játék folyamán.Illetve ahogy haladunk előre, úgy töltődik fel friss kontenttel. Ezt leszámítva a Console Edition pontosan ugyanazt kínálja mint az alap PC-s verzió. Természetesen az ingyenes letölthető tartalmakkal együtt, azonban a. Ez csupán azért fura, mert a negyedik ilyen fut már számítógépek esetén és több elég jól sikerült. Reméljük idővel azért ezeket is sikerül áthozni. Pontosabban a Deluxe verzióhoz adnak pár dolgot, de az igazából szinte csak ilyen - olyan kozmetika. Az árazás szintén korrekt, mert az alap kiadás bekúszott a négy évvel ezelőtti alá, ami egy ilyen volumenű alkotás esetén abszolút dícsérendő.

Na, ez már döfi!

És akkor az irányíthatóság. A legfontosabb elemeket, azaz a Tools-t és a Constructions-t a két hátsó flippergombra tették (R2-L2). Ezek hozzák elő a legfőbb pontokat, hogy aztán a nyomva tartásukkal a különféle egyedi opciók bújjanak elő. Alapvetően a négyzettel és háromszöggel tudunk operálni, ezek hagyják jóvá a különféle akciókat. Persze azért van gond, mert az Anno egy roppant összetett alkotás és nem mindig sikerült logikusan elrendezni a dolgokat.A másik, kicsit bosszantó dolog pedig az, amikor feleslegesen bonyolítják túl a legszimplább tevékenységeket. Jó példa erre rögtön a kezdésnél, amikor dinamittal kell halat fognunk. Nem tartom magam butának, de percekig csak pislogtam hogy most mi is a feladat és azt hogyan kell abszolválnom. Ezzel be is fejezem a nyűglődést, mert nem hiszem hogy ennél sokkal jobban meg lehetett volna ezt valósítani.Ahogy mondtam, jó sok időt kell hagyni magunknak a tanulásra. Ha ez megvan és belerázódunk, akkor már sokkal jobban tudunk fókuszálni pofás kis iPetfalva megkreálására. Negatívumként uganazt tudom felhozni mint tette azt Garga négy évvel korábban: a tempó nem gyors, ellenben lassú, szóval ha nem bírod a komótos építkezéseket, akkor bele se kezdj. Jó hír viszont, hogy nem csak a kampányt portolták a derék fejlesztők, hanem a Sandbox lehetőséget is, azaz majdhogynem végtelen szórakozást kapunk a pénzünkért cserébe.

Szóval van piac és kunyhó. Mi kell még?

Bár alapvetően nem kenyerem az ehhez hasonló műfaj, de az Anno 1800 Console Edition nal remekül szórakoztam. Végre egy minőségi alapanyagból készült portot kaptunk, ahol látszik hogy gondosan tanulmányozták kezelési lehetőségeket. Persze messze nem hibátlan, ráadásul az extra tartalom körül mizériát nem is értem, cserébe viszont nagyon fincsi lett az árazás.Ahogy a bevezetőben is említettem: ha kedveled a zsánert és mindezt konzolon szeretnéd megtenni, akkor egyetlen másodpercig se habozz a vásárlással. De a nyitottabb gondolkodású, érdeklődő gémereknek is örömmel ajánlom, mert nem kell állandóan zombikat irtani meg belezni és biztos vagyok benne hogy Leon sem sértődik meg a Resi 4-ből ha egy picit félretesszük.