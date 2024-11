Visszatér a Naughty Doghoz Joel szinkronszínésze

A termékeny szinkronszínész, aki Joelt alakította a The Last of Us játékokban és Sam Drake-et az Uncharted-franchiseban, újra összeáll a Naughty Doggal a stúdió készülő, új címében, erről ő maga számolt be.

Bár a szerep, amit játszani fog, még nem ismert és magát a játékot sem jelentették még be, Baker munkáját megerősítették. Troy Baker a GQ magazinnak adott interjújában, bármi is legyen az.A magazin idézte Druckmannt is, aki azt mondta: "Egy szívdobbanásnyi időn belül mindig együtt dolgoznék Troy-jal". Egyelőre csak minimális részletek vannak arról, hogy mi lesz a stúdió következő címe, Druckmann már jelezte, hogy eltávolodnának a The Last of Ustól és másra koncentrálnának.