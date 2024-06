A Hellraiser sztárjával erősít az Until Dawn mozifilm

Négy szereplővel, köztük egy nagyobbacska hírességgel bővült az Until Dawn mozifilm stáblistája, hiszen a Deadline magazin értesülései szerint már biztos, hogy szerepet kapott a műben Odessa A'zion, a 2022-es Hellraiser moziból.

Ha azt nem láttuk volna, A'zion a Ghosts és a Grand Army című filmekből is ismerős lehet, de mellette biztosan láthatjuk majd a filmben(The idea of You),(Love, Victor and Annabelle Comes Home), valamint(Expats, Smoking Tigers).Hogy ez a négy szereplő pontosan melyik karakterekhez adja majd arcát, azt egyelőre nem tudjuk még, de Asad Qizilbash, a PlayStation Productions vezetője elmondta, hogy nemsokára sokkal többet hallhatunk majd az Until Dawn mozifilmről, így már csak egy kicsit kell türelmesnek lennünk.