Zajlik az Until Dawn mozifilm forgatása

Asad Qizilbash, a PlayStation Studios és a PlayStation Productions vezetője posztolt egy fotót az Until Dawn film forgatásáról, amellyel megerősítette, hogy a mozi készítése már folyamatban van.

A film, amelyet David F. Sandberg (Amikor kialszik a fény, Annabelle 2. - A teremtés, Shazam!) rendez, a Supermassive Games PS4-es horrorjátékának adaptációja lesz. A forgatókönyvet Gary Dauberman írja, aki egyben a projekt producere is és ő írta az Annabelle-sorozatot és társszerzője volt az Aznak és az Az - Második fejezetnek.A héten jelentették be, hogy Maia Mitchell, Belmont Cameli és Peter Stormare is csatlakozik a stábhoz , utóbbi az eredeti játékból ismert Dr. Hill szerepét fogja játszani. Sandberg néhány napja a The Hollywood Reporternek arról beszélt, hogy aremek bevezetésként szolgál az újoncok számára, valamint valami újat kínál a játék ismerőinek is.